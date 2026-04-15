Tiene solo 500 habitantes, está a 2 horas de CABA y es ideal para jubilados:

Un destino ideal para jubilados. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

A unas dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, existe un rincón de la Provincia que parece detenido en el tiempo. Se trata de Las Marinas, un pueblo chico, de ritmo tranquilo y paisaje rural, que en los últimos años empezó a captar la atención de los jubilados, quienes buscan una escapada breve y reparadora.

Con alrededor de 500 habitantes, la localidad conserva un pulso sereno, lejos del ruido y la velocidad urbana. Sus calles de tierra, el bajo tránsito y el silencio permanente marcan la experiencia desde el primer momento.

Calles de tierra y construcciones que conservan la historia

Las Marianas, en Navarro. Foto: Facebook / Turismo - Municipalidad de Navarro.

El casco urbano es sencillo y auténtico. Predominan las construcciones antiguas, casas bajas y edificaciones que remiten a otras décadas, sin intervenciones modernas que alteren la identidad del lugar. Caminar por el pueblo es, para muchos visitantes, parte central del plan.

La vida cotidiana gira en torno a lo esencial. No hay grandes atractivos turísticos ni propuestas masivas, y justamente ahí radica su encanto. Las Marianas se disfruta sin apuros, con mates al sol, charlas largas y tiempo disponible.

Otros de los puntos valorados por quienes llegan hasta allí es la gastronomía casera, típica de los pueblos bonaerenses. Platos simples, recetas tradicionales y atención familiar completan la experiencia de descanso.

La cercanía con Buenos Aires es clave en su crecimiento como destino. En apenas un fin de semana largo o incluso una escapada de pocos días, es posible cambiar de paisaje sin necesidad de grandes traslados.

Las Marianas, en Navarro. Foto: Facebook / Turismo - Municipalidad de Navarro.

Cada vez más viajeros eligen este tipo de lugares para desconectar, priorizando el silencio, el contacto con lo rural y un entorno amable. En ese contexto, Las Marianas aparece como una alternativa accesible y diferente.

Sin estridencias ni postales forzadas, el pueblo construye su atractivo desde la calma y la autenticidad, dos valores cada vez más buscados por quienes deciden salir de la ciudad por un rato.

Cómo llegar a Las Marianas

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más práctica de llegar a Las Marianas es en auto. El recorrido es de unos 140 kilómetros y demanda alrededor de dos horas. El camino habitual es salir por el Acceso Oeste, tomar la Ruta Nacional 5 en dirección a Mercedes y luego empalmar con las rutas provinciales 47 y 41 hacia Navarro, desde donde se accede al pueblo.

El último tramo incluye aproximadamente 15 kilómetros de camino de tierra, generalmente en buen estado, aunque es recomendable circular con precaución, sobre todo después de lluvias. No hay transporte público directo hasta la localidad: quienes no viajan en auto suelen combinar micro o tren hasta Navarro o Lobos y completar el trayecto en taxi o remis.

Un pueblo en pleno crecimiento

Aunque suele asociarse a la imagen de los pueblos que se achican con el paso del tiempo, Las Marianas mostró un leve crecimiento poblacional en los últimos años. Según los datos oficiales del Censo Nacional 2022, la localidad alcanzó los 556 habitantes, una cifra superior a la registrada en 2010, cuando el pueblo tenía 485 vecinos.

La evolución demográfica marca un dato poco habitual en pequeñas localidades rurales de la provincia de Buenos Aires. Entre 2001 y 2010, Las Marianas había perdido población, pero en la última medición del INDEC revirtió esa tendencia