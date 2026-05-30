La edición 2026 del evento tendrá lugar el 20 y 21 de junio. Foto: Cultura y Turismo Luján

Durante el fin de semana del 20 y 21 de junio, Carlos Keen volverá a recibir a visitantes con una de sus celebraciones más convocantes: la Fiesta del Sol, un evento con entrada libre que fusiona espectáculos en vivo, feria artesanal y tradiciones ligadas al solsticio de invierno, el día más corto del año.

La propuesta invita no solo a recorrer el pintoresco pueblo de Luján, sino también a quedarse a disfrutar de una programación pensada para todo público. La combinación de música, gastronomía regional y espacios culturales convierte al evento en una de las citas destacadas del calendario local.

A lo largo de los dos días, el escenario principal será ocupado por artistas de la escena local, quienes aportan diversidad de estilos y reflejan la identidad cultural de la región. En ediciones anteriores, la Fiesta del Sol también contó con la presencia de referentes nacionales como David Lebón, El Chango Spasiuk, Arbolito y La Bomba de Tiempo, consolidando su atractivo.

Además de los recitales, el predio contará con una feria de artesanos donde emprendedores exhiben y venden productos hechos a mano. A esto se suma un patio gastronómico con platos típicos y propuestas regionales que se transforman en otro de los grandes imanes para el público.

Carlos Keen. Foto X.

La ceremonia ancestral en la Fiesta del Sol de Carlos Keen

Uno de los momentos centrales de la celebración es la realización del Inti Raymi, una ceremonia inspirada en las tradiciones de los pueblos originarios. Este ritual rinde homenaje al sol como fuente de vida y simboliza el comienzo de un nuevo ciclo natural, en línea con el significado del solsticio.

La experiencia se completa con una actividad que ya forma parte del ritual colectivo: la fogata de los deseos. Al caer la noche, los asistentes se reúnen alrededor del fuego para quemar papeles con intenciones escritas, en una práctica simbólica que busca renovar energías.

En paralelo, la organización destaca el impacto del evento en la vida del pueblo. La Fiesta del Sol se convirtió en una plataforma para fortalecer la identidad cultural de Carlos Keen y promover el turismo en la zona, generando movimiento durante el fin de semana largo.

El evento es impulsado por un trabajo conjunto entre el Municipio de Luján, instituciones locales, feriantes y espacios gastronómicos. Esta articulación permite sostener una celebración que crece año a año y suma nuevas propuestas.

Carlos Keen. Foto NA

Cómo llegar a la Fiesta del Sol en Carlos Keen

Para quienes planean asistir, el acceso es sencillo. Se puede llegar en vehículo desde Acceso Oeste (km 72) o a través de la Ruta Nacional 7, siguiendo la señalización hacia la localidad. También hay conexión directa desde el centro de Luján.

El transporte público es otra opción: colectivos que parten desde la ciudad de Luján conectan con Carlos Keen, facilitando el traslado a quienes no cuentan con vehículo propio.

Con una fórmula que combina cultura, tradición y gastronomía, la Fiesta del Sol reafirma su lugar como uno de los eventos más representativos de la región, ideal para una escapada de fin de semana con identidad bonaerense.