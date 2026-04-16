Una cápsula del tiempo bajo el nivel del mar: el punto más bajo de toda América. Foto: Wikipedia

En el extremo austral de Argentina, hay un lugar donde las referencias habituales pierden sentido. En plena Santa Cruz, la Laguna del Carbón propone una experiencia única: descender más de 100 metros bajo el nivel del mar y caminar sobre un territorio que conserva huellas de eras geológicas remotas.

¿Dónde queda la Laguna del Carbón y por qué es única?

Ubicada en el este santacruceño, dentro del Gran Bajo de San Julián, esta laguna salina es el punto más bajo de Argentina y de todo el continente americano. Con registros que alcanzan los 105 metros bajo el nivel del mar, también se posiciona entre los lugares más profundos del planeta.

Gran Bajo de San Julián, esta laguna salina es el punto más bajo de Argentina y de todo América. Foto: Facebook Faro Viajes

Aquí, todo se mide “bajo” el nivel del mar. Esa condición invierte la lógica habitual de la geografía y genera una sensación difícil de replicar: estar más cerca del centro de la Tierra que de la superficie oceánica.

Un paisaje extremo: sal, viento y aridez patagónica

La Laguna del Carbón forma parte de una cuenca endorreica, lo que significa que no tiene salida hacia el océano. Aunque se encuentra relativamente cerca del Atlántico, el agua que llega queda atrapada y se evapora con el tiempo.

Este proceso da lugar a un paisaje dominado por salares blancos y cristalinos, moldeados por la acción constante del viento patagónico. A solo 48 kilómetros de Puerto San Julián, el entorno se presenta como una inmensidad árida que remite a otros tiempos geológicos.

El Gran Bajo de San Julián: un laboratorio natural a cielo abierto

La Laguna del Carbón forma parte de una cuenca endorreica, por ende no tiene salida hacia el océano. Foto: Facebook Faro Viajes

Más allá de su récord geográfico, la región es un verdadero santuario científico. El Gran Bajo de San Julián alberga importantes yacimientos de plantas fósiles y un bosque petrificado que data del período Jurásico.

Esta riqueza paleontológica convierte al área en una cápsula del tiempo, donde es posible reconstruir la historia de la Tierra a través de sus estratos. La combinación entre profundidad extrema y registros fósiles hace de este sitio un punto de interés clave para investigadores.

Turismo científico: qué se puede ver al visitar la Laguna del Carbón

Para viajeros y geólogos, el atractivo principal es la experiencia de recorrer un terreno que, en teoría, debería estar cubierto por el mar. Los altímetros en la zona marcan entre 105 y 107 metros bajo el nivel del mar, confirmando su singularidad geográfica.

Los altímetros en la zona marcan entre 105 y 107 metros bajo el nivel del mar, confirmando su singularidad geográfica. Foto: Wikipedia

Desde la Ruta Nacional 3, la laguna puede observarse a la distancia como un horizonte blanco que se funde con el cielo. Entre salares, fósiles y un silencio imponente, este rincón de la Patagonia invita a repensar nuestra relación con el tiempo y el territorio.

Un rincón de Argentina que desafía la percepción del tiempo

La Laguna del Carbón no es solo un récord geográfico: es una ventana al pasado del planeta. Su paisaje, su profundidad y su valor científico la convierten en uno de los sitios más fascinantes —y menos conocidos— de Argentina.

En un mundo donde casi todo parece explorado, este punto bajo el nivel del mar demuestra que aún quedan lugares capaces de sorprender y de contar historias que se remontan millones de años atrás.