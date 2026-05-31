Francisco "Perito" Moreno Foto: Wikipedia

Mucho antes de convertirse en el experto que defendió la frontera argentina frente a Chile, Francisco Pascasio Moreno estuvo a punto de morir en el corazón de la Patagonia. El hombre que más tarde sería recordado como Perito Moreno no solo recorrió territorios casi desconocidos para el Estado argentino: también fue prisionero, estuvo bajo amenaza de ejecución y escapó en una balsa improvisada por ríos helados para salvar su vida.

La historia es tan extrema como decisiva. Porque ese joven explorador que en 1880 fue capturado en las tolderías de Valentín Sayhueque terminó, años después, siendo una pieza central en el diferendo limítrofe con Chile y en la consolidación de amplias zonas cordilleranas bajo soberanía argentina. Su figura, sin embargo, no puede entenderse sin ese episodio límite que casi borra su nombre de la historia.

Quién fue Perito Moreno y por qué su nombre quedó ligado a la Patagonia

Francisco Pascasio Moreno nació en Buenos Aires el 31 de mayo de 1852 y desde muy joven mostró una fascinación poco común por la naturaleza, los fósiles y los objetos científicos. Ya de adolescente armó colecciones propias y, con el tiempo, impulsó el proyecto que daría origen al Museo de La Plata, del que fue fundador y director.

Thomas Holdich y Perito Moreno en Pampa del río Senguer

Durante la década de 1870 realizó viajes por el interior del país y la Patagonia con apoyo de la Sociedad Científica Argentina, recolectando materiales, observando el terreno y registrando datos geográficos en una región que todavía era escasamente conocida por las instituciones nacionales. Esa experiencia temprana fue la base de su posterior prestigio como explorador y experto en fronteras.

Pero hay un dato clave que suele perderse en los relatos simplificados: la Patagonia de ese tiempo no era un vacío, sino un territorio habitado, transitado y organizado por distintos pueblos originarios, con líderes políticos, redes de circulación y formas propias de autoridad. Entre ellos se destacaba Sayhueque, jefe del llamado País de las Manzanas, una figura central en el norte patagónico del siglo XIX.

El cautiverio de Perito Moreno: cómo terminó atado y bajo sentencia de muerte

En enero de 1880, Moreno fue apresado al sur del Nahuel Huapi y llevado a Caleufú, en territorio controlado por Sayhueque, en medio de una situación extremadamente tensa: grupos indígenas reclamaban por prisioneros retenidos por las fuerzas del Estado y desconfiaban de las intenciones del explorador. Según reconstrucciones históricas, el científico quedó atrapado en una disputa mucho más grande que su viaje.

Durante ese cautiverio accedió a escribir cartas pidiendo la liberación de indígenas detenidos, aunque también dejó una comunicación reservada en la que pedía que no cedieran a esa presión y que no tomaran decisiones por su condición de prisionero. Esa doble jugada, sumada al clima bélico que se vivía en la región, agravó su situación personal.

Francisco Moreno, perito en el conflicto con Chile

La tensión escaló aún más cuando una Junta de Guerra debatió qué hacer con él. De acuerdo con los relatos históricos recuperados por investigadores y biógrafos, el machi consideró necesaria su ejecución y se discutió una muerte ritual en la que debía extraérsele el corazón junto al agua. Sayhueque, sin embargo, demoró esa decisión y se opuso a mancharse con sangre de cristiano, una vacilación que resultó decisiva para que Moreno ganara tiempo.

La fuga que cambió la historia: la noche en que escapó por el Collón Curá y el Limay

Moreno comprendió que si esperaba más, probablemente moriría. Por eso diseñó un plan de escape con paciencia y frialdad: reducir el grupo, ocultar provisiones, estudiar los movimientos de sus vigilantes y preparar una balsa precaria para huir de noche por el río Collón Curá y luego por el Limay. La decisión no fue impulsiva: había sido pensada desde el momento mismo en que cayó prisionero.

La noche del 11 de febrero de 1880 se lanzó al agua junto a sus acompañantes. El viaje fue brutal. Navegaron entre corrientes violentas, rocas, remolinos y zonas de escasa profundidad; durante el día se escondían para no ser descubiertos y por la noche seguían avanzando, muchas veces empapados, hambrientos y heridos. Moreno logró salvar, además de su vida, su diario de viaje y la bandera argentina que llevaba consigo.

Después de siete días en balsa y dos a pie, los fugitivos llegaron el 19 de febrero de 1880 a la zona de confluencia entre los ríos Neuquén y Limay, donde recibieron ayuda en un fortín. Esa odisea fue una de las aventuras más dramáticas de la historia exploratoria argentina y transformó a Moreno en una figura conocida mucho antes de convertirse en “el perito” de la diplomacia.

Cómo pasó de prisionero a defensor de la frontera argentina con Chile

La experiencia en la Patagonia no terminó con esa fuga. Al contrario: reforzó el conocimiento de Moreno sobre lagos, valles, pasos andinos y redes humanas de la región. Años después, ese saber territorial sería decisivo cuando el gobierno argentino lo nombró representante en el diferendo de límites con Chile, una controversia que se había profundizado tras el Tratado de 1881.

En 1896, Moreno fue designado perito argentino y puso a disposición del Estado los recursos humanos y científicos del Museo de La Plata. Dirigió comisiones, impulsó relevamientos topográficos y reunió argumentos geográficos, geológicos y humanos para defender la posición argentina en las zonas en disputa a lo largo de la cordillera.

Su trabajo no se limitó a dibujar mapas. También comprendió la importancia estratégica del poblamiento y del testimonio de quienes ya vivían allí, como los colonos del valle 16 de Octubre. Esa combinación entre exploración, cartografía, presencia en el terreno y argumentación internacional fue una de las claves del proceso que desembocó en el arbitraje británico.

El fallo de 1902 y el legado que todavía explica la Patagonia argentina

El laudo arbitral de 1902, firmado en nombre del rey Eduardo VII, fijó buena parte de la frontera actual entre Argentina y Chile en la Patagonia. Los estudios, informes y recorridos encabezados por Moreno fueron fundamentales en ese proceso y contribuyeron a que amplias áreas cordilleranas en litigio quedaran del lado argentino, entre ellas zonas que hoy se asocian con Esquel, Trevelin y parte del entorno andino patagónico.

Tumba del Perito Moreno, en la isla Centinela, en el lago Nahuel Huapi

Por eso, cuando se dice que “le dio la Patagonia a la Argentina”, la frase funciona como una síntesis periodística de un proceso mucho más complejo: Moreno no “creó” ese territorio, pero sí fue clave para estudiarlo, hacerlo visible para el Estado y defenderlo en una negociación internacional decisiva. También dejó otra marca profunda: donó tierras en la región del Nahuel Huapi, gesto que dio origen al primer parque nacional argentino.

La paradoja de su vida es poderosa: el hombre que estuvo atado, vigilado y al borde de una muerte ritual en la Patagonia terminó convirtiéndose en uno de los nombres más influyentes de la historia territorial argentina. Antes de ser homenajeado en mapas, glaciares, museos y monumentos, Perito Moreno fue un sobreviviente. Y quizás haya sido esa experiencia extrema la que le dio la convicción para defender, años más tarde, una frontera que todavía define al país.