Bueno, bonito y barato: el bodegón de CABA que es furor por su tortimila y se come muy bien por menos de $60.000
Ubicado en pleno centro porteño, este bodegón se convirtió en una parada obligada para los amantes de los platos abundantes. Dónde queda y cómo llegar.
Un bodegón que retrata perfectamente el espíritu de los clásicos restaurantes es el Bodegón 17 de agosto: porciones abundantes, precios accesibles, ambiente familiar y platos que remiten a la cocina casera.
Ubicado en el barrio de Villa Pueyrredón, este bodegón se convirtió en un punto de encuentro para vecinos y visitantes que buscan disfrutar de unos ricos platos abundantes en un entorno sencillo pero cargado de historia.
Con una estética típica, el Bodegón 17 de Agosto ganó fama gracias al boca a boca y a las redes sociales, donde sus platos XXL rápidamente se volvieron virales. Su carta combina clásicos argentinos como milanesas, pastas, carnes y guarniciones contundentes, siempre pensadas para compartir hasta entre 3 personas.
Qué es la “tortimila”, el plato estrella del bodegón del Club 17 de Agosto
Si bien tiene gran variedad de opciones, la estrella del bodegón es la famosa “tortimila”, un plato que ya se volvió marca registrada del bodegón. Se trata de una combinación inigualable: una tortilla gigante de papas que funciona como base y tapa, rellena con una milanesa completa y distintos ingredientes que varían según la versión.
El resultado es un plato que nadie puede creer, ideal para compartir entre 6 personas, y cuesta $55.000 con gaseosa. Esta “tortimila” mezcla dos clásicos de la gastronomía argentina en una sola preparación: la milanesa y la tortilla.
Existen distintas variantes, que pueden incluir jamón, queso, huevo o incluso versiones más cargadas, pero todas mantienen la esencia: abundancia, simpleza y ese toque bodegonero que la hace única.
Platos abundantes y para compartir por menos de $60.000: qué otras opciones ofrecen en el menú
Además de la famosa “tortimila”, Bodegón Club 17 de Agosto también tiene un gran abanico de platos y lo más destacable son sus precios accesibles:
- Milanesa Napolitana (de ternera con salsa de tomate, queso y orégano, con jamón a elección): $22.000
- Milanesa Calabresa (individual de ternera con queso muzzarella, calabresa y morrones): $25.000
- Suprema Napolitana (milanesa de pollo con salsa de tomate, queso y orégano, con jamón a elección): $23.000
- Matambre a la pizza con papas (individual): $36.000
- Vacío Brunch (carne con salsa de verdeo, cebolla y morrón, acompañada de papas cuadradas): $54.000
- Panzotis de ternera braseada: $16.000
- Ravioles: $15.000
- Burger 17 de agosto (doble medallón de carne con lechuga, tomate, panceta, queso cheddar y huevo frito): $14.500
- Pizza especial (jamón, morrón, cebolla y queso): $17.000
- Flan mixto para compartir: $13.000
- Chocotorta: $8.000
- Frutilla con crema: $11.000
Dónde queda el bodegón del Club 17 de Agosto y cómo llegar desde CABA
El bodegón está dentro del Club 17 de Agosto, en Av. Albarellos 2935, en el barrio de Villa Pueyrredón, y se puede llegar de distintas formas:
En auto:
- Tomar Av. General Paz o Av. San Martín según desde dónde salgas.
- Tiempo estimado: 25 a 35 minutos, dependiendo del tránsito.
En transporte público:
Opción 1 (subte + colectivo):
- Subte línea B (roja) hasta estación Juan Manuel de Rosas.
- Desde ahí, colectivo (por ejemplo 110 o 176) hasta Villa Pueyrredón.
- Caminar unas cuadras hasta Albarellos 2935.
Opción 2 (colectivo directo):
- Líneas como 110, 111, 127 o 169 te acercan a la zona.
- Bajás en Villa Pueyrredón y caminás.
Opción 3 en tren:
- Línea Mitre (ramal José León Suárez) hasta estación Pueyrredón.
- Desde ahí estás a unas 10–15 cuadras.