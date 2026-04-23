Bodegón 17 de agosto. Foto: Instagram/bodegon17deagosto

Un bodegón que retrata perfectamente el espíritu de los clásicos restaurantes es el Bodegón 17 de agosto: porciones abundantes, precios accesibles, ambiente familiar y platos que remiten a la cocina casera.

Ubicado en el barrio de Villa Pueyrredón, este bodegón se convirtió en un punto de encuentro para vecinos y visitantes que buscan disfrutar de unos ricos platos abundantes en un entorno sencillo pero cargado de historia.

Bodegón 17 de agosto. Foto: Instagram/bodegon17deagosto

Con una estética típica, el Bodegón 17 de Agosto ganó fama gracias al boca a boca y a las redes sociales, donde sus platos XXL rápidamente se volvieron virales. Su carta combina clásicos argentinos como milanesas, pastas, carnes y guarniciones contundentes, siempre pensadas para compartir hasta entre 3 personas.

Qué es la “tortimila”, el plato estrella del bodegón del Club 17 de Agosto

Si bien tiene gran variedad de opciones, la estrella del bodegón es la famosa “tortimila”, un plato que ya se volvió marca registrada del bodegón. Se trata de una combinación inigualable: una tortilla gigante de papas que funciona como base y tapa, rellena con una milanesa completa y distintos ingredientes que varían según la versión.

El resultado es un plato que nadie puede creer, ideal para compartir entre 6 personas, y cuesta $55.000 con gaseosa. Esta “tortimila” mezcla dos clásicos de la gastronomía argentina en una sola preparación: la milanesa y la tortilla.

El bodegón de CABA que es furor por su tortimila. Video: Instagram/bodegon17deagosto

Existen distintas variantes, que pueden incluir jamón, queso, huevo o incluso versiones más cargadas, pero todas mantienen la esencia: abundancia, simpleza y ese toque bodegonero que la hace única.

Platos abundantes y para compartir por menos de $60.000: qué otras opciones ofrecen en el menú

Además de la famosa “tortimila”, Bodegón Club 17 de Agosto también tiene un gran abanico de platos y lo más destacable son sus precios accesibles:

Milanesa Napolitana (de ternera con salsa de tomate, queso y orégano, con jamón a elección): $22.000

Milanesa Calabresa (individual de ternera con queso muzzarella, calabresa y morrones): $25.000

Suprema Napolitana (milanesa de pollo con salsa de tomate, queso y orégano, con jamón a elección): $23.000

Matambre a la pizza con papas (individual): $36.000

Vacío Brunch (carne con salsa de verdeo, cebolla y morrón, acompañada de papas cuadradas): $54.000

Panzotis de ternera braseada: $16.000

Ravioles : $15.000

Burger 17 de agosto (doble medallón de carne con lechuga, tomate, panceta, queso cheddar y huevo frito): $14.500

Pizza especial (jamón, morrón, cebolla y queso): $17.000

Flan mixto para compartir: $13.000

Chocotorta : $8.000

Frutilla con crema: $11.000

Bodegón 17 de agosto. Foto: Instagram/bodegon17deagosto

Dónde queda el bodegón del Club 17 de Agosto y cómo llegar desde CABA

El bodegón está dentro del Club 17 de Agosto, en Av. Albarellos 2935, en el barrio de Villa Pueyrredón, y se puede llegar de distintas formas:

En auto:

Tomar Av. General Paz o Av. San Martín según desde dónde salgas.

Tiempo estimado: 25 a 35 minutos, dependiendo del tránsito.

En transporte público:

Opción 1 (subte + colectivo):

Subte línea B (roja) hasta estación Juan Manuel de Rosas.

Desde ahí, colectivo (por ejemplo 110 o 176) hasta Villa Pueyrredón.

Caminar unas cuadras hasta Albarellos 2935.

Opción 2 (colectivo directo):

Líneas como 110, 111, 127 o 169 te acercan a la zona.

Bajás en Villa Pueyrredón y caminás.

Opción 3 en tren: