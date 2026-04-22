Receta fácil de budín de limón y coco del chef Pedro Lambertini: “Ideal para ansiosos, es solo mezclar los ingredientes”
La preparación del chef combina el toque cítrico del limón que se equilibra con la suavidad del coco, logrando un resultado irresistible. El paso a paso completo en la nota.
Este budín de limón y coco, receta del chef Pedro Lambertini, combina a la perfección lo fresco y lo dulce en una versión húmeda y muy aromática. El toque cítrico del limón se equilibra con la suavidad del coco, logrando un resultado irresistible.
Esta torta es ideal para acompañar el mate o el café en una merienda, y es una de esas recetas simples que siempre salen bien. A continuación, el paso a paso y los ingredientes que lleva este budín de limón y coco y, al final de la nota, los consejos del chef para que salga perfecto.
Cómo hacer el mejor budín de limón y coco del chef Pedro Lambertini
Ingredientes para cocinar un rico budín de limón y coco
- 200 g de azúcar
- Ralladura de 2 limones
- 2 huevos
- 250 g de crema
- 150 g de harina
- 2 cditas de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 2 cdas colmadas de coco rallado
- Jugo de medio limón
- Media cdita de extracto de vainilla
Para el almíbar:
- 100 g de azúcar
- Jugo de un limón
Paso a paso: cómo hacer un budín exprés de limón y coco
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Forrar la base de un molde de budín inglés con una tira de papel manteca. Enmantecar y enharinar.
- Mezclar el azúcar con la ralladura de limón.
- Agregar los huevos y la crema, e integrar.
- Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal, y sumar a la mezcla junto con el coco rallado, el jugo de limón y la vainilla.
- Volcar en un molde de budín forrado con papel manteca, enmantecado y enharinado.
- Llevar al horno, bajar la temperatura a 160 °C y hornear durante 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Terminar con un almíbar preparado con el azúcar y el jugo de limón.
- Dejar enfriar y desmoldar.
Tips de Pedro Lambertini: 3 consejos del chef para que no te quedes sin hacer este delicioso budín
Si preferís una versión más simple o con otros sabores, podés omitir el coco sin problema. En lugar del almíbar, queda muy bien un glasé de limón para darle un toque fresco y ácido.
Además, es una preparación apta para freezer: cortala en rebanadas y guardalas en bolsas adecuadas para conservarla mejor y tener porciones listas cuando quieras.