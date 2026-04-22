Receta fácil de budín de limón y coco del chef Pedro Lambertini:

Budín. Foto: Freepik.

Este budín de limón y coco, receta del chef Pedro Lambertini, combina a la perfección lo fresco y lo dulce en una versión húmeda y muy aromática. El toque cítrico del limón se equilibra con la suavidad del coco, logrando un resultado irresistible.

Esta torta es ideal para acompañar el mate o el café en una merienda, y es una de esas recetas simples que siempre salen bien. A continuación, el paso a paso y los ingredientes que lleva este budín de limón y coco y, al final de la nota, los consejos del chef para que salga perfecto.

Cómo hacer el mejor budín de limón y coco del chef Pedro Lambertini

Ingredientes para cocinar un rico budín de limón y coco

200 g de azúcar

Ralladura de 2 limones

2 huevos

250 g de crema

150 g de harina

2 cditas de polvo de hornear

1 pizca de sal

2 cdas colmadas de coco rallado

Jugo de medio limón

Media cdita de extracto de vainilla

Para el almíbar:

100 g de azúcar

Jugo de un limón

Budín de limón y coco. Foto: Instagram/pedrolambertini

Paso a paso: cómo hacer un budín exprés de limón y coco

Precalentar el horno a 180 °C. Forrar la base de un molde de budín inglés con una tira de papel manteca. Enmantecar y enharinar. Mezclar el azúcar con la ralladura de limón. Agregar los huevos y la crema, e integrar. Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal, y sumar a la mezcla junto con el coco rallado, el jugo de limón y la vainilla. Volcar en un molde de budín forrado con papel manteca, enmantecado y enharinado. Llevar al horno, bajar la temperatura a 160 °C y hornear durante 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Terminar con un almíbar preparado con el azúcar y el jugo de limón. Dejar enfriar y desmoldar.

Budín de limón y coco. Foto: Instagram/pedrolambertini

Tips de Pedro Lambertini: 3 consejos del chef para que no te quedes sin hacer este delicioso budín

Si preferís una versión más simple o con otros sabores, podés omitir el coco sin problema. En lugar del almíbar, queda muy bien un glasé de limón para darle un toque fresco y ácido.

Además, es una preparación apta para freezer: cortala en rebanadas y guardalas en bolsas adecuadas para conservarla mejor y tener porciones listas cuando quieras.