Un fenómeno natural único cautiva en Brasil: el rincón secreto donde el agua brilla en la oscuridad

En una isla cubierta de selva atlántica, sin circulación de autos y famosa por sus playas de aguas turquesas, senderos naturales y ambiente tranquilo, se esconde un lugar imperdible para los viajeros más aventureros.

Gruta do Acaia. Foto: ilha-grande.com

Brasil cuenta con destinos sorprendentes gracias a su enorme diversidad geográfica, que combina playas paradisíacas, cascadas, montañas y sabanas. Además, se perfila como uno de los países preferidos por los argentinos, tanto por sus paisajes como por el tipo de cambio estable que los beneficia.

En ese contexto, los destinos menos conocidos se transformaron en las grandes estrellas, como Ilha Grande, una isla paradisíaca ubicada frente al municipio de Angra dos Reis, a unos 150 kilómetros al sur de la ciudad de Río de Janeiro.

Ilha Grande, Brasil. Foto: Instagram @ilha_grande_vibes

Se trata de una isla de gran tamaño, cubierta de selva atlántica, sin circulación de autos y famosa por sus playas de aguas turquesas, senderos naturales y ambiente tranquilo, lo que la convierte en una de las más elegidas por turistas argentinos. Y entre todos sus paisajes impactantes, hay uno que se destaca especialmente: la Gruta do Acaiá.

Gruta Do Acaiá, Ilha Grande, Brasil. Video Instagram @gruta.do.acaia.oficial

La Gruta do Acaiá, una aventura imperdible en Ilha Grande

La Gruta do Acaiá es uno de los tesoros mejor guardados de Ilha Grande, no solo por su impactante belleza natural, sino también por la experiencia que implica. Para los viajeros que buscan una vivencia distinta y fuera de lo común, esta excursión es, sin dudas, un imperdible.

Gruta do Acaia. Foto: TripAdvisor.

La cueva subterránea se encuentra a unos 8 metros bajo el nivel del mar. El agua ingresa a través de una grieta natural y crea un espectáculo único: en medio de la oscuridad, el fondo refleja la luz del sol y genera un resplandor turquesa o verde agua que ilumina la caverna de manera casi mágica.

Gruta Do Acaiá, Ilha Grande, Brasil. Foto: Instagram @gruta.do.acaia.oficial

La gruta tiene 30 metros de ancho y una altura máxima de apenas 1 metro. El acceso se realiza mediante una escalera de madera que conduce a un pasaje angosto de unos 10 metros de largo. No es una experiencia apta para claustrofóbicos, ya que gran parte del recorrido debe hacerse arrastrándose por el suelo, lo que suma adrenalina y aventura al recorrido.

Gruta Do Acaiá, Ilha Grande, Brasil. Foto: Instagram @gruta.do.acaia.oficial

Cómo llegar a la Gruta do Acaiá

Para llegar a la Gruta de Acaía, el camino comienza en el puerto de Vila do Abraão, la principal localidad de Ilha Grande. También hay un acceso de trekking desde Aracatiba, pero en este caso es necesario contar con el equipamiento necesario y una preparación física previa. Se pueden consultar más detalles en el área de informes turísticos o del Parque Nacional de la Isla.

Qué hacer en Ilha Grande

Una de las mejores actividades para hacer en la isla es el trekking, ya que Ilha Grande puede recorrerse casi por completo a través de sus trilhas (senderos). Las caminatas atraviesan la selva, con subidas y bajadas exigentes pero muy gratificantes, y conducen a miradores naturales, cascadas y playas paradisíacas.

Trilhas imperdibles en Ilha Grande

Lopes Mendes

Es la playa más famosa de la isla y una de las más lindas de Latinoamérica. Tiene 3 kilómetros de arena blanca, palmeras que brindan sombra y aguas cristalinas con buenas olas, ideales para surfear. Desde Abraão, la caminata dura unas dos horas, aunque también se puede llegar en taxi boat.

Ilha Grande, Brasil. Foto: Instagram @ilha_grande_vibes

Vila y Praia Dois Rios

El sendero desde Abraão hasta Dois Rios es tranquilo y muy pintoresco. Durante el recorrido es común ver monos tití entre los árboles. La caminata lleva cerca de dos horas y es empinada, aunque también existe la opción de ir o volver en taxi boat.

Cómo llegar de Río de Janeiro a Ilha Grande

El viaje a Ilha Grande comienza en Río de Janeiro. Al llegar al Aeropuerto Internacional Galeão, hay que dirigirse a la Terminal Rodoviária Novo Rio, a la que se puede acceder en taxi o Uber.

Desde allí, se toma un ómnibus hacia Angra dos Reis, un trayecto de aproximadamente tres horas que recorre la costa brasileña.

Una vez en Angra dos Reis, el último tramo es por agua. Desde el muelle principal parten lanchas y catamaranes hacia Ilha Grande, con salidas regulares entre las 8:00 y las 18:00. El cruce dura alrededor de 1 hora y 15 minutos.

Es recomendable planificar la llegada a Angra dos Reis antes de las 16:00, para asegurarse de tomar una embarcación y llegar a la isla el mismo día.