Termas de Luro, en Buenos Aires. Foto: Facebook / Termas de Luro | Mejorada con IA para Canal26.com.

La provincia de Buenos Aires es reconocida por sus paisajes de llanura y su extensa Costa Atlántica, pero también guarda propuestas menos exploradas que comienzan a captar la atención del turismo. Entre ellas, los complejos termales emergen como una alternativa en crecimiento dentro del denominado turismo de bienestar.

Aunque destinos como Carhué o Dolores concentran buena parte de la oferta termal, existe un rincón mucho más discreto que se abre paso en el mapa: las Termas de Luro.

A qué se debe el color del agua de las Termas de Luro, en Buenos Aires. Video: TikTok / argentinosxargentina-

El origen de las Termas de Luro, se remonta al 21 de mayo de 1941, fecha en la cual se alumbra el surgente realizado por la Dirección de Minas y Geología. El objetivo inicial de dicha perforación fue la búsqueda petróleo, ya que los estudios realizados, indicaban que había una gran posibilidad de hallar este recurso fósil.

En lugar de ello, solo brotó agua muy salada a 70 grados, que extrañamente, al contacto con el aire, tomaba un color rojizo. Al notar esta rareza, se hicieron diferentes estudios, en los cuales se determinó que la misma contaba con innumerables minerales y propiedades curativas.

Termas de Luro, en Buenos Aires. Foto: Facebook / Termas de Luro.

Termas de Luro, un complejo de aguas termales donde reina la paz y la tranquilidad

Ubicadas en el extremo sur bonaerense, este complejo ofrece una experiencia diferente, marcada por la tranquilidad, el aire puro y un entorno natural dominado por médanos y vegetación autóctona.

El crecimiento del turismo de bienestar en Argentina impulsó el desarrollo de nuevos espacios enfocados en el descanso y la salud. En ese contexto, las Termas de Luro se consolidan como una opción cada vez más elegida por quienes buscan relajarse lejos de los destinos masivos.

Termas de Luro, en Buenos Aires. Foto: Turismo Villarino.

Ideal para jubilados y parejas: qué servicios ofrece Termas de Luro Hotel & Spa

El complejo se encuentra a pocos kilómetros de Pedro Luro, sobre la traza de la Ruta Nacional 3, en el partido de Villarino. Su principal atractivo son las aguas termales que emergen desde más de 1.000 metros de profundidad, con una elevada concentración de minerales como sodio, calcio y magnesio.

Estas características no solo las convierten en un espacio de descanso, sino también en un recurso valorado por sus posibles beneficios terapéuticos, especialmente para dolencias musculares, articulares y cuadros de estrés.

Termas de Luro, en Buenos Aires. Foto: Turismo Villarino.

El predio cuenta con una infraestructura pensada para el relax integral. En su interior, dispone de un spa termal con tres piletas cubiertas a distintas temperaturas, que pueden alcanzar hasta los 37 grados.

Además, el complejo incluye:

Hidromasajes y cascadas.

Sauna hidrotermal.

Cinco piletas al aire libre para los meses de verano.

Espacios verdes y áreas de descanso.

Sector de masajes y tratamientos de fangoterapia.

Según datos del municipio de Villarino, este surgente termal fue destacado por la Asociación Geológica Argentina como uno de los más relevantes del país en su tipo.

Termas de Luro, en Buenos Aires. Foto: Turismo Villarino.

Dónde quedan las Termas de Luro y cómo llegar desde CABA

El acceso a las Termas de Luro requiere un viaje extenso pero directo desde la Ciudad de Buenos Aires. El recorrido comienza por la Autopista Riccheri, que conecta con la Ruta Nacional 3 rumbo al sur.

Tras aproximadamente 830 kilómetros (unas 8 o 9 horas de viaje) se llega a Pedro Luro, punto desde el cual se accede al complejo. En el trayecto, los viajeros pueden atravesar y conocer localidades emblemáticas como Azul, Olavarría y Bahía Blanca.