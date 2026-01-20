Pueblo Encanto Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Córdoba esconde un antiguo castillo español en el Valle de Punilla con diferentes propuestas para todas las edades. Dentro de un parque temático cultural, se incluye una casona que funciona como museo con visita guiada y pileta al fondo, un extenso laberinto de cuarzo que remonta al pasado y un anfiteatro con forma de guitarra.

Resulta un gran atractivo para jubilados, que lo eligen año a año para disfrutar de sus vacaciones entre las sierras. Además, hay una serie de cabañas y un salón de fiestas ambientado de época que pueden alquilarse para uso exclusivo.

La localidad que alberga este mágico lugar es Capilla del Monte. Cuenta con casi 16 hectáreas de extensión y es rodeado por el río Calabalumba. Ideal para visitar y recorrer en familia.

Capilla del Monte Foto: Trip Advisor

Cómo es el Pueblo Encanto de Córdoba

El Pueblo Encanto es un rincón español en la República Argentina. Comenzó a construirse en la última década de 1800, terminándose alrededor del año 1927. En sus inicios era sede de reuniones masónicas y fue preparado para un posible exilio del Rey Alfonso XIII.

Castillo Mudejar: un pedazo de España en Argentina

Entre árboles añosos, de troncos gruesos y copas altas, aparece el Castillo Mudejar de Pueblo Encanto, que se destaca de inmediato en el paisaje. Este estilo es parte de la máxima influencia Mora en la arquitectura española por la dominación de la Península Ibérica. La piedra y las escalinatas marcan una estética claramente española, reforzada por una fuente colorida con mayólicas y una imagen inspirada en Goya. Todo el conjunto transmite la sensación de estar frente a una construcción que el tiempo respetó, firme y silenciosa, dominando el entorno serrano.

Pueblo Encanto Foto: Trip Advisor

En el interior y los patios, la luz atraviesa vitrales, las cerámicas decoran muros y las fuentes y arcadas enmarcan cada recorrido. Desde su frente principal, con vista a la antigua Ruta 38 y al río Calabalumba, el lugar se abre al paisaje y confirma su singularidad: un pedazo de España plantado al pie del Cerro Uritorco, sencillo de recorrer, pero cargado de historia y encanto.

Pucará del Uritorco: un laberinto comechingón

Un lugar esotérico bajo la mirada del Cerro Uritorco es el laberinto de cuarzo más grande del mundo. Allí en el lugar sagrado para las tribus comechingonas se realizan al día de hoy terapias holísticas. Pucará del Uritorco ofrece la posibilidad de meditar junto a la Pirámide o la imagen del Buda. También hay maestros en materias tales como el Reiki que pueden acompañar a los turistas.

Capilla del Monte Foto: Trip Advisor

El anffiteatro con forma de guitarra

Dentro del predio de Pueblo Encanto, se encuentra el sueño de un poeta, el Anfiteatro Sebastián Alejandro, con capacidad para más de 5000 personas. Su escenario es único y original con forma de guitarra, más de 40 metros de largo. Fue anfitriona de figuras como Horacio Guaraní, Los Cantores del Alba, Eduardo Falú, entre muchos otros.

Pueblo Encanto, Anfiteatro Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Las Cabañas del Quijote: donde relajarse es el premio

Las cabañas del Quijote son separadas por portones de hierro artísticos que permiten ver su historia. La decoración con azulejos sevillanos está inspirada en el estilo de “Menzaque Rodriguez”. Como se esperaba al Rey español para habitar el lugar, está finalizado con terminaciones de época.

Cabañas del Quijote Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Además, se agregaron detalles modernos como una pileta con vista a las sierras desde el año 2003 como parte de su restauración. Sin embargo, los dueños eligieron no poner televisión para que los visitantes disfruten de la naturaleza.