El bodegón donde se saborean los mejores fiambres. Foto: Instagram @rotiseriamiramar

Ubicado en el corazón del barrio de San Cristóbal, el bodegón Miramar se convirtió, con los años, en un verdadero emblema del turismo gastronómico en la Ciudad de Buenos Aires.

Con su fachada clásica y un interior que parece detenido en el tiempo, el lugar conserva el espíritu de los viejos restaurantes porteños, donde cada mesa cuenta una historia y cada plato remite a la cocina de antes.

Bodegón Miramar. Foto: Instagram/rotiseriamiramar

Un viaje al pasado: la historia detrás del bodegón que preserva la cultura porteña

Con más de 50 años de historia, este restaurante se destaca no solo por su cocina tradicional, sino por una cava singular que alberga una selección exquisita de fiambres y quesos, convirtiéndose en un verdadero paraíso para los amantes de las picadas.

Aquellos que ingresan a Miramar se encuentran con un establecimiento que remite al Buenos Aires de antes: vitrinas repletas de embutidos colgando, vinos cuidadosamente elegidos para maridar y mesas donde se mezclan habitués del barrio con turistas que llegan atraídos por su reputación y buenas calificaciones en Google Maps.

Bodegón Miramar. Foto: Instagram/rotiseriamiramar

Qué incluye la picada tradicional de este rincón único en San Cristóbal

Los salames, jamones y quesos madurados en el mismo local son la estrella del lugar. Además, la picada incluye lechón, matambre calabresa, leber, aceitunas, pickles y mortadela con pistacho.

La carta del bodegón Miramar invita a probar combinaciones que prometen deleitar y enamorar a los paladares más exigentes.

A su vez, el ambiente de bodegón clásico, con mozos de oficio y platos abundantes, completa una experiencia que mezcla a la perfección lo culinario con lo cultural.

Miramar, el bodegón que se luce por su cava de embutidos. Foto: Instagram / rotiseriamiramar.

Cómo llegar y en qué horarios atiende Miramar

El local funciona todos los días, de 8 am a 1 am, con cocina abierta de forma ininterrumpida, lo que permite disfrutar desde un desayuno hasta una cena. Otro aspecto valorado por los visitantes son sus precios accesibles, lo que convierte a Miramar en una opción destacada frente a la creciente oferta gourmet de la ciudad.

Situado en Avenida San Juan 1999, en una de las esquinas más pintorescas del barrio porteño de San Cristóbal, el restaurante conserva la atmósfera de barrio y el espíritu de los bodegones de siempre.

Para aquellos que buscan una experiencia auténtica, lejos de lo pretencioso y cerca del sabor, Miramar se presenta como una parada imprescindible en el mapa gastronómico porteño.