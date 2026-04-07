Tres destinos de Brasil con descuentos de hasta 40% para jubilados. Foto: Club Med Argentina

Los all inclusive son una solución para grandes y chicos. Ofrecen actividades, comidas y bebidas a toda hora, y también espacios de relax separados por edades. En ese contexto, Club Med tiene una promoción espectacular para mayores de 65 años en sus tres resorts de Brasil.

La cadena nacida en España y creada por un aventurero belga que tiene establecimientos en muchas partes del mundo, preparó una promo especial para que los jubilados pasen una semana disfrutando de las comodidades y actividades que tienen preparadas para los huéspedes.

Qué incluye el beneficio de Club Med para jubilados

Esta oferta suma un 10 % de descuento adicional al 30% que están ofreciendo ahora para viajar hasta el 27 de junio 2026, con un mínimo de tres días de alojamiento, para viajes a Club Med Rio das Pedras, Trancoso y Lake Paradise.

Club Med Lake Paradise. Foto: Club Med Argentina

La tarifa incluye: estadía en base doble en habitación standard, desayunos, almuerzos, cenas con bebidas, bar & snacking, práctica de deportes libres o con instructor, actividades, shows nocturnos, discoteca e inscripción a Club Med.

Desde hace un tiempo, la cadena internacional sumó el Beneficio Flexi Cancelación, que posibilita desistir del viaje sin costo ni penalidad hasta los 7 días previos al ingreso del resort. Y por un extra agregar vuelos directos, completando el servicio cinco estrellas, o cinco tridentes como dicen ellos.

Cómo son los resorts de Brasil de Club Med para jubilados

Si bien en poco más de un año se inaugurará una nueva opción en Gramado, en el sur del país vecino, actualmente están disponibles tres villages, dos de ellos remodelados. Veamos lo más destacado de cada uno.

Trancoso

Es una aldea encantadora y colorida ubicada junto a un campo de golf y es el que está más al norte de Brasil. Fue recientemente remodelado y hace gala de un clima bohemio por estar ubicado entre los acantilados y una extensa playa. El resort está rodeado de hermosos paisajes naturales preservados. Tiene restaurantes que ofrecen comida bahiana, y un exclusivo bloque de habitaciones especial para familias.

Club Med Trancoso. Foto: Club Med Argentina

Para los amantes de la naturaleza es el resort ideal. Trancoso se encuentra al sur de Salvador de Bahía, fuera de las zonas mas concurridas. Ubicado en lo alto de un gran acantilado con vistas a una amplia y magnífica playa, este resort es perfecto para todas las edades y gustos. El tenis y el trapecio son dos de las actividades familiares que se ofrecen en el resort, entre otras, y los golfistas tienen cerca un campo paradisíaco, con un panorama único frente al mar.

También se puede practicar arco y flecha o tenis, para descubrir nuevas habilidades con la ayuda de profesionales experimentados. Por menos de $ 1.700.000 por persona la semana se puede disfrutar del Club Med más lindo de Brasil.

Rio Das Pedras

Está en la región de Mangaratiba. Este lugar especial combina la belleza natural con el confort de un resort exclusivo que le brinda su ubicación natural privilegiada que aprovecha una bahía rodeada por el océano y la exuberante Mata Atlántica.

Este entorno invita a disfrutar de actividades al aire libre, deportes y relajación al sonido del mar. Además, el village incluye La Réserve, su Espacio Exclusive Collection, ideal para quienes buscan privacidad, servicio personalizado y lujo, manteniendo el ambiente acogedor característico de la compañía.

Club Med Rio das Pedras. Foto: Club Med Argentina

Las recientes remodelaciones han mejorado significativamente la experiencia en el resort, con habitaciones renovadas, el restaurantes buffet y de especialidades, así como mejoras en el lounge bar junto al teatro y a la piscina; además de un nuevo bar frente a la playa para disfrutar de su exclusiva coctelería. Estando en Rio de Janeiro, la piscina es una de las áreas preferidas para sumergirse, nadar y disfrutar de clases grupales de gimnasia. Alrededor hay un bar donde se sirven tragos, gaseosas, jugos, agua y aperitivos deliciosos.

El resort también cuenta con una variada oferta gastronómica. El restaurante principal ofrece platos brasileños y franceses, con opciones saludables y vegetarianas. Para una experiencia más exclusiva, el restaurante italiano está reservado para Exclusive Collection. Para aprovechar por $ 1.680.000 por persona y por semana.

Lake Paradise

Unas vacaciones en la naturaleza, en un entorno excepcional y a una hora en auto de San Pablo. Allí el verde reina, hasta los fabulosos putting greens del campo de golf de 18 hoyos. Además del tenis, se puede aprender a navegar o probar el surf de remo en el lago Represa Taiaçupeba, un ambiente que es ideal para practicar deportes acuáticos. Cuando llegue el momento de refrescarse, se podrá elegir entre varias piscinas o una sesión relajante en el Club Med Spa (con costo adicional). Recientemente ha sido remodelado.

Club Med Lake Paradise. Foto: Club Med Argentina

Por la noche podrán compartir otro momento genial con familiares o amigos en uno de los bares o restaurantes. Lake Paradise es un remanso de paz donde el estilo de vida brasileño va de la mano con la felicidad. Las tarifas promocionales oscilan en $ 1.350.000 por persona por semana.

¿Qué incluyen las vacaciones Club Med?

Todo en un mismo lugar, incluso el cuidado de los niños, si los hubiera. Desde alimentos que respetan las cuatro comidas, y más, a actividades especiales, todo está dentro del pago. Además, están comprometidos con la sostenibilidad, centrándose en la reducción de residuos, la preservación de la biodiversidad y el apoyo a las comunidades locales. Mediante certificaciones ecológicas y colaboraciones, nos esforzamos por proteger el planeta y generar un impacto positivo para las generaciones futuras.