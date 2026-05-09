Dolores, "Primer Pueblo Patrio" Foto: Instagram @fiestatortaargentina

Si hay una escapada que combina historia, identidad bonaerense y puro sabor, es la Fiesta de la Torta Argentina en Dolores. Con entrada libre y gratuita, la ciudad se prepara para volver a convertirse en “capital dulce” del fin de semana patrio, con stands de productoras locales, feria, actividades culturales y el infaltable protagonismo de una receta tradicional hecha en capas y transmitida de generación en generación.

Cuándo es y dónde queda la fiesta

Según la agenda turística local difundida en medios regionales, la Fiesta de la Torta Argentina se desarrollará durante tres jornadas, el 23, 24 y 25 de mayo, con actividades centradas en la celebración del 25 de Mayo. Otros medios de turismo indican que podría haber propuestas extendidas del 22 al 25 de mayo, por lo que conviene chequear la programación final en canales oficiales antes de viajar, especialmente si querés ir el primer día.

La FIesta de la Torta Argentina Foto: Instagram @fiestatortaargentina

En cuanto a la sede, históricamente el evento se vive en el corazón de la ciudad (zona céntrica y espacios públicos vinculados a los festejos patrios), con un formato pensado para recorrer en familia y probar distintas versiones del producto local.

Qué tiene de especial la “Torta Argentina”

La Torta Argentina de Dolores es un producto de repostería elaborado en capas, cuyo origen se remonta a fines del siglo XIX. La receta se mantuvo viva por transmisión familiar y se volvió un símbolo local: no es casual que tenga una fiesta propia en torno al 25 de Mayo y otras fechas patrias. Además de ser un ícono gastronómico, figura relevada como manifestación cultural: la describen como una práctica tradicional asociada al saber artesanal y a la identidad dolorense.

Torta Argentina Foto: Instagram @deliahomebakery

Qué vas a poder hacer

La fiesta no se agota en la degustación (aunque es el plan estrella). La experiencia suele incluir:

Degustación y compra en stands de productoras (clásica y, en algunas ediciones, opciones especiales como sin TACC).

Feria de emprendedores y artesanos , ideal para sumar productos regionales y regalos.

Actividades, talleres y clases donde se muestran técnicas de armado y secretos del hojaldre/capas.

Propuestas culturales ligadas al 25 de Mayo y a la tradición local (danzas, identidad, celebraciones patrias).

Cómo llegar desde Buenos Aires

Para quienes viajan desde CABA o el AMBA, Dolores es un destino clásico de ruta. En auto, la referencia más mencionada es ir por la Ruta 2 (trayecto aproximado de 2,5 horas, sujeto a tránsito).

También se puede llegar en tren de larga distancia desde Constitución, con un tiempo publicado cercano a 3 horas y media, y recomendación de comprar pasajes con anticipación porque suele haber alta demanda en fines de semana largos.

(Importante: tarifas y horarios pueden variar; si vas a incluir precios, presentalos como “referencia publicada” y dirigí a la web oficial del servicio para confirmar).

Por qué esta fiesta es una gran idea para el finde patrio

Porque mezcla lo que mejor funciona en escapadas cortas: plan económico (entrada gratuita), identidad local, comida típica y una excusa perfecta para recorrer una ciudad con tradición histórica. Y, sobre todo, porque pone en valor una receta que no se entiende solo “comiéndola”: se entiende viendo cómo se arma, escuchando historias de familia y celebrándola en comunidad.