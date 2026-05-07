Saladillo reunirá a visitantes de distintos puntos de la provincia con una propuesta bien criolla, la Fiesta de la Empanada al Disco. Foto: argentinaturismo.com.ar

En el corazón rural de la provincia de Buenos Aires, se encuentra un pequeño pueblo con menos de 300 habitantes que encontró la forma de convertirse en un atractivo turístico: una fiesta dedicada a las empanadas fritas al disco. Se trata de Álvarez de Toledo, una localidad del partido de Saladillo que este año reunirá a visitantes de distintos puntos de la provincia con una propuesta bien criolla.

Ubicado a unos 15 kilómetros de la ciudad de Saladillo, el pueblo mantiene el encanto típico campestre: calles tranquilas, viejas construcciones ferroviarias y ritmo pausado que invita a conectar con la naturaleza. En ese escenario nació la Fiesta de la Empanada al Disco, un evento gastronómico que invita a disfrutar de este plato bien criollo.

Saladillo, pueblito. Foto: Wikipedia.

Durante el festejo, vecinos y cocineros preparan miles de empanadas fritas en discos de arado, una técnica tradicional de campo que les aporta un sabor y una textura distintivos. Además de la propuesta gastronómica, la fiesta incluye show musicales, cocina en vivo, y varias actividades más.

Álvarez de Toledo forma parte de esos rincones bonaerenses donde las fiestas populares se transforman en motor cultural y económico, con eventos que rescatan sabores típicos y fortalecen la identidad local.

Álvarez de Toledo, Saladillo. Foto: Google Maps.

Fiesta de la Empanada al Disco: cómo llegar a Álvarez de Toledo desde CABA

En auto (la mejor opción):

Salir de CABA por la Autopista Ezeiza–Cañuelas.

Continuar por la Ruta Nacional 205.

Pasar por Lobos y Roque Pérez hasta llegar a Saladillo.

Desde Saladillo, tomar el acceso señalizado hacia Álvarez de Toledo (unos 15 a 20 km adicionales por camino en buen estado).

En micro + traslado:

No hay servicios directos frecuentes hasta Álvarez de Toledo. La alternativa más común es:

Tomar un micro desde Retiro hasta Saladillo.

Desde allí, continuar en remis o taxi (viaje corto de unos 15 a 20 minutos).

En días de eventos suele haber traslados adicionales o combis.

Consejos útiles: