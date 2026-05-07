Cómo llegar al pueblito de Buenos Aires que celebra a las empanadas al disco este fin de semana con una fiesta imperdible
Con la Fiesta de la Empanada al Disco cada vez más cerca, este pueblito abrirá sus puertas para celebrar una jornada cargada de sabores, cultura y costumbres campestres. Cómo llegar.
En el corazón rural de la provincia de Buenos Aires, se encuentra un pequeño pueblo con menos de 300 habitantes que encontró la forma de convertirse en un atractivo turístico: una fiesta dedicada a las empanadas fritas al disco. Se trata de Álvarez de Toledo, una localidad del partido de Saladillo que este año reunirá a visitantes de distintos puntos de la provincia con una propuesta bien criolla.
Ubicado a unos 15 kilómetros de la ciudad de Saladillo, el pueblo mantiene el encanto típico campestre: calles tranquilas, viejas construcciones ferroviarias y ritmo pausado que invita a conectar con la naturaleza. En ese escenario nació la Fiesta de la Empanada al Disco, un evento gastronómico que invita a disfrutar de este plato bien criollo.
Durante el festejo, vecinos y cocineros preparan miles de empanadas fritas en discos de arado, una técnica tradicional de campo que les aporta un sabor y una textura distintivos. Además de la propuesta gastronómica, la fiesta incluye show musicales, cocina en vivo, y varias actividades más.
Álvarez de Toledo forma parte de esos rincones bonaerenses donde las fiestas populares se transforman en motor cultural y económico, con eventos que rescatan sabores típicos y fortalecen la identidad local.
Fiesta de la Empanada al Disco: cómo llegar a Álvarez de Toledo desde CABA
En auto (la mejor opción):
- Salir de CABA por la Autopista Ezeiza–Cañuelas.
- Continuar por la Ruta Nacional 205.
- Pasar por Lobos y Roque Pérez hasta llegar a Saladillo.
- Desde Saladillo, tomar el acceso señalizado hacia Álvarez de Toledo (unos 15 a 20 km adicionales por camino en buen estado).
En micro + traslado:
- No hay servicios directos frecuentes hasta Álvarez de Toledo. La alternativa más común es:
- Tomar un micro desde Retiro hasta Saladillo.
- Desde allí, continuar en remis o taxi (viaje corto de unos 15 a 20 minutos).
- En días de eventos suele haber traslados adicionales o combis.
Consejos útiles:
- Álvarez de Toledo es una localidad pequeña cercana a Saladillo, por lo que esta ciudad funciona como punto principal de referencia para organizar el viaje.
- Si vas por un evento, conviene salir con anticipación porque puede haber mayor movimiento en la zona.