Paseos a caballo, huertas orgánicas y contacto con animales forman parte de las actividades más buscadas en estos espacios rurales. Foto: Pexels.

Cada vez más familias buscan planes al aire libre para desconectarse de la rutina y compartir actividades con chicos lejos del ruido urbano. En ese contexto, las granjas abiertas al público cerca de la Ciudad de Buenos Aires se consolidaron como una de las escapadas favoritas para los fines de semana.

Con propuestas que combinan animales de granja, paseos rurales, talleres educativos y gastronomía casera, estos espacios ofrecen experiencias pensadas para todas las edades y permiten redescubrir tradiciones del campo argentino a pocos kilómetros de Capital Federal. Desde ordeñar vacas hasta alimentar cabras, hacer pan casero, andar a caballo o recorrer huertas orgánicas, las actividades convierten la visita en una experiencia recreativa y educativa al mismo tiempo.

Muchas propuestas incluyen talleres de pan casero, juegos al aire libre y experiencias vinculadas a las tradiciones del campo argentino. Foto: Pexels.

A continuación, una selección de granjas y estancias ubicadas a menos de 160 kilómetros de Buenos Aires, ideales para una salida familiar, una escapada de un día o incluso un fin de semana completo en contacto con la naturaleza.

3 campos cerca de CABA para disfrutar de un fin de semana en familia

1. Granja Villanova

Ubicada en San Vicente, a unos 66 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Granja Villanova nació como un emprendimiento familiar inspirado en las tradiciones rurales italianas.

Granja Villanova, en San Vicente. Foto: Facebook / Granja Villanova.

El predio de cinco hectáreas cuenta con tambo y permite a los visitantes participar de experiencias como:

Ordeñe de vacas.

Alimentación de animales.

Talleres de huerta orgánica.

Elaboración de pan.

Actividades de apicultura.

Cabalgatas opcionales.

Granja Villanova, en San Vicente. Foto: Facebook / Granja Villanova.

Además, posee sectores recreativos con canchas, juegos infantiles, camping y cabañas para hospedarse. Entre los animales más populares aparecen conejos, llamas, chanchos, cabras, gallinas y caballos.

2. Pequeña Holanda

En el barrio Parque El Cazador de Escobar funciona Pequeña Holanda, uno de los espacios rurales más buscados por familias que quieren pasar un día de campo completo cerca de Buenos Aires.

Granja Pequeña Holanda, en Escobar. Foto: Facebook / Pequeña Holanda.

La experiencia incluye:

Paseos guiados a caballo.

Talleres de amasado de pan.

Recorridos por la granja.

Paseos en tractor.

Mini tirolesa.

Campeonato de sapo.

Paseos en bote.

Uno de los puntos más destacados es la propuesta gastronómica: el día de campo incluye empanadas, parrillada libre, postres y merienda para los chicos con chocolatada y pancitos caseros.

Granja Pequeña Holanda, en Escobar. Foto: Facebook / Pequeña Holanda.

El entorno natural, rodeado de vegetación y animales, convierte al lugar en una alternativa ideal para una salida familiar durante el fin de semana.

3. Puilque Alma Solidaria

A unos 160 kilómetros de Capital Federal, en General Belgrano, se encuentra Puilque Alma Solidaria, un proyecto de turismo rural sustentable enfocado en la educación ambiental y el contacto responsable con la naturaleza.

Granja Puilque, en General Belgrano. Foto: www.puilquen.com.ar.

La visita guiada incluye:

Huerta agroecológica.

Alimentación de animales.

Recorrido por un bosque recreativo.

Juegos ecológicos.

Talleres de reciclaje y sustentabilidad.

Uno de los mayores atractivos es su ecoludoteca, considerada una de las primeras de la provincia de Buenos Aires, diseñada para enseñar sobre medioambiente mediante juegos y experiencias interactivas.

Granja Puilque, en General Belgrano. Foto: www.puilquen.com.ar.

El predio también cuenta con instrumentos musicales construidos con materiales reciclados, paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia.

Con propuestas cada vez más variadas, las escapadas rurales cerca de Buenos Aires siguen ganando popularidad entre quienes buscan desconectarse de la ciudad y disfrutar de un día diferente rodeado de naturaleza, animales y tradiciones campestres.