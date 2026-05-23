Puerto de Ushuaia en Tierra del Fuego. Foto: NA

Otoño en el sur no es solo “bajar un cambio”: es escuchar el viento con menos ruido alrededor, caminar sobre hojas de lenga como si crujiera un vidrio suave y ver cómo el paisaje se enciende en ocres, rojos y amarillos. En esta temporada, la Patagonia austral se vuelve más íntima: hay menos filas, la luz es más fotogénica y el frío invita a quedarse un rato más mirando el horizonte.

Si buscás una escapada que combine mar, montaña y glaciares, hay una dupla que funciona como “viaje perfecto”: Ushuaia para sentir el extremo del continente y El Calafate para vivir el impacto del hielo de cerca. Lo mejor: podés armarlo como circuito (volás a una, volvés por la otra) y aprovechar cada día con experiencias totalmente distintas.

Ushuaia en otoño: postales reales, no solo “la foto típica”

1) Navegar el Beagle y ver al faro más buscado

Hay una razón por la que todos vuelven con esa postal rojo‑blanca: el Faro Les Éclaireurs funciona desde 1920, está automatizado y hoy se alimenta con energía solar. Ojo con la confusión frecuente: se lo asocia con el “Faro del Fin del Mundo” de la literatura, pero el ícono que se ve desde las navegaciones del Beagle es Les Éclaireurs, frente a Ushuaia.

Tip: elegí una salida con buena luz (mañana o primera tarde) y llevá lente/zoom: el contraste del faro con el canal y el cielo de otoño suele dar fotos con “efecto póster”.

2) Parque Nacional Tierra del Fuego: caminatas cortas que rinden mucho

El Parque Nacional Tierra del Fuego es el único parque nacional argentino que combina ambientes de mar, bosque y montaña, y protege 68.909 hectáreas. Lo mejor en otoño es armarlo por tramos: senderos breves, miradores, pasarelas y bahías. Por ejemplo, La Baliza es una caminata de baja dificultad que parte desde Bahía Lapataia y recorre bosque costero, pastizales y costa marina.

3) El Tren del Fin del Mundo: historia + paisaje en 1h50

Tren del Fin del Mundo. Foto: Instagram @eltrendelfindelmundo

El tren turístico actual recupera la leyenda del antiguo “tren de los presos”: la operación turística se reactivó en la década del 90 (con inicio en 1994) y hoy el recorrido parte desde la estación a pocos km de Ushuaia, atravesando valle, río y bosque fueguino. Además de la vista, suma contexto: el audio/relato te ubica en la historia local mientras el paisaje cambia a cada curva.

El Calafate: el hielo que suena (y se mueve)

1) Perito Moreno: el gran espectáculo no siempre avisa

El magnetismo del glaciar no es solo visual: es auditivo. El crujido, el “boom” del desprendimiento y la ola posterior hacen que la experiencia sea física. En los últimos años, instituciones locales y el Parque Nacional vienen realizando monitoreos y registros ante desprendimientos significativos observados en el frente. Consejo práctico: quedate un buen rato en pasarelas y no mires solo “para la foto”; los desprendimientos suelen ocurrir cuando menos lo esperás.

El Calafate. Foto: Unsplash.

2) Glaciarium: entendé lo que estás mirando (antes o después)

Para que el glaciar deje de ser “un fondo” y pase a ser “una historia”, el Glaciarium funciona como centro de interpretación dedicado a la divulgación del Hielo Patagónico y sus glaciares. Es ideal para un día ventoso o como plan de llegada: salís entendiendo procesos, escalas y por qué el hielo es mucho más que paisaje.

3) Laguna Nimez: naturaleza caminable a pasos del centro

Si te gusta el avistaje de aves (o simplemente caminar con calma), la Reserva Natural Municipal Laguna Nimez está muy cerca de la ciudad, llega hasta el Lago Argentino y tiene un sendero interpretativo de 3 km, fácil, con miradores/observatorios. La reserva está reconocida como área importante para la conservación de aves y ofrece incluso alquiler de binoculares y guías.

Itinerario sugerido (6 días) para aprovechar el otoño

Día 1–3 (Ushuaia): navegación Beagle + faro, Parque Nacional (senderos cortos), tren + miradores urbanos.

Día 4–6 (Calafate): Perito Moreno (pasarelas + tiempo de espera), Glaciarium, Laguna Nimez al atardecer.