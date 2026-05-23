Fiesta por los 90 años del Obelisco en el Microcentro:

Cuánto cuesta comer pizza de parado en el Microcentro Foto: Instagram Güerrín

Este sábado el Obelisco cumple 90 años y el Microcentro se convierte en una fiesta a cielo abierto: mapping, música y el ritual más porteño de todos. Acá, los precios actualizados para comer pizza de parado en Güerrín y Banchero, con historia, datos y tips para no gastar de más.

El Obelisco sopla 90 velitas: qué se celebra y a qué hora conviene llegar

Buenos Aires tiene símbolos, pero pocos laten tan fuerte como el Obelisco. Este 23 de mayo se cumplen 90 años de su inauguración y la Ciudad lo celebra con “La Noche del Obelisco”: un corredor cultural sobre Avenida Corrientes, con actividades desde las 19 y una programación que se estira hasta la madrugada.

Entre los momentos más esperados aparece el mapping 3D proyectado sobre el monumento (funciones a las 21 y 22), acompañado por música en vivo, y una grilla que mezcla homenaje tanguero, rock y cierre electrónico.

Ppara facilitar la vuelta, se anunció una extensión del subte (hasta alrededor de las 3 AM) y la peatonalización de Corrientes en un tramo clave, por lo que conviene moverse en transporte público y llegar con

Historia exprés: el monumento que se construyó en tiempo récord y casi lo tiran abajo

El Obelisco fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 como homenaje al cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires y se levantó en el cruce de Corrientes y 9 de Julio.

Lo asombroso es la velocidad: la obra se terminó en apenas 31 días y demandó el trabajo de 157 operarios, en una Buenos Aires que se modernizaba a toda marcha (ensanche de Corrientes, apertura de 9 de Julio y creación de la Plaza de la República).

El 23 de mayo de 1936 se inauguró el Obelisco Foto: Wikipedia

Otra perlita histórica: el monumento mide 67,5 metros y se levanta donde antes estaba la iglesia de San Nicolás de Bari, sitio ligado a hitos de la historia porteña (y a la memoria urbana que todavía se respira cuando cae la noche en el Microcentro).

¿Y la polémica? Existió un impulso para demolerlo pocos años después por razones estéticas y de seguridad, pero el Obelisco siguió en pie y terminó convirtiéndose en el escenario inevitable de celebraciones, movilizaciones y “fotos de postal” argentinas.

Pizza de parado: por qué este ritual es parte de la fiesta

Si el Obelisco es el corazón, la pizza de parado es el pulso. Comer al paso en Corrientes no es un atajo: es una liturgia porteña. Se pide rápido, se apoya el plato en la barra y se come sin vueltas, como se hizo durante décadas a la salida del teatro o en medio del movimiento del centro.

La tradición se sostiene porque, además de auténtica, suele ser más económica que sentarse en salón: menos tiempo, menos servicio, más rotación… y la misma mística del horno trabajando sin pausa.

Cuánto cuesta la porción de pizza de parado en Güerrín

Hablar de Güerrín es hablar de historia viva: fundada en 1932, sigue siendo un imán de turistas y habitués en plena Corrientes, con la barra como postal permanente.

Cuánto cuesta comer de parado en Güerrín Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Según relevamientos publicados este año, la porción de muzzarella de parado se ubica desde $3.000 a $4.000 (rango típico según horario y mostrador). Y para ponerle número concreto al ritual: un ticket difundido en febrero mostró muzzarella a $3.900 y fugazza a $3.700 en compra por porción.

Combo clásico “porteño” (estimado):

1 porción de muzzarella + fainá + bebida: es posible quedar por debajo de $6.000 si elegís la modalidad al paso y bebida simple.

Cuánto cuesta la porción de pizza de parado en Banchero y la reina: la fugazzeta

Banchero es otro apellido con peso propio: nació en La Boca en 1932 y se lo reconoce como casa emblemática de la fugazza con queso, una creación atribuida a Juan Banchero.

Cuánto cuesta comer de parado en las pizzerías de Corrientes Foto: Instagram Banchero

Para comer de parado (primer semestre 2026), los valores publicados son:

Porción de muzzarella al molde: desde $3.900

Porción de fugazzeta rellena: desde $5.500

Fainá: alrededor de $1.700

En el cálculo más común, una combinación de porción + fainá + bebida deja un gasto promedio de $8.000 a $9.000 por persona (dependiendo de lo que tomes).

En 2002 fue declarado Sitio de Interés Cultural por sus aportes a la cocina argentina, una etiqueta que explica por qué, aun con inflación, su barra sigue teniendo peregrinos.

¿Güerrín o Banchero? La comparación rápida

Más barato para entrar y salir: en porción “base”, Banchero y Güerrín pueden empatar, pero Banchero muestra valores de referencia muy claros desde $3.900 la muzza.

Más “microcentro” y postal Obelisco: Güerrín tiene la mística de Corrientes a metros del monumento y la barra como experiencia turística.

Si vas por un ícono porteño potente: la fugazzeta rellena de Banchero (desde $5.500) es una elección casi obligada si querés “comer historia”.

Güerrín, la pizzería más famosa de Argentina Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Agenda completa: todos los horarios de la fiesta por los 90 años del Obelisco

La celebración por las nueve décadas del Obelisco, bautizada como “La Noche del Obelisco”, tendrá lugar este sábado 23 de mayo de 2026 y promete transformar el Microcentro porteño en un gran escenario urbano al aire libre.

El evento comenzará a las 19:00 horas y se extenderá hasta aproximadamente las 2 de la madrugada, con actividades culturales, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas sobre la Avenida Corrientes, en el tramo que va de Callao a Cerrito.

El Obelisco cumple 90 años Foto: buenosaires.gob

Cronograma de shows y momentos clave

19:00 hs – Inicio del evento



21:00 hs – Primera función de mapping 3D sobre el Obelisco

22:00 hs – Segunda función del mapping histórico con orquesta en vivo

23:00 hs – Show “Por siempre Astor” (homenaje a Piazzolla)

00:00 hs – Recital de rock nacional con Joaco Burgos

01:00 hs – Cierre con DJs y música electrónica

02:00 hs – Finalización del evento

Uno de los platos fuertes será el mapping audiovisual en 3D, que convertirá al Obelisco en una pantalla gigante para repasar su historia, desde su construcción en 1936 hasta su rol como símbolo de la Ciudad.

Un viaje por décadas: cómo será el recorrido temático en Corrientes

Además del escenario central, el evento incluirá un circuito inmersivo por la historia porteña, dividido por cuadras y décadas:

Años 30 (Callao – Rodríguez Peña): reconstrucción de la época de la construcción del Obelisco, con diarios de época y audios radiales

Años 40/50: tango en vivo con bailarines y bandoneonistas

Años 60: ambientación psicodélica y cultural

Años 70: DJs con vinilos y sonido analógico

Años 80/90: estética pop, neón y cultura urbana

Años 2000: música contemporánea y performers modernos

Este recorrido busca que el público viva una experiencia completa: no solo ver un show, sino caminar la historia de Buenos Aires en una sola noche.

Cortes de calle y transporte: cómo moverse esa noche

Para facilitar la circulación de miles de personas, la Ciudad dispuso medidas especiales:

Peatonalización de Avenida Corrientes entre Callao y Cerrito

Cortes y desvíos en la zona del Obelisco

Subte extendido hasta las 3 AM para facilitar el regreso

Recomendación oficial: evitar el auto y usar transporte público

El detalle más exclusivo: subir al Obelisco en su cumpleaños

Como cierre simbólico, 90 personas (vecinos y turistas) tendrán la posibilidad de subir al Obelisco y disfrutar de una vista panorámica única desde su interior, a casi 70 metros de altura.