Cata de yerba en el Museo del Mate:

Degustación guiada de yerba mate Foto: Instagram @museodelmate.argentina

Por momentos, Buenos Aires te obliga a elegir: café o mate. Pero hay un tercer camino que no se toma en taza ni en calabaza, sino con la nariz, el oído y el paladar. En plena Avenida de Mayo, donde las cúpulas miran hacia abajo y el centro porteño late a su ritmo, el Museo del Mate propone un plan que va más allá de “tomar unos verdes”: aprender a catar yerba, como si fuera vino, té o café de especialidad, y salir con un superpoder cotidiano: reconocer aromas, texturas y sabores en cada cebada.

El dato que cambia la visita: acá se entrena el paladar

El Museo del Mate se presenta como el “kilómetro cero” de la Ruta de la Yerba Mate y funciona en un edificio histórico donde supo estar el Bazar Inglés, en una zona que invita a armar circuito a pie (sí: Café Tortoni queda cerca). Además del recorrido cultural, el lugar tiene visitas guiadas, tienda del museo, mate bar y propuestas educativas, con horarios informados por su canal oficial.

Mini manual de cata: cómo distinguir una yerba “a ciegas”

Si pensabas que “suave” o “intensa” era todo, preparate: una cata simple (y divertida) se puede hacer en 5 pasos:

Mirada (corte y composición): fijate si hay más hoja, palo o polvo. La mezcla impacta en el cuerpo, el amargor y la “duración” del mate. Aroma en seco: acercá la yerba a la nariz. ¿Huele a campo, a tostado, a hierbas, a madera? Primeras cebadas: el inicio define carácter. ¿Pica? ¿Es dulzona? ¿Se siente herbal? Textura: algunas yerbas son sedosas; otras, más ásperas y secas. Final y persistencia: ¿deja amargor largo? ¿aparece acidez? ¿se lava rápido?

Probá yerbas distintas y aprendé a catar como experto Foto: Instagram @museodelmate.argentina

Este entrenamiento es justamente lo que vuelve atractiva la experiencia del museo: aprendés a ponerle nombre a lo que ya tomabas.

Yerbas que podés encontrar en el Museo del Mate

En la tienda del museo aparecen varias marcas y estilos, ideales para “mapear” el gusto propio. Entre las yerbas del circuito recomendado y opciones con perfiles distintos, se mencionan: Mathienzo, Principios e Ilexya (con variedades funcionales y blends con hierbas).

Para quienes buscan un perfil más “de todos los días” o económico, figuran Mateite, Caricias de Mate, Don Bosco, Don Basilio y Mate y Playa (incluye variantes tradicional/tereré).

Y si tu paladar pide identidad regional, aparecen líneas con carácter más particular como Don Julián, Sol y Lluvia, Caballo Negro Tereré y AKY.

En el segmento “premium” y formatos grandes se nombran Yerbanica y las Kalena (roja y azul). También se menciona el estilo barbacuá (procesos más intensos), perfecto para quienes disfrutan notas más marcadas.

Yerbas a la venta Foto: Yasmin Ali Canal 26

Tip de cata (alto impacto): elegí 3 perfiles para comparar en una misma sesión:

una “suave”,

una “tradicional”,

y una “barbacuá” o blend herbal.La diferencia aparece sola.

¿En qué consiste la opción de degustar?

Acá está el corazón de la guía: el museo ofrece experiencias que van desde un “Ritual del Mate” (inmersivo y sensorial) hasta una “Degustación Guiada”, que combina degustación de diferentes yerbas, instructivo de preparación y recorrido sobre la historia de la yerba mate.

En tours publicados para visitantes también se detalla que, al elegir la opción de degustación, se prueba distintas variedades y se aprende sobre rituales de preparación, con materiales y equipos incluidos (cuando corresponde).

Degustar en el Museo del Mate Foto: Instagram @museodelmate.argentina

Dicho en criollo: no es “tomar mate”; es aprender por qué te gusta el mate que te gusta, y cómo replicarlo en tu casa.

¿Cuánto cuesta la degustación en el Museo del Mate?

Uno de los datos que más buscan los visitantes es el precio de la experiencia completa. En el Museo del Mate, la cata no es un extra menor: es el corazón del recorrido.

Actualmente, se pueden elegir distintas opciones:

Degustación guiada de yerba mate: alrededor de $10.000 Incluye prueba de diferentes yerbas, explicación sobre preparación, perfil de sabores y recorrido cultural.

Experiencia “Ritual del Mate” (nivel inmersivo): cerca de $14.000 Una propuesta más sensorial, donde el foco está en la tradición, los aromas, el proceso y la conexión cultural con la bebida.

Entrada general al museo (sin degustación): desde $10.000 Permite recorrer las salas, pero no incluye la experiencia sensorial completa.

Museo del Mate Foto: Yasmin Ali Canal26.com

Dónde queda el Museo del Mate y cómo llegar

Dirección: Av. de Mayo 853, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En subte

Te deja muy cerca la Línea A (estaciones sobre Av. de Mayo, como Piedras / Lima / Sáenz Peña , según tu punto de partida).

También podés combinar con la Línea C (estación Avenida de Mayo, sobre Av. de Mayo al 900, a pocas cuadras).

En colectivo

Por el eje de Av. de Mayo y alrededores pasan líneas como 59, 64, 67, 105 (entre otras).

A pie

La gracia es armarlo “microcentro clásico”: caminata por Avenida de Mayo + paradas históricas + museo + mate bar. La cercanía con hitos como el Café Tortoni aparece mencionada en coberturas del lugar.