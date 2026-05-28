El histórico espejo de agua del oeste bonaerense recuperó nivel tras el ingreso del río Quinto y vuelve a destacarse por sus jornadas rendidoras de pejerrey. Foto: pescadordeportivo.com

La Laguna Cuero de Zorro, ubicada en el partido de Trenque Lauquen, volvió a meterse entre los destinos destacados del turismo de pesca en Buenos Aires gracias a una recuperación hídrica que reactivó el pique de pejerrey. El ingreso sostenido de agua desde el Río Quinto elevó el nivel del espejo y mejoró las condiciones, generando jornadas con capturas constantes que atraen pescadores de distintas provincias.

La transformación es visible en la profundidad alcanzada en distintos sectores, con registros que llegan a los 5 o 6 metros. Este escenario resulta ideal para el comportamiento del flecha de plata, que responde con mayor actividad cuando el volumen de agua crece y se estabiliza. El dato entusiasma tanto a guías como a visitantes habituales del lugar.

Profundidad y recuperación: cómo el fuerte ingreso de agua del río Quinto mejoró el pique

El cambio en el nivel de agua no solo amplió las zonas navegables, sino que también favoreció la distribución de los cardúmenes. En sectores donde antes la pesca era irregular, ahora se observan respuestas sostenidas, con peces activos en distintas capas, aunque con clara preferencia por las profundidades mayores.

El espejo de agua, que ronda las 1.400 a 1.500 hectáreas, recuperó así protagonismo dentro del mapa pesquero del oeste bonaerense. Su ubicación estratégica, cerca del cruce de rutas nacionales, facilita el acceso desde Buenos Aires, La Pampa y Córdoba, consolidando a la laguna como punto de encuentro para escapadas de fin de semana.

El histórico espejo de agua del oeste bonaerense recuperó nivel tras el ingreso del río Quinto y vuelve a destacarse por sus jornadas rendidoras de pejerrey. Foto: pescadordeportivo.com

Dónde queda y cómo llegar a la laguna Cuero de Zorro desde CABA

Ubicada sobre la Ruta Nacional 33, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Trenque Lauquen, la laguna se conecta de manera directa con los principales corredores viales del país. El acceso es sencillo y en buenas condiciones, lo que permite llegar sin complicaciones incluso en jornadas climáticamente adversas, un punto valorado por quienes viajan con equipos y embarcaciones.

Durante las salidas recientes, los pescadores registraron piques sostenidos y ejemplares de buen tamaño, con medidas que oscilaron entre los 28 y los 38 centímetros. Incluso aparecieron piezas más grandes que sorprendieron por su peso y combatividad, una señal clara del buen estado del recurso.

Pesca de pejerreyes en Trenque Lauquen: qué tener en cuenta antes de visitar este espejo de agua

El buen momento del pejerrey exige llegar preparados. Las condiciones pueden variar según el viento y la temperatura, por lo que consultar el estado del clima y el funcionamiento del pesquero es clave antes de emprender el viaje. La laguna abre de lunes a lunes, aunque puede cerrar en jornadas con vientos intensos por cuestiones de seguridad.

El histórico espejo de agua del oeste bonaerense recuperó nivel tras el ingreso del río Quinto y vuelve a destacarse por sus jornadas rendidoras de pejerrey. Foto: pescadordeportivo.com

El método más efectivo en estas condiciones es la pesca anclada, con desplazamientos cortos hasta encontrar los cardúmenes activos. La táctica exige paciencia y lectura del agua, algo que los guías de pesca locales dominan y aplican para maximizar los resultados en cada jornada con embarcación.

Consejos de expertos: la técnica de pesca anclada ideal para dar con los cardúmenes activos

En cuanto al equipo, las líneas paternóster largas se posicionan como la opción más rendidora. Permiten trabajar a distintas profundidades, clave en una laguna donde el pique se concentra cerca del fondo. La mojarra viva continúa siendo la carnada más eficaz para tentar a los ejemplares.

Otro dato que se repite entre quienes frecuentan el lugar es que la mayoría de los piques se producen en el anzuelo más bajo del aparejo. Esta particularidad obliga a ajustar la técnica de clavada y elegir cañas adecuadas, de acción firme y capaces de transmitir correctamente el movimiento.

El histórico espejo de agua del oeste bonaerense recuperó nivel tras el ingreso del río Quinto y vuelve a destacarse por sus jornadas rendidoras de pejerrey. Foto: pescadordeportivo.com

La infraestructura también acompaña el crecimiento de la actividad. El pesquero cuenta con servicios básicos, proveeduría, alquiler de embarcaciones y guías profesionales que operan de manera constante. La demanda aumenta especialmente los fines de semana, con reservas completas en jornadas favorables.

El acceso sencillo, el buen estado de los caminos y la posibilidad de pescar en un ámbito seguro terminan de completar la propuesta. En ese contexto, Laguna Cuero de Zorro confirma su regreso al circuito fuerte del turismo de pesca en la provincia.

Con más agua, mejor respuesta del pejerrey y servicios en expansión, el clásico escenario del oeste bonaerense vuelve a ofrecer una experiencia rendidora y accesible para quienes buscan acción en cada lanzamiento.