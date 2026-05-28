Las mejores pizzerías de Buenos Aires en 2026:

Las mejores pizzerías de Buenos Aires Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Buenos Aires no discute si la pizza es religión: discute en qué altar se celebra mejor. Y esa discusión, en realidad, es un viaje por la historia porteña: de la inmigración italiana al boom pizzero de los años 30, de la fainá vendida en La Boca antes de que la pizza moderna se masificara, a la liturgia del “de parado” con servilleta en mano.

En 2026, el mapa se agranda: la escena clásica de Corrientes convive con templos barriales y con nuevas “emblemáticas” destacadas por APYCE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas). Importante: los precios que aparecen abajo son referenciales (fechados por las fuentes) y pueden variar por inflación, tamaño, salón vs. barra y delivery.

Elegir sin perder tiempo

Si querés la Corrientes “clásica” : Güerrín, Las Cuartetas, El Cuartito.

Si buscás “la cuna” de la fugazzeta : Banchero (La Boca o Corrientes).

Si sos team queso desbordado : La Mezzetta (la porción que parece almuerzo).

Si amás lo raro porteño (sin muzza) : Angelín y su pizza “canchera”.

Si querés cápsula del tiempo: Pirilo, en San Telmo.

1) Güerrín (Microcentro): el clásico que no necesita presentación

Dónde queda: Av. Corrientes 1368.

Historia en una línea: es parte del boom de pizzerías porteñas de los años 30 y quedó como símbolo del ritual de Corrientes.

Qué pedir (primera vez):

Muzzarella (para entender el “ADN” del molde porteño).

Fugazzetta con queso si querés el combo cebolla + abundancia.

Fugazzeta Foto: Instagram Güerrín

Precios guía: muzzarella $29.900; fugazzetta con queso $37.200; gaseosa 350 cc $4.400; cerveza litro $11.500. Si la fila te intimida, pensalo como “entrada” post-teatro: una porción al paso y seguís caminando Corrientes. (Dato cultural de consumo al mostrador en pizzerías históricas).

2) Las Cuartetas (Corrientes): masa aireada, muzza generosa y anécdotas de ciudad

Dónde queda: Av. Corrientes 838.

Historia: fundada en 1932 y convertida en símbolo de la avenida.

Qué pedir:

Súper muzzarella si querés “lo clásico al palo”.

Fugazzeta rellena si vas por una porción contundente.

Las Cuartetas. Foto: Instagram @lascuartetaspizza

Precios guía: súper muzzarella grande $27.000; especiales $33.500 a $39.000 (según canal relevado). Precios guía alternativos (enero 2026): muzzarella $27.000; “Súper Cuartetas” $48.000; cerveza litro $10.000.

3) El Cuartito (Retiro): el “santuario” que empezó como un local diminuto

Dónde queda: Talcahuano 937.

Historia: abrió en 1934 y creció desde un espacio pequeño a un clásico familiar sin necesidad de publicidad.

Qué pedir:

Fugazzeta (cuando está bien hecha, es una clase de porteñidad).

Napolitana para quienes buscan tomate + ajo + muzza en versión “canchera de salón”.

Pizzería El Cuartito. Foto: Instagram @recorre.ba

Precios reales observados: pizza grande napolitana con roquefort $41.000; porción de fugazzeta $5.500; gaseosa $4.400; porrón $8.100; total consumido $59.000 (sin propina).

4) Banchero (La Boca y Corrientes): donde la fugazzeta se volvió leyenda

Dónde queda (para comer de parado): Av. Corrientes 1300 y el histórico en Suárez 396 / Av. Almirante Brown al 1200.

Historia: la casa se vincula con la creación/popularización de la fugazzeta y arranca formalmente en 1932 en La Boca.

Qué pedir:

Fugazzeta rellena (la estrella).

Combo porteño: porción + fainá + bebida.

Cuánto cuesta comer en Banchero Foto: Instagram Banchero

Precios guía barra: porción muzzarella desde $3.900; porción fugazzeta rellena desde $5.500; fainá ~$1.700; gasto típico combo $8.000–$9.000. Precios guía pizza entera (enero 2026): muzzarella al molde $26.900; cuatro quesos $55.000; vino 3/4 desde $24.000.

5) La Mezzetta (Villa Ortúzar): el templo del queso (y del “de parado”)

Dónde queda: Av. Álvarez Thomas 1321.

Historia: enciende hornos desde 1939 y sostiene la liturgia sin sillas: se come rápido, al paso.

Qué pedir:

Fugazzeta rellena (sí, la famosa).

Muzzarella + fainá si querés versión “manual de iniciación”.

El secreto de La Mezzetta Foto: Instagram @foodnhearts

Precios guía: porción $4.000; pizza completa $31.500 (valores orientativos).

6) Angelín (Villa Crespo): la pizza “canchera” que nació por necesidad

Dónde queda: Av. Córdoba 5270.

Historia (maravillosamente porteña): en los 30, cuando el queso era caro, Angelín popularizó una pizza sin muzzarella, muy salseada, pensada para apilar y vender en porciones en canchas de fútbol; la tradición quedó como “pizza de cancha”.

Qué pedir:

Canchera (para entender por qué Buenos Aires convierte la escasez en identidad).

Fugazza/fugazzeta si querés cebolla y horno a leña en versión histórica.

La famosa pizza de cancha. Foto: Instagram @angelin.pizzeria

Precios guía: canchera de 16 porciones $41.300; otras variedades entre $35.000 y $40.000 según gusto.

7) Pirilo (San Telmo): un clásico mínimo, con horno a leña y mística de barrio

Dónde queda: Defensa 821.

Historia: figura como pizzería “de parado” con tradición desde 1932 en San Telmo.

Qué pedir:

Muzzarella al molde y fainá (dupla inseparable del rito porteño).

Fugazza/fugazzeta cuando querés “cebolla protagonista”.

Pizzería Pirilo Foto: cucinare

Precios guía (mención a fines de 2025): valores entre $12.000 y $24.000 según sabor/tamaño (referencia).

8) El Imperio (Chacarita): Corrientes “hasta el fondo” y fugazzeta con carácter

Dónde queda: Av. Corrientes 6899.

Historia: nacido en 1947, es punto de referencia en el tramo final de Corrientes.

Qué pedir: fugazzeta rellena (muchos la buscan por su perfil más “potente”).

El Imperio, un clásico de Chacarita Foto: Propia

Precios guía: porción $4.300; pizza completa $35.500 (con advertencia de variación por actualización/canal).

Mini-guía histórica para contar en la mesa

La pizza moderna (masa levada + salsa + muzzarella) se documenta en Buenos Aires en el marco del boom pizzero de 1931–1932 , y la fainá aparece como antecedente fuerte en La Boca antes de que la pizza se registre masivamente.

El “estilo porteño” se consolidó con más queso y una impronta barrial: comer al mostrador, pedir porciones, sumar fainá y convertir la salida en ritual.

Guía para volverte un experto en pizzas