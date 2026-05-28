Las mejores pizzerías de Buenos Aires en 2026: historia, precios y qué pedir en cada una
Guía 2026 con pizzerías históricas de Buenos Aires: direcciones, precios actualizados y qué pedir en Güerrín, Cuartetas, Cuartito, Banchero y más.
Buenos Aires no discute si la pizza es religión: discute en qué altar se celebra mejor. Y esa discusión, en realidad, es un viaje por la historia porteña: de la inmigración italiana al boom pizzero de los años 30, de la fainá vendida en La Boca antes de que la pizza moderna se masificara, a la liturgia del “de parado” con servilleta en mano.
En 2026, el mapa se agranda: la escena clásica de Corrientes convive con templos barriales y con nuevas “emblemáticas” destacadas por APYCE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas). Importante: los precios que aparecen abajo son referenciales (fechados por las fuentes) y pueden variar por inflación, tamaño, salón vs. barra y delivery.
Elegir sin perder tiempo
- Si querés la Corrientes “clásica”: Güerrín, Las Cuartetas, El Cuartito.
- Si buscás “la cuna” de la fugazzeta: Banchero (La Boca o Corrientes).
- Si sos team queso desbordado: La Mezzetta (la porción que parece almuerzo).
- Si amás lo raro porteño (sin muzza): Angelín y su pizza “canchera”.
- Si querés cápsula del tiempo: Pirilo, en San Telmo.
1) Güerrín (Microcentro): el clásico que no necesita presentación
Dónde queda: Av. Corrientes 1368.
Historia en una línea: es parte del boom de pizzerías porteñas de los años 30 y quedó como símbolo del ritual de Corrientes.
Qué pedir (primera vez):
- Muzzarella (para entender el “ADN” del molde porteño).
- Fugazzetta con queso si querés el combo cebolla + abundancia.
Precios guía: muzzarella $29.900; fugazzetta con queso $37.200; gaseosa 350 cc $4.400; cerveza litro $11.500. Si la fila te intimida, pensalo como “entrada” post-teatro: una porción al paso y seguís caminando Corrientes. (Dato cultural de consumo al mostrador en pizzerías históricas).
2) Las Cuartetas (Corrientes): masa aireada, muzza generosa y anécdotas de ciudad
Dónde queda: Av. Corrientes 838.
Historia: fundada en 1932 y convertida en símbolo de la avenida.
Qué pedir:
- Súper muzzarella si querés “lo clásico al palo”.
- Fugazzeta rellena si vas por una porción contundente.
Precios guía: súper muzzarella grande $27.000; especiales $33.500 a $39.000 (según canal relevado). Precios guía alternativos (enero 2026): muzzarella $27.000; “Súper Cuartetas” $48.000; cerveza litro $10.000.
3) El Cuartito (Retiro): el “santuario” que empezó como un local diminuto
Dónde queda: Talcahuano 937.
Historia: abrió en 1934 y creció desde un espacio pequeño a un clásico familiar sin necesidad de publicidad.
Qué pedir:
- Fugazzeta (cuando está bien hecha, es una clase de porteñidad).
- Napolitana para quienes buscan tomate + ajo + muzza en versión “canchera de salón”.
Precios reales observados: pizza grande napolitana con roquefort $41.000; porción de fugazzeta $5.500; gaseosa $4.400; porrón $8.100; total consumido $59.000 (sin propina).
4) Banchero (La Boca y Corrientes): donde la fugazzeta se volvió leyenda
Dónde queda (para comer de parado): Av. Corrientes 1300 y el histórico en Suárez 396 / Av. Almirante Brown al 1200.
Historia: la casa se vincula con la creación/popularización de la fugazzeta y arranca formalmente en 1932 en La Boca.
Qué pedir:
- Fugazzeta rellena (la estrella).
- Combo porteño: porción + fainá + bebida.
Precios guía barra: porción muzzarella desde $3.900; porción fugazzeta rellena desde $5.500; fainá ~$1.700; gasto típico combo $8.000–$9.000. Precios guía pizza entera (enero 2026): muzzarella al molde $26.900; cuatro quesos $55.000; vino 3/4 desde $24.000.
5) La Mezzetta (Villa Ortúzar): el templo del queso (y del “de parado”)
Dónde queda: Av. Álvarez Thomas 1321.
Historia: enciende hornos desde 1939 y sostiene la liturgia sin sillas: se come rápido, al paso.
Qué pedir:
- Fugazzeta rellena (sí, la famosa).
- Muzzarella + fainá si querés versión “manual de iniciación”.
Precios guía: porción $4.000; pizza completa $31.500 (valores orientativos).
6) Angelín (Villa Crespo): la pizza “canchera” que nació por necesidad
Dónde queda: Av. Córdoba 5270.
Historia (maravillosamente porteña): en los 30, cuando el queso era caro, Angelín popularizó una pizza sin muzzarella, muy salseada, pensada para apilar y vender en porciones en canchas de fútbol; la tradición quedó como “pizza de cancha”.
Qué pedir:
- Canchera (para entender por qué Buenos Aires convierte la escasez en identidad).
- Fugazza/fugazzeta si querés cebolla y horno a leña en versión histórica.
Precios guía: canchera de 16 porciones $41.300; otras variedades entre $35.000 y $40.000 según gusto.
7) Pirilo (San Telmo): un clásico mínimo, con horno a leña y mística de barrio
Dónde queda: Defensa 821.
Historia: figura como pizzería “de parado” con tradición desde 1932 en San Telmo.
Qué pedir:
- Muzzarella al molde y fainá (dupla inseparable del rito porteño).
- Fugazza/fugazzeta cuando querés “cebolla protagonista”.
Precios guía (mención a fines de 2025): valores entre $12.000 y $24.000 según sabor/tamaño (referencia).
8) El Imperio (Chacarita): Corrientes “hasta el fondo” y fugazzeta con carácter
Dónde queda: Av. Corrientes 6899.
Historia: nacido en 1947, es punto de referencia en el tramo final de Corrientes.
Qué pedir: fugazzeta rellena (muchos la buscan por su perfil más “potente”).
Precios guía: porción $4.300; pizza completa $35.500 (con advertencia de variación por actualización/canal).
Mini-guía histórica para contar en la mesa
- La pizza moderna (masa levada + salsa + muzzarella) se documenta en Buenos Aires en el marco del boom pizzero de 1931–1932, y la fainá aparece como antecedente fuerte en La Boca antes de que la pizza se registre masivamente.
- El “estilo porteño” se consolidó con más queso y una impronta barrial: comer al mostrador, pedir porciones, sumar fainá y convertir la salida en ritual.
Guía para volverte un experto en pizzas
- ¿Cuál es la diferencia entre fugazza y fugazzeta? En el uso porteño, la fugazza suele ser la de cebolla (a veces sin queso) y la fugazzeta incorpora queso y puede venir rellena (dos masas con queso en el medio).
- ¿Dónde nació la fugazzeta “famosa”? La tradición la asocia fuertemente a Banchero en La Boca, con historia ligada a la inmigración genovesa y la apertura de 1932.
- ¿Cuánto cuesta comer pizza en Buenos Aires en 2026? Depende del formato: una pizza entera en pizzerías icónicas puede rondar decenas de miles de pesos (ej., muzzarella $26.900–$29.900 en relevamientos de enero 2026), mientras que comer de parado por porción puede ser bastante menos (ej., porción desde $3.900 en barra, según relevamiento).
- ¿Qué pizzería conviene para vivir la experiencia “de parado”? Banchero, La Mezzetta y Pirilo sostienen el formato al paso como parte de su identidad (barra, ritmo, porción caliente).