Estación de tren en Baradero. Foto: Wikimedia Commons

Las ciudades del interior bonaerense suelen tener en su calendario varias fechas marcadas por fiestas regionales que hacen crecer el turismo en la región. Una de ellas es Baradero, que celebrará la Fiesta de la Empanada y las Guitarras, evento que contará con shows musicales y gastronomía típica. Gracias a su conexión con el tren a menos de $7.000 por pasaje, se trata de un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Cuánto cuesta el pasaje en tren a Baradero

Considerado uno de los destinos más atractivos para una salida de fin de semana, se puede llegar a Baradero en tren desde Retiro sin necesidad de hacer trasbordos.

Según la web oficial el boleto en clase pullman cuesta desde $7.900, mientras que en primera arrancan en $6.100. En caso de que el viaje sea ida y vuelta, los costos de los pasajes son los mismos, por lo que el tramo total quedaría como máximo a $15.800 (ida y vuelta en pullman) y $12.200 (ida y vuelta en primera) como mínimo.

Para llegar, hay que tomar el servicio de larga distancia Retiro–Rosario de Trenes Argentinos y descender en la estación Baradero, una de las paradas incluidas dentro del recorrido hacia Santa Fe. El trayecto es directo y demanda cerca de 2 horas y 56 minutos (el tiempo puede variar según el día del viaje y el servicio disponible).

Cómo llegar en tren a Baradero. Foto: Wikimedia Commons

Antes de viajar, conviene revisar el cronograma vigente, ya que los horarios pueden modificarse según la fecha, la demanda o la programación operativa.

Más allá de la Fiesta de la Empanada y las Guitarras: qué hacer en Baradero

La Fiesta de la Empanada y las Guitarras se celebrará este domingo 31 de mayo de 12:30 a 17:00 en Casa La Negra -ubicada en la calle Junín al 548- y contará con shows musicales, empanadas y servicio de cantina incluido en su entrada de $20.000.

Pero pese a esta celebración, Baradero es un rincón bonaerense que va más allá, contando con una gran variedad de atracciones. Por ejemplo, la costanera sobre el río Paraná es una de las postales obligadas. Ofrece espacios verdes, sectores para sentarse frente al agua, propuestas gastronómicas y balnearios que ganan protagonismo en los días templados.

Por otro lado, el casco urbano tiene recorridos clásicos como la Plaza Mitre, que concentra parte de la historia local, con monumentos y una réplica de la Pirámide de Mayo, funcionando como punto de encuentro para vecinos y turistas.

Baradero, localidad de la provincia de Buenos Aires. Foto: Argentina Turismo.

Sin necesidad de grandes planes ni gastos elevados, Baradero propone una fórmula sencilla y efectiva: tren, historia, naturaleza y tiempo. A veces, eso alcanza para desconectarse.

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