Por menos de $7.000: cómo llegar en tren a Baradero para vivir la Fiesta de la Empanada y las Guitarras
Considerado uno de los destinos más atractivos para una salida de fin de semana, se puede llegar a este rincón bonaerense en tren desde Retiro sin necesidad de hacer trasbordos. Cómo comprar pasajes y cuánto cuestan.
Las ciudades del interior bonaerense suelen tener en su calendario varias fechas marcadas por fiestas regionales que hacen crecer el turismo en la región. Una de ellas es Baradero, que celebrará la Fiesta de la Empanada y las Guitarras, evento que contará con shows musicales y gastronomía típica. Gracias a su conexión con el tren a menos de $7.000 por pasaje, se trata de un destino ideal para una escapada de fin de semana.
Cuánto cuesta el pasaje en tren a Baradero
Considerado uno de los destinos más atractivos para una salida de fin de semana, se puede llegar a Baradero en tren desde Retiro sin necesidad de hacer trasbordos.
Según la web oficial el boleto en clase pullman cuesta desde $7.900, mientras que en primera arrancan en $6.100. En caso de que el viaje sea ida y vuelta, los costos de los pasajes son los mismos, por lo que el tramo total quedaría como máximo a $15.800 (ida y vuelta en pullman) y $12.200 (ida y vuelta en primera) como mínimo.
Para llegar, hay que tomar el servicio de larga distancia Retiro–Rosario de Trenes Argentinos y descender en la estación Baradero, una de las paradas incluidas dentro del recorrido hacia Santa Fe. El trayecto es directo y demanda cerca de 2 horas y 56 minutos (el tiempo puede variar según el día del viaje y el servicio disponible).
Antes de viajar, conviene revisar el cronograma vigente, ya que los horarios pueden modificarse según la fecha, la demanda o la programación operativa.
Más allá de la Fiesta de la Empanada y las Guitarras: qué hacer en Baradero
La Fiesta de la Empanada y las Guitarras se celebrará este domingo 31 de mayo de 12:30 a 17:00 en Casa La Negra -ubicada en la calle Junín al 548- y contará con shows musicales, empanadas y servicio de cantina incluido en su entrada de $20.000.
Pero pese a esta celebración, Baradero es un rincón bonaerense que va más allá, contando con una gran variedad de atracciones. Por ejemplo, la costanera sobre el río Paraná es una de las postales obligadas. Ofrece espacios verdes, sectores para sentarse frente al agua, propuestas gastronómicas y balnearios que ganan protagonismo en los días templados.
Por otro lado, el casco urbano tiene recorridos clásicos como la Plaza Mitre, que concentra parte de la historia local, con monumentos y una réplica de la Pirámide de Mayo, funcionando como punto de encuentro para vecinos y turistas.
Sin necesidad de grandes planes ni gastos elevados, Baradero propone una fórmula sencilla y efectiva: tren, historia, naturaleza y tiempo. A veces, eso alcanza para desconectarse.
Paso a paso: cómo comprar pasajes de tren online
- Ingresar al sitio sitio oficial: desde ahí accedé a la sección “Venta de pasajes de larga distancia y regionales”.
- Elegir el servicio que necesitás: seleccioná si vas a viajar en Trenes de Larga Distancia (Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Baradero, etc.) o Trenes Regionales (según disponibilidad). Tené en cuenta que la compra online está habilitada principalmente para servicios de larga distancia.
- Completar los datos del viaje: en el buscador deberás ingresar estación de origen, estación de destino, fecha de ida (y vuelta si corresponde) y cantidad de pasajeros. Luego hacé clic en “Buscar”.
- Elegir horario y categoría: el sistema mostrará los trenes disponibles, por lo que se debe seleccionar horario y clase (Primera o Pullman, según el servicio). Cada opción muestra precio, duración del viaje y disponibilidad.
- Cargar los datos personales de los pasajeros: Nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento, etc. Revisá bien los datos, ya que estos deben coincidir con el documento que vas a presentar al viajar.
- Aplicar descuentos si corresponde: antes de pagar, el sistema permite aplicar beneficios para: jubilados y pensionados (40% de descuento); personas con discapacidad (pasaje gratuito con certificado); compra online (10% de descuento automático en muchos servicios). Seleccioná la opción correcta y cargá la documentación solicitada si aplica.
- Realizar el pago: se hace 100% online con tarjeta de débito o crédito. Una vez aprobado, la compra queda confirmada.
- Descargar o guardar el pasaje digital: al finalizar la compra, vas a recibir el pasaje por correo electrónico (también podés descargarlo en PDF). Recordá que no es obligatorio imprimirlo y se puede mostrar desde el celular, junto con el DNI.
- Presentarse el día del viaje: el día del viaje llegá a la estación con anticipación y llevá tanto el pasaje como el DNI (en algunas estaciones hay control previo antes del embarque).