Caminar sobre el glaciar Perito Moreno Foto: argentina.gob

Si tu idea es hacer algo más que mirar el Glaciar Perito Moreno desde las pasarelas, el minitrekking sobre el hielo es la experiencia que más se recomienda por su combinación de aventura, seguridad y accesibilidad. Se realiza dentro del área del Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz) y está operado por el concesionario habilitado, con cupos diarios.

Datos rápidos

Precio 2026 (excursión): desde ARS $320.000 por adulto; con promo de invierno puede bajar a ARS $256.000 (fechas indicadas por el operador).

Traslado opcional: total con traslado hasta ARS $384.000 (y en promo, ARS $320.000 ).

Duración total del día: alrededor de 9,5 horas (según modalidad y logística).

Demanda física: media (caminatas + hielo con crampones).

Edad permitida: 8 a 65 años (sin excepción, por protocolos de seguridad de la actividad).

Entrada al parque: no suele estar incluida en la excursión; se paga aparte según tarifa vigente del Parque Nacional.

¿Qué es exactamente el minitrekking y por qué todos lo quieren?

El minitrekking es una excursión guiada que te lleva a pisar el glaciar con crampones, recorriendo una zona segura y controlada donde aparecen grietas, pequeñas lagunas de deshielo y tonalidades azules típicas del hielo compactado. A diferencia de una navegación panorámica o la visita a pasarelas, acá vivís el glaciar “desde adentro”: caminás sobre una masa de hielo que se mueve y se transforma, en un entorno protegido y con guías.

Cuánto cuesta en 2026, qué incluye y cuál es la edad límite Foto: argentina.gob

Además, el marco no es menor: Los Glaciares es un sitio con reconocimiento internacional, declarado Patrimonio Mundial (UNESCO), con lagos glaciares y paisajes de enorme valor natural.

Paso a paso: cómo es la experiencia (sin spoilers, pero con lo esencial)

Aunque el orden puede variar, el esquema general suele incluir:

Salida desde El Calafate (si contratás traslado) y llegada al área del Perito Moreno. Navegación corta desde el sector de embarque hacia la base operativa del glaciar (cruce habitual de la excursión). Caminata previa por senderos de bosque/morrena hasta el borde del hielo, con charla de seguridad e interpretación. Colocación de equipo (crampones y casco provistos) y comienzo del trekking sobre hielo. Regreso y, según paquete, tiempo en pasarelas para fotos y miradores.

El operador comercializa la experiencia como disponible todo el año, algo clave si viajás fuera de temporada alta.

Cuánto cuesta el minitrekking en 2026 (precios actualizados)

Según la grilla oficial de Hielo & Aventura (temporada 2025/26), el precio por adulto del Minitrekking figura en ARS $320.000. Si sumás el traslado opcional, el total publicado llega a ARS $384.000.

También aparece una promo de invierno (según fechas informadas por el operador) donde el precio baja a ARS $256.000 y el total con traslado a ARS $320.000. Ojo: el propio tarifario aclara que precios y fechas pueden modificarse sin aviso, así que conviene chequear antes de pagar.

¿Qué suele estar incluido? navegación, guías y equipo técnico básico (crampones/casco) se listan habitualmente como parte del producto comercializado por agencias y operadores que revenden el servicio. ¿Qué suele quedar afuera? la entrada al Parque Nacional y comidas/consumos personales suelen no estar incluidos (depende del paquete).

Edad límite y restricciones: quién puede hacerlo y quién no

El rango que más se repite en la información de venta y guías de referencia es de 8 a 65 años, por criterios de seguridad y exigencia física moderada. Además, suele aclararse que no es apto para embarazadas y para personas con condiciones que puedan agravarse por el esfuerzo, ni para quienes tengan limitaciones de movilidad/coordi­nación.

La lógica es simple: el terreno combina senderos irregulares + hielo, y aunque no requiere experiencia previa, sí exige estabilidad y capacidad de caminar con atención durante varias horas.

Qué ropa llevar para no pasarla mal

El Parque Nacional se caracteriza por clima templado a frío, con viento y cambios bruscos; incluso en verano puede refrescar. Por eso, la regla de oro es vestirte en capas: primera piel/ropa térmica, abrigo intermedio y capa exterior cortaviento e impermeable. Sumá guantes, gorro y lentes de sol: el reflejo del hielo y la luminosidad pueden ser fuertes, aun con cielo nublado.

Minitrekking en el Glaciar Perito Moreno Foto: argentina.gob

En calzado, priorizá botas de trekking con buena suela (los crampones se ajustan sobre el calzado).

¿Cuándo conviene ir? Temporada, luz y chances de “show” natural

Los Glaciares suele recomendarse especialmente entre primavera y comienzos de otoño por condiciones más amables y mayor disponibilidad turística. Dicho eso, el minitrekking se ofrece todo el año, lo que hace atractivo viajar en meses menos concurridos si tu objetivo es conseguir cupo y mejores precios relativos.

Y un dato que suma contexto: el área está dentro de un parque reconocido por UNESCO por su valor paisajístico y procesos glaciológicos en curso, así que el “factor wow” no depende solo del clima: el entorno ya es de por sí extraordinario.

Cómo reservar y mejorar tus chances de conseguir lugar

La operación del trekking glaciar se atribuye al concesionario del parque para esta actividad, y por seguridad los cupos son limitados: en temporada alta se agotan rápido. Mi recomendación editorial para un contenido con alto CTR (y útil de verdad) es incluir un CTA claro: reservar con anticipación y chequear el tarifario oficial antes de elegir fecha.

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