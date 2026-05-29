Vecinos y visitantes participan de la celebración por los 118 años de Gobernador Ugarte, en una jornada con música en vivo, desfile criollo y actividades para toda la familia con entrada libre. Foto: Wikipedia

La localidad de Gobernador Ugarte se prepara para festejar su 118° aniversario con una jornada que combinará tradición, música en vivo y actividades familiares, prevista para el domingo 31 de mayo desde las 10 de la mañana, con acceso libre y gratuito para vecinos y visitantes.

La celebración se desarrollará durante todo el día con una agenda diversa que busca convocar a la comunidad y fortalecer la vida social del distrito. Desde la organización anticipan una concurrencia importante, con feriantes, artesanos y emprendedores locales ya confirmados.

Actividades, desfile y shows musicales durante toda la jornada

El inicio estará marcado por el acto protocolar, seguido por el tradicional desfile de fuerzas vivas y desfile criollo, uno de los momentos más representativos de la identidad local.

La agenda artística sumará música en vivo con artistas regionales. Entre los nombres confirmados aparecen La Tronadora Rock, Christian Ulariaga, Hermanados y King, con un cierre festivo a cargo del último grupo.

Según la organización, la propuesta apunta a garantizar entretenimiento permanente a lo largo del día, con espectáculos pensados para públicos de distintas edades.

Vecinos y visitantes participan de la celebración por los 118 años de Gobernador Ugarte, en una jornada con música en vivo, desfile criollo y actividades para toda la familia con entrada libre. Foto: Wikipedia

Propuesta familiar y servicios para pasar el día completo

Además del escenario principal, habrá espacios destinados a la vida al aire libre. Las familias están invitadas a acercarse con mate, reposera y manta para disfrutar del evento en un formato distendido.

También se dispondrá de un sector gastronómico con choripanes, bebidas y licuados, junto a diferentes opciones de comida para acompañar la jornada.

El clima festivo incluirá baile y actividades recreativas, con la intención de generar un encuentro comunitario que funcione como punto de reunión para vecinos de la región.

Objetivo solidario y proyectos para la comunidad

Uno de los ejes del evento será el perfil solidario. El grupo organizador, “Ugarte y su gente”, viene impulsando iniciativas para reunir fondos que permitan mejorar infraestructura local.

Entre las metas aparece la compra de una combi o colectivo, pensado para optimizar el transporte dentro de la comunidad y facilitar el acceso a actividades educativas y deportivas.

Desde la organización destacan la importancia de este tipo de acciones para el crecimiento de la localidad, que cuenta con escuelas, talleres municipales y propuestas deportivas que requieren movilidad.

Expectativa de convocatoria y continuidad del proyecto local

En los últimos años, Gobernador Ugarte ya realizó eventos como carnavales y actividades culturales, que sirvieron como base para sostener un esquema de participación comunitaria.

Vecinos y visitantes participan de la celebración por los 118 años de Gobernador Ugarte, en una jornada con música en vivo, desfile criollo y actividades para toda la familia con entrada libre. Foto: Wikipedia

La expectativa es que el aniversario funcione como un nuevo impulso para consolidar ese proceso y ampliar el impacto de los proyectos en marcha.

Con entrada gratuita y una agenda cargada de propuestas, la celebración busca reunir a vecinos y visitantes en un día que combine identidad local, entretenimiento y compromiso comunitario.