Termas en San Luis Foto: municipiodebalde

Cuando bajan las temperaturas, hay destinos que ganan atractivo de manera natural. En San Luis, uno de ellos es el circuito termal, que en otoño encuentra su mejor versión: menos ruido, paisajes serenos y el contraste perfecto entre el aire fresco y el agua caliente. En ese mapa, Balde y San Gerónimo aparecen como dos propuestas fuertes para quienes buscan una pausa real, ya sea en una salida de un día o en una escapada de fin de semana.

La ventaja de ambos destinos es que están muy cerca de la ciudad de San Luis, lo que los vuelve accesibles tanto para visitantes locales como para turistas que llegan desde otras provincias. Balde se ubica a unos 28 a 35 kilómetros al oeste de la capital puntana, con acceso por la Ruta Nacional 7 y el ingreso a la localidad; en tanto, San Gerónimo está a unos 27 kilómetros al noroeste, por la Ruta Nacional 147 y la Ruta Provincial 15.

Balde: agua termal, historia y una escapada tranquila cerca de la capital

Balde es uno de los destinos termales más conocidos de la provincia. Sus aguas emergen a una temperatura cercana a los 43°C y forman parte de una tradición histórica que convirtió a la localidad en un clásico del turismo de bienestar en San Luis. Además del entorno calmo, uno de sus puntos fuertes es que concentra varias opciones de uso termal en un radio pequeño.

Entre los espacios destacados figura el Centro Termal Municipal, ubicado en Avenida Antonio Esteban Agüero s/n, donde hay pileta al aire libre, baños termales individuales y servicios vinculados al descanso. También funciona allí un sector de alojamiento y camping, pensado para quienes priorizan una experiencia más simple y conectada con el entorno.

Otra alternativa es el Hotel Termas de Balde, ubicado en 26 de Julio y Pueyrredón, dentro de la localidad. El establecimiento informa que trabaja con agua termal que surge naturalmente desde 643 metros de profundidad, y ofrece habitaciones con bañera, desayuno, pileta y restaurante.

A dónde viajar en marzo Foto: prensa san luis

Precios en Balde

En Balde, las tarifas visibles para alojamiento varían según fecha y disponibilidad, por lo que el valor final debe consultarse al momento de reservar. El sitio oficial del hotel promociona 5% de descuento por reserva directa y financiación de hasta 12 cuotas con MODO BNA+ Visa o Mastercard del Banco Nación. Como referencia de mercado, un metabuscador de viajes lo mostraba desde US$66 por noche, sujeto a temporada, plataforma y tipo de habitación.

San Gerónimo: relajación, piletas cubiertas y opciones para pasar el día

San Gerónimo suma otro perfil dentro del turismo termal puntano: ambiente más agreste, ritmo pausado y servicios pensados tanto para hospedarse como para ir solo unas horas. Sus aguas brotan a temperaturas que rondan los 36°C a 39°C, y el complejo termal privado ofrece piletas cubiertas, boxes para baños de inmersión y otros servicios orientados al relax.

El Termas Hotel San Gerónimo está sobre Ruta Provincial Nº 15, San Gerónimo, San Luis, y el complejo informa contar con tres piletas termales, sectores con hidromasajes, jacuzzis y boxes para baños de inmersión a unos 38°C.

Turismo termal Foto: prensa san luis

Precios en San Gerónimo

A diferencia de otros complejos, San Gerónimo sí publica tarifas orientativas en su web. Para hospedaje, informa una habitación con desayuno desde $55.000 por persona, media pensión desde $85.000 y pensión completa desde $110.000, con valores publicados en efectivo y vigencia aclarada por temporada. Para quienes quieren ir solo por el día, figura un acceso de $10.000 por persona de 9:00 a 13:00, $15.000 de 14:00 a 19:30 y $20.000 por jornada completa de 10:00 a 19:30. Además, los boxes termales cuestan $8.000 por persona durante 45 minutos.

Por qué el otoño potencia el turismo termal en San Luis

El otoño le da a las termas un plus sensorial que otros momentos del año no siempre ofrecen: menos calor ambiente, más contraste térmico y mayor sensación de descanso. En Balde y San Gerónimo, esa experiencia se potencia por la cercanía con la ciudad de San Luis, la facilidad de acceso en auto y la posibilidad de elegir entre una jornada breve o una estadía más larga.

Además, se trata de destinos que pueden responder a distintos bolsillos: desde una visita por el día en San Gerónimo hasta una experiencia de alojamiento termal en Balde. Esa combinación entre cercanía, naturaleza y pausa reparadora es la que vuelve a las termas puntanas una opción cada vez más buscada en fines de semana largos y escapadas cortas.

Un último punto importante: muchas propiedades atribuidas a las aguas termales son difundidas por sitios turísticos y complejos, pero algunas guías especializadas recomiendan consultar previamente con un profesional de la salud en caso de tener alguna condición médica particular.

Si la idea es cortar con la rutina sin hacer un viaje largo, las termas de Balde y San Gerónimo se consolidan como dos de las mejores alternativas de San Luis para el otoño. Una ofrece tradición, hotelería y aguas a alta temperatura; la otra, tarifas claras para pasar el día, piletas cubiertas y un entorno de silencio ideal para bajar un cambio. El resultado es el mismo: una escapada de relax, naturaleza y bienestar a pocos kilómetros de la capital.