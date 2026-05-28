Sabores del Mundo, feria gastronómica. Foto: Instagram @saboresdelmundoferia

El municipio de Avellaneda será escenario de un fin de semana lleno de propuestas gastronómicas y espectáculos para toda la familia con una nueva edición de “Sabores del Mundo”, la feria que reúne platos típicos de distintas colectividades.

El evento se realizará del 29 al 31 de mayo en el Parque La Estación, ubicado en Güemes 700, y ofrecerá una combinación de sabores internacionales, música en vivo y actividades recreativas.

Sabores del Mundo, feria gastronómica. Foto: Instagram @saboresdelmundoferia

Qué habrá en la feria “Sabores del Mundo”

Durante las tres jornadas, quienes visiten la feria podrán recorrer distintos puestos gastronómicos con comidas tradicionales de diversas culturas y países.

Además de la propuesta culinaria, también participarán artesanos y manualistas, que exhibirán y venderán productos elaborados de manera artesanal.

La feria contará además con:

juegos infantiles ,

espacios recreativos,

actividades para chicos,

y propuestas pensadas para disfrutar en familia.

Qué habrá en la feria “Sabores del Mundo”. Foto: Instagram @saboresdelmundoferia

Shows y espectáculos en vivo

La programación artística incluirá distintos shows musicales y propuestas para todas las edades. El sábado 30 de mayo se presentará “Los Chakales”, mientras que el domingo 31 será el turno del espectáculo de “Mundo Arquelin”.

Con entrada libre y gratuita, “Sabores del Mundo” se consolida como una de las propuestas culturales y gastronómicas más convocantes de Avellaneda para disfrutar durante el fin de semana.

Sabores del Mundo en Avellaneda. Foto: Instagram @saboresdelmundoferia

Sabores del mundo, una feria gastronómica y cultural

“Sabores del Mundo” es una feria gastronómica y cultural que reúne comidas típicas de distintos países y colectividades en un mismo lugar. El evento busca acercar al público sabores tradicionales de diferentes partes del mundo a través de puestos de comida, espectáculos y actividades para toda la familia.

Además de la propuesta gastronómica, la feria suele incluir:

shows en vivo ,

presentaciones musicales,

artesanos y emprendedores,

juegos infantiles,

y actividades recreativas.

En cada edición participan cocineros, productores y colectividades que ofrecen platos representativos de distintas culturas, convirtiendo al evento en una experiencia ideal para quienes disfrutan descubrir nuevos sabores sin salir de Buenos Aires.