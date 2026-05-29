La feria y los food trucks atraen a familias y jóvenes durante las jornadas culturales en San Justo. Foto: ONG Arte y Cultura La Matanza

San Justo se prepara para un fin de semana cargado de actividades culturales gratuitas en la Plaza San Nicolás, donde del viernes 29 al domingo 31 habrá música en vivo, feria de emprendedores, food trucks y propuestas para toda la familia, incluyendo un planetario móvil.

La iniciativa es impulsada por la ONG Arte y Cultura La Matanza, que organiza tres jornadas consecutivas con una programación diversa pensada para públicos de todas las edades. El punto de encuentro será el espacio ubicado en General Madariaga y Dolores, en pleno centro de la localidad.

Agenda completa del fin de semana en Plaza San Nicolás

El viernes marcará el arranque con una noche dedicada a la música tropical. Sobre el escenario se presentarán tributos a Uriel Lozano y Sebastián Mendoza, en una propuesta que apunta a convocar a los amantes de la cumbia santafesina y el estilo romántico.

La feria y los food trucks atraen a familias y jóvenes durante las jornadas culturales en San Justo. Foto: ONG Arte y Cultura La Matanza

Desde el sábado, la propuesta se amplía con distintos géneros musicales y actividades culturales.

Rock, K-pop y sorteos: lo destacado del sábado

Durante la segunda jornada, el protagonismo será del rock en vivo, con presentaciones de bandas como Braunis, Sheite y San Patricio, que integran la escena local. A ese line-up se suma el show de Las Guerreras K-pop, un grupo coreográfico que interpreta coreografías del género surcoreano y busca atraer al público joven.

La feria y los food trucks atraen a familias y jóvenes durante las jornadas culturales en San Justo. Foto: ONG Arte y Cultura La Matanza

Además, el sábado habrá sorteos en vivo, mientras que el predio contará con un sector gastronómico con food trucks y una feria de emprendedores locales, donde se ofrecerán productos artesanales y propuestas independientes.

Planetario móvil y peña folklórica para cerrar el evento

El domingo estará orientado a las familias y al público general, con una agenda que combina ciencia y tradiciones. Uno de los principales atractivos será el planetario móvil, una experiencia inmersiva que permite observar el cielo y aprender sobre astronomía de manera interactiva.

Ese día, el cierre estará a cargo de una peña folklórica abierta.

La jornada final incluirá la llamada “peña dominguera”, con música en vivo, baile y gastronomía típica. Entre los artistas confirmados se encuentra el grupo EnRaizando, que presentará un repertorio de folklore y tango.

El evento se desarrollará bajo el concepto de encuentro comunitario, con el objetivo de promover el acceso a la cultura y generar espacios de participación para artistas y emprendedores de la región.

Entrada libre, feria y propuesta gastronómica

Todas las actividades tendrán entrada libre y gratuita, por lo que se espera una convocatoria masiva a lo largo de los tres días. La organización recomienda llegar con anticipación para participar de los sorteos y aprovechar cada propuesta.