Club Hotel de la Ventana: Canal 26 recorre este emblemático hotel de aristócratas, nazis y fantasmas

🏨 EXCLUSIVO: "TITANIC DE LAS SIERRAS" | La caída del histórico hotel de Villa Ventana

Entre la pampa bonaerense y las sierras, las ruinas del Club Hotel de la Ventana guardan la memoria de un emblema que llegó a ser considerado “el hotel más lujoso de Sudamérica”. Inaugurado en 1911 con la presencia del expresidente Julio Argentino Roca, el edificio de 136 habitaciones albergó a la aristocracia mundial, sirvió como internado para soldados nazi durante la Segunda Guerra Mundial y terminó consumido por un incendio en 1983.

Hoy, lo que queda de aquella construcción de estilo europeo —con grifos de oro y plata, muebles traídos de París y una cocina capaz de preparar alimentos para miles de comensales— es un conjunto de ruinas que atrae a visitantes y curiosos. Ubicado en la localidad de Villa Ventana, provincia de Buenos Aires, el lugar fue concebido originalmente como una casa de reposo para tratar infecciones respiratorias, pero pronto mutó en un hotel de lujo destinado a la realeza y la alta sociedad europea.