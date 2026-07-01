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La mejor ciudad del mundo para jubilarse: de cuál se trata y por qué superó a Viena y París

El ranking Happy City Index, elaborado por el Institute for Quality of Life, evaluó las condiciones objetivas de calidad de vida y bienestar urbano de 251 ciudades, a partir de 64 indicadores agrupados en seis dimensiones.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en Europa.
La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en Europa. Foto: Unsplash
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Al momento de jubilarse, quienes pueden elegir dónde vivir sus años de retiro suelen priorizar destinos tranquilos, seguros y con acceso de calidad a la salud. En este escenario, Copenhague se posiciona como una de las opciones más atractivas del mundo. La capital de Dinamarca fue elegida como la ciudad más feliz por el Happy City Index, un ranking que evalúa condiciones objetivas de calidad de vida y bienestar urbano.

El reconocimiento no es aislado: en 2025, la Economist Intelligence Unit (EIU) también la ubicó como la ciudad más habitable del planeta, desplazando a Viena. De esta manera, se consolida como un destino ideal tanto para vivir como para disfrutar el retiro.

Calidad de vida y bienestar: las claves del ranking global

El Happy City Index, elaborado por el Institute for Quality of Life, analiza 251 ciudades a partir de 64 indicadores agrupados en seis dimensiones: Ciudadanía, Gobernanza, Medio Ambiente, Economía, Salud y Movilidad.

Copenhague, Dinamarca. Foto Unsplash.
La capital de Dinamarca, Copenhagüe, fue elegida como la ciudad más feliz por el Happy City Index. Foto: Unsplash

A diferencia de otros rankings, este índice no mide opiniones personales, sino condiciones estructurales que hacen que una ciudad funcione de manera eficiente y sostenible en el tiempo.

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El top 10 de la lista de Happy City Index con los puntos

  1. Copenhague (Dinamarca) - 6954 puntos
  2. Helsinki (Finlandia) - 6919
  3. Ginebra (Suiza) -6882
  4. Upsala (Suecia) - 6846
  5. Tokio (Japón) - 6788
  6. Trondheim (Noruega) - 6755
  7. Berna (Suiza) - 6746
  8. Malmö (Suecia) - 6705
  9. Munich (Alemania) 6691
  10. Aarhus (Dinamarca) - 6685

Por qué Copenhague es la mejor ciudad para jubilarse

Uno de los grandes diferenciales de Copenhague es su modelo de transporte. El 70% de los viajes se realizan mediante medios ecológicos, muy por encima del promedio global del 45%. La bicicleta, el transporte público eficiente y una planificación urbana centrada en las personas reducen el impacto ambiental y mejoran la calidad de vida.

El 70% de los viajes se realizan mediante medios ecológicos, muy por encima del promedio global del 45%. Foto: Unsplash.

Además, la ciudad presenta niveles de accidentes de tránsito casi un 50% menores al promedio del índice, lo que refuerza su perfil seguro y ordenado. La cercanía a espacios verdes y naturales completa un entorno ideal, especialmente valorado en la etapa de retiro.

Equilibrio laboral y economía sólida

El bienestar en Copenhague también se apoya en su estructura económica. Los ingresos de sus habitantes superan en un 161% la media nacional, lo que permite mayor estabilidad y calidad de vida. A esto se suma un marcado equilibrio entre trabajo y vida personal:

  • 25 días de vacaciones pagas al año
  • Jornadas laborales de 39 horas semanales

Estos indicadores, por debajo del promedio global, tienen un impacto directo en la salud mental y en la satisfacción general de la población, otro factor clave para una jubilación plena.

Los ingresos de sus habitantes superan en un 161% la media nacional, que permiten mayor calidad de vida. Foto: Unsplash.

Qué pasa con Buenos Aires en el ranking y el desafío regional

En el listado global, Buenos Aires aparece en el puesto 189 con 5632 puntos, siendo la primera ciudad argentina en el ranking. Si bien su presencia refleja avances en materia urbana, todavía queda un amplio margen para acercarse a los estándares de ciudades líderes como Copenhague.

Así, en un mundo donde cada vez más personas buscan planificar su retiro con calidad de vida, la capital danesa se consolida como un modelo a seguir: una ciudad donde el bienestar, la salud y sostenibilidad dejan de ser aspiraciones para convertirse en la vida cotidiana.

CiudadesFelicidadJubilaciónCopenhague
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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