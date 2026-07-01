Reunión clave de Milei con todos los diputados y senadores oficialistas para destrabar la Reforma Electoral y el Super RIGI en el Congreso

El presidente encabezó una reunión de Gabinete. Foto: Noticias Argentinas

La asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete marcó el inicio inmediato de una nueva etapa en el vínculo político entre el Gobierno y el Congreso. Con el objetivo de dejar atrás el costo político provocado por la renuncia de Manuel Adorni, Karina Milei activó una convocatoria directa a los bloques oficiales. El cónclave, desarrollado en la Casa Rosada este miércoles 1° de julio por la mañana, congregaóa los 125 diputados y 21 senadores libertarios bajo la conducción del presidente Javier Milei y el nuevo ministro coordinador.

De cara a las negociaciones parlamentarias, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, asistió al encuentro con el pedido formal de una reunión de Labor Parlamentaria ya presentado ante la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que todavía aguarda ratificación. La meta unificada de la cúpula gubernamental es consolidar la estrategia de las reformas truncas y unificar criterios tras las semanas de parálisis legislativa.

Santilli y Milei Foto: X @JMILEI

Las voces del oficialismo y el respaldo a la conducción de Milei

Puertas adentro del bloque, los legisladores manifestaron optimismo respecto al impacto que generará la incorporación de Santilli y el liderazgo de Milei en las mesas de trabajo. En diálogo con TN, representantes de ambas cámaras fijaron su posición:

Diputada Bárbara Andreussi: “Creo que vamos a tener una reunión muy positiva. La presencia del presidente Javier Milei siempre renueva el entusiasmo y fortalece el compromiso de todos para trabajar en la misma dirección. Será una buena oportunidad para consolidar una agenda de trabajo legislativo que nos permita seguir avanzando con las reformas que necesita la Argentina y sostener el rumbo de transformación que eligieron los argentinos” .

Senadora Nadia Márquez: “Va a ser una reunión muy positiva, de trabajo, para fortalecer la agenda legislativa del Gobierno, coordinar los próximos desafíos y compartir los objetivos de gestión para esta etapa. El presidente Javier Milei mantiene un diálogo permanente con todos nuestros diputados y senadores para seguir impulsando las reformas que los argentinos votaron y que el país necesita. Hay un compromiso muy claro de todo el bloque para acompañar ese rumbo y avanzar en las transformaciones que requiere la Argentina”.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

La agenda del Gobierno en el Congreso: del Super RIGI a las empresas con Inteligencia Artificial

Con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, Diputados dio media sanción al proyecto de Super RIGI, un régimen enfocado en atraer inversiones de escala tecnológica superiores a los US$1.000 millones, que ahora aguarda su tratamiento en el Senado. Además, en el Senado ya se iniciaron los debates para una nueva Ley de Sociedades que contempla habilitar el funcionamiento de empresas manejadas por inteligencia artificial.

Por el contrario, las iniciativas del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sufrieron frenos severos tras la caída de la última sesión. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada permanece trabado por discrepancias en las modificaciones a las leyes de Manejo del Fuego y de Extranjerización de Tierras, mientras que la Ley Hojarasca, que ya cuenta con el aval de Diputados, debió retrasar su calendario de debate.

El principal frente de batalla para el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, será la Reforma Electoral enviada por Milei al Senado. Debido a que las normas electorales exigen mayorías absolutas estrictas (129 votos en Diputados y 37 en el Senado), el jefe de Gabinete profundizará las rondas de negociación con los gobernadores provinciales, tareas en las que estará secundado por el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devit, y por Gustavo Coria desde la Secretaría de Interior.

Desde la perspectiva del Gobierno, el eje central radica en la eliminación total de las PASO, bajo el argumento de que las primarias obligan al Estado a financiar disputas internas de los partidos y que “debe devolverse a los partidos la potestad de definir sus candidaturas sin intervención estatal”.

La iniciativa también propone quitar el financiamiento público de las campañas políticas (sosteniendo solo el dinero institucional de los partidos) e incorpora un capítulo de “Ficha Limpia”, reclamo histórico del PRO. Sin embargo, tanto el PRO como la UCR ya advirtieron que no acompañarán la eliminación de las PASO, inclinándose únicamente por quitarles la obligatoriedad, en línea con el proyecto presentado en el Senado por el radical Eduardo Vischi.