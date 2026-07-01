Video impresionante: activistas escalaron el Empire State sin arnés, desplegaron una bandera pacifista y fueron detenidos

Activistas escalaron el Empire State sin arnés, desplegaron una bandera pacifista y fueron detenidos. Foto: Captura

Dos activistas urbanos desafiaron este miércoles todos los límites de la seguridad al escalar sin protección visible el Empire State Building, uno de los rascacielos más emblemáticos de Estados Unidos. Tras alcanzar la parte más alta de la estructura, a 443 metros de altura, desplegaron una bandera con un contundente mensaje de amor y paz que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Los protagonistas de la arriesgada acción fueron un hombre y una mujer vestidos completamente de negro, con sus rostros cubiertos y encapuchados. Luego de ascender por el histórico edificio neoyorquino, lograron llegar hasta la antena principal, donde hicieron flamear una bandera negra con letras blancas que llevaba escrita una frase atribuida al político británico del siglo XIX William Gladstone: “Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz”.

Video: escalaron el Empire State sin arneses y desplegaron una bandera por la paz

Las imágenes captadas desde helicópteros mostraron que los escaladores no llevaban, al menos de manera visible, arneses ni sistemas de seguridad. La maniobra generó una inmediata respuesta de las autoridades de Nueva York, que desplegaron un amplio operativo policial para lograr que descendieran sin incidentes.

Dos activistas escalaron el Empire State sin arnés y desplegaron una bandera pacifista. Créditos: X @FoxNews

Según trascendió, alrededor de 40 agentes participaron del procedimiento, mientras otros efectivos controlaban el tránsito en las inmediaciones del edificio. Como parte del operativo, fue bloqueado el acceso sobre la Quinta Avenida entre las calles West 33 y West 34, una de las zonas más transitadas de Manhattan.

La impactante acción ocurrió ante la mirada de miles de personas que seguían la escena a través de redes sociales y transmisiones en vivo, mientras las fuerzas de seguridad intentaban evitar un desenlace trágico.

Propuesta de matrimonio a 443 metros de altura

Sin embargo, la espectacular escalada no terminó con el despliegue de la pancarta. Después de descender algunos metros desde la antena, el hombre sorprendió a su compañera al arrodillarse para pedirle matrimonio sobre la estructura del edificio. En medio de la situación de extrema peligrosidad, la propuesta fue sellada con un beso y un abrazo.

Dos activistas desafiaron todos los límites de la seguridad al escalar sin protección el Empire State Building. Foto: Reuters (Adam Gray)

Toda la secuencia quedó registrada por una cámara que la mujer utilizaba para transmitir en vivo a través de sus redes sociales. Incluso, horas antes había adelantado en su cuenta de Instagram que ambos intentarían escalar juntos el célebre rascacielo, uno de los símbolos más reconocidos del skyline de Manhattan. Una vez que regresaron a suelo firme, ambos fueron detenidos por las autoridades.

Quiénes son Ángela Nikolau y Beerkus, la pareja que desafía alturas extremas

La mujer fue identificada como Ángela Nikolau, una creadora de contenido conocida por publicar videos de escaladas extremas en edificios y estructuras de gran altura alrededor del mundo. En sus redes sociales se presenta como una “neo artista que explora la identidad, el miedo y la libertad” y sostiene que su objetivo es “empujar los límites de lo que es empujable en el arte”.

“Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz”, reza la bandera de los activistas. Foto: Reuters (Adam Gray)

Su compañero, quien se identifica en internet como Beerkus, es un DJ radicado en Nueva York. Junto a Nikolau comparte habitualmente registros audiovisuales de ascensos a construcciones emblemáticas, una práctica que les otorgó notoriedad en plataformas digitales, aunque también ha generado cuestionamientos por los riesgos que involucra.

La espectacular intervención reabrió el debate sobre los límites entre el arte performático, la búsqueda de visibilidad en las redes sociales y la seguridad pública. Mientras millones de usuarios observaban la escena desde internet, las autoridades concentraban sus esfuerzos en evitar que la audaz demostración terminara en tragedia.