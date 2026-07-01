Donald Trump despidió a Victor Willis, cantante de Village People: “Lo recordaremos cada vez que suene YMCA”

Donald Trump junto al cantante de Village People, Victor Willis. Foto: REUTERS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, despidió con un emotivo mensaje al cantante Victor Willis, histórico líder y cofundador de Village People, quien falleció este martes 30 de junio tras una larga lucha contra una grave enfermedad. La noticia fue confirmada por la propia banda a través de sus redes sociales y generó repercusión tanto en el mundo de la música como en la política estadounidense.

Willis fue la voz detrás de algunos de los mayores éxitos de Village People, entre ellos el icónico “YMCA”, una de las canciones más populares de la música disco y un clásico que trascendió generaciones desde su lanzamiento en 1978.

Murió Victor Willis, cantante de Village People Foto: Los 40

En los últimos años, el tema volvió a cobrar protagonismo luego de convertirse en una de las canciones emblemáticas de las campañas de Donald Trump. A diferencia de otros artistas que rechazaron que su música fuera utilizada en actos políticos del Partido Republicano, Willis y el resto de Village People autorizaron el uso de “YMCA” en los mítines del entonces candidato y luego presidente estadounidense.

La relación entre Trump y Village People

La relación entre Trump y la banda incluso quedó reflejada en numerosas apariciones públicas. En varias oportunidades, el mandatario subió al escenario realizando los característicos pasos de baile de “YMCA”, mientras la canción sonaba ante miles de seguidores.

Tras conocerse el fallecimiento del músico, Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social para expresar su pesar y recordar el vínculo que mantenían.

“Era un tipo genial y alegre que adoraba que yo usara la canción de su grupo, YMCA, en mis mítines. Se convirtió en un éxito rotundo, 30 años después de su lanzamiento original”, escribió el presidente.

Además, destacó el respaldo que Village People le brindó durante sus campañas políticas. “Muchos cantantes y grupos quisieron participar en los mítines después de que se batieran todos los récords de asistencia, pero Victor y su grupo estuvieron ahí para nosotros desde el principio. Les encantaba la acción, y nosotros los queríamos a ellos y a su gran y edificante canción”, afirmó.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Nathan Howard)

Finalmente, Trump pidió recordar al artista cada vez que vuelva a sonar el histórico éxito. “Recordaremos a Victor cada vez que suene YMCA, como hoy y durante toda esta semana de nuestro cumpleaños del 4 de julio. Mis condolencias a su maravillosa familia y a su grupo. Extrañaremos mucho a Victor Willis. ¡Que Dios lo bendiga!”, concluyó.

Aunque “YMCA” fue adoptada durante décadas como un símbolo de la comunidad LGBTQ+, en los últimos años también quedó asociada a los actos políticos de Trump, convirtiéndose en uno de los himnos más reconocibles de sus campañas y consolidando un inesperado vínculo entre el histórico cantante y el mandatario estadounidense.