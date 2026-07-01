Dirigentes políticos, sindicales y empresariales crearon una mesa conjunta para analizar la crisis de la Granja Tres Arroyos. Foto: captura video.

Durante un encuentro en la sede de la CGT, se conformó una mesa sectorial para analizar la situación de la industria avícola y de sus trabajadores, tomando como caso la crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay. Se reunieron trabajadores del sector, representantes políticos, sindicales —estuvo presente la cúpula de la CGT— y de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), con el objetivo de visibilizar la problemática y avanzar en propuestas que permitan preservar la actividad y las fuentes de empleo.

Dirigentes políticos, sindicales y empresariales crearon una mesa conjunta para analizar la crisis de la Granja Tres Arroyos.

En ese marco, el diputado nacional Guillermo Michel advirtió sobre el impacto de la apertura de las importaciones. “Estamos viendo una avalancha de importaciones que hoy afecta al sector avícola. En dos o tres años no va a quedar ninguna industria argentina en pie”. Además, recalcó la falta de una respuesta por parte del Ejecutivo provincial: “Acá no alcanza con que la provincia le dé un bolsón de comida a los trabajadores de la Granja Tres Arroyos, lo que se necesita es reconstituir el capital laboral para que la empresa funcione y genere nuevos puestos”.

Por su parte, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, sostuvo: “La situación genera preocupación porque es una actividad que impacta en el 50 % de la producción avícola en la provincia de Entre Ríos; 900 trabajadores despedidos de la Granja Tres Arroyos son parte de 8.000 trabajadores desocupados a lo largo y lo ancho de la Argentina”. Asimismo, cuestionó “una ausencia total del Estado, el cual no propone programas que puedan sostener un nivel de dignidad para los trabajadores” y remarcó que “no es una crisis generalizada del sector avícola, sino que es una parte del mismo, por lo cual debería haber herramientas para garantizar un horizonte positivo”.

Dirigentes políticos, sindicales y empresariales crearon una mesa conjunta para analizar la crisis de la Granja Tres Arroyos. Foto: captura video.

En la misma línea, el exministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, explicó que el objetivo del encuentro fue “tratar la problemática del frigorífico Tres Arroyos, que en estas últimas semanas frenó su producción dejando a 900 trabajadores y a un montón de familias sin un ingreso, generando un drama social importante en la ciudad de Concepción del Uruguay”. En ese sentido, afirmó que la mesa busca “visibilizar el tema, hacer un seguimiento y tratar de aportar alguna solución”.

Además, la diputada nacional por Entre Ríos, Marianela Marclay, convocó a ampliar el diálogo institucional para encontrar una solución a la problemática. “Es necesario que se den conversaciones entre los gobernadores Frigerio (Entre Ríos) y Kicillof (Buenos Aires), para que las 8.000 familias que no tienen para comer, para vivir, ni para pagar sus alquileres puedan seguir adelante”.

Dirigentes políticos, sindicales y empresariales crearon una mesa conjunta para analizar la crisis de la Granja Tres Arroyos. Foto: captura video.

Finalmente, para enfrentar la crisis de Granja Tres Arroyos, el diputado Michel planteó tres líneas de acción concretas: “Visibilizar la situación en la Cámara de Diputados para construir consensos y poner el tema en la agenda nacional; impulsar una mesa de diálogo en Entre Ríos con el gobierno provincial y el sector financiero para encontrar una salida que preserve los más de 2.000 puestos de trabajo; y promover una reunión con la CEPA para coordinar una respuesta conjunta junto a todo el sector”.