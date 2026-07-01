Alfajores y chocolates, de $400 a $22.000: cuánto cuesta regalar en la Semana de la Dulzura

Cuánto cuesta una golosina para regalar en la Semana de la Dulzura Foto: Instagram @goloton_

La Semana de la Dulzura 2026 ya empezó y vuelve a poner a los alfajores, chocolates, bombones y golosinas en el centro de la escena. Como cada año, la celebración se realiza del 1 al 7 de julio en la Argentina y funciona como una excusa perfecta para hacer un regalo simple, económico y cargado de afecto.

En kioscos de CABA y locales del Conurbano bonaerense, la pregunta se repite en mostradores, grupos de WhatsApp y oficinas: ¿cuánto cuesta hoy regalar algo dulce? La respuesta depende del producto, la marca, el barrio y las promociones disponibles, pero hay referencias claras para armar un presupuesto antes de salir a comprar.

Cuándo es la Semana de la Dulzura y por qué se celebra

La Semana de la Dulzura se celebra todos los años entre el 1 y el 7 de julio. Aunque no es un feriado ni una fecha oficial del calendario nacional, se transformó en una tradición popular argentina: regalar una golosina, un chocolate o un alfajor como gesto de cariño.

El origen se remonta a 1989, cuando la campaña fue impulsada por Arcor y la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines —ADGyA—. Su lema más recordado fue“una golosina por un beso”, aunque con el paso del tiempo la celebración se adaptó a una idea más amplia: regalar algo dulce sin esperar nada a cambio.

Además, julio no fue elegido al azar. La fecha coincide con el invierno, una época en la que suele crecer el consumo de chocolates, alfajores y productos calóricos. También queda cerca del Día del Amigo, que se celebra el 20 de julio, por lo que muchos comercios extienden las promociones durante buena parte del mes.

Cuánto cuestan los alfajores en kioscos de CABA y el Conurbano

Para quienes buscan un regalo rápido y clásico, el alfajor sigue siendo el comodín de la Semana de la Dulzura. En kioscos y comercios de cercanía, los precios varían según marca, tamaño y zona, pero las referencias del mercado muestran una brecha amplia entre opciones económicas, triples y premium.

Entre los más accesibles aparecen Guaymallén y Tatín, con precios de referencia cercanos a los $400 por unidad en rankings de alfajores vendidos en kioscos. En una línea media, Jorgito ronda los $800, mientras que Fantoche triple y Rasta aparecen alrededor de los $1.000.

Los precios para la Semana de la Dulzura Foto: Instagram @goloton_

También hay opciones más caras: Capitán del Espacio y Jorgelín figuran cerca de los $1.100, mientras que Milka y Águila pueden ubicarse en torno a los $1.500. En el segmento más alto del consumo masivo, Terrabusi aparece con valores cercanos a los $1.700.

Ejemplo práctico: si una persona quiere comprar 5 alfajores económicos para compañeros de trabajo, puede gastar desde unos $2.000 si elige opciones de bajo precio. En cambio, si arma un mix con marcas más buscadas, como Rasta, Milka o Capitán del Espacio, el gasto puede superar fácilmente los $6.000 o $7.000.

Chocolates y bombones: cuánto hay que gastar para regalar en la Semana de la Dulzura

Los chocolates siguen entre los productos más elegidos para la fecha. En supermercados y tiendas online, un Bon o Bon individual aparece con precios de referencia desde $600 a $730, según presentación y comercio. La caja de Bon o Bon x 30 unidades puede ubicarse por encima de los $17.000, mientras que presentaciones más chicas, como surtidos de 18 unidades, rondan los $11.600.

Para quienes buscan algo más contundente, una tableta Cofler Block de 170 gramos aparece cerca de los $9.200, mientras que una versión más chica de 38 gramos se ubica alrededor de los $2.550. Otra referencia fuerte es el Chocolate Cofler Aireado Bon o Bon de 67 gramos, que puede encontrarse entre $3.180 y $5.300, dependiendo de la tienda y la promoción vigente.

Ejemplo concreto: para un regalo individual en CABA o el Conurbano, se puede elegir un bombón Bon o Bon por menos de $1.000, un alfajor triple por alrededor de $1.000 o una tableta chica de chocolate por entre $2.500 y $5.000. Para un regalo más completo, una bolsita con dos alfajores, un bombón y un chocolate pequeño puede ubicarse entre $3.000 y $7.000, según marcas.

Los alfajores más buscados para regalar esta semana

Según el ranking 2026 de Infokioscos, los alfajores con mayor rotación en kioscos argentinos incluyen a Guaymallén, Fantoche, Rasta, Jorgito, Milka, Capitán del Espacio, Águila, Terrabusi, Tatín y Jorgelín. El relevamiento se basa en consultas a kiosqueros de todo el país y muestra cómo conviven los clásicos de bajo precio con marcas que crecieron por moda, nostalgia o viralidad.

Conocé cuándo comienza y por qué se festeja Foto: Instagram @tini_regalos

En la práctica, esto se ve fuerte en locales de barrio: Guaymallén funciona para quien busca cuidar el bolsillo; Fantoche sigue siendo una opción rendidora por su formato triple; Rasta se convirtió en un fenómeno entre jóvenes; y Capitán del Espacio mantiene su atractivo en el Conurbano por su historia y fidelidad de consumidores.

Ideas de regalos dulces baratos para CABA y el Conurbano

Para no gastar de más, una buena estrategia es armar regalos por presupuesto:

Opción económica: un alfajor simple o un bombón individual. Ideal para compañeros de oficina, escuela o vecinos.

Opción media: un alfajor triple más un chocolate chico. Es un regalo simple, pero con más presencia.

Opción especial: una bolsita con dos alfajores, bombones y una tarjeta. Puede funcionar para pareja, amigos cercanos o familiares.

Opción premium: una caja de alfajores o chocolates surtidos. Por ejemplo, Havanna ofrece cajas de alfajores con valores que parten desde los $13.000 en presentaciones clásicas y llegan a $22.000 en productos especiales como los Alfajores Dubai x 4 unidades.

Semana de la Dulzura: el kiosco vuelve a ser protagonista

En tiempos de precios cambiantes, la Semana de la Dulzura demuestra que todavía hay regalos posibles para todos los bolsillos. Desde un alfajor de $400 hasta una caja premium de más de $20.000, el abanico es amplio y permite adaptar el gesto al presupuesto.

La clave está en comparar, aprovechar promociones y no dejar la compra para último momento. En CABA y el Conurbano, los kioscos, supermercados, almacenes y locales de golosinas ya tienen sus mostradores llenos de opciones para quienes quieren cumplir con la tradición sin descuidar el bolsillo.

Porque al final, más allá del precio, la Semana de la Dulzura sigue teniendo el mismo objetivo: regalar un momento simple, dulce y compartido.