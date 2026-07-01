Terremotos en Venezuela: elevan a 2.295 el número de muertos y los heridos ya superan los 11 mil

Terremotos en Venezuela. Foto: REUTERS

El número de muertos por los terremotos ocurridos en Venezuela se elevó a 2.295, mientras que la cantidad de heridos subió a 11.267, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

“Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas”, indicó Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Asimismo, señaló que han sido rescatadas 6.461 personas por más de 4.000 rescatistas. “La esperanza se mantiene intacta”, aseguró.

Crisis humanitaria en Venezuela por falta de alimentos y hambre tras el doble terremoto. Foto: Reuters (Miguel Medina)

Rodríguez detalló que desde el doble terremoto se han registrado 782 réplicas, aunque aclaró que durante los últimos dos días la frecuencia y la intensidad han disminuido.

“La amenaza parece estar disminuyendo, pero no ha desaparecido”, indicó.

El Gobierno además ha dispuesto 25 campamentos “transitorios” para las personas damnificadas, 13 de ellos en La Guaira, la zona más afectada; ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy.

Terremotos en Venezuela. Foto: via REUTERS

Rodríguez llamó a las personas afectadas a inscribirse en un sistema online del Gobierno llamado Patria, por el que se entregan ayudas sociales, para resolver “rápidamente” el tema de “habitabilidad” y llevarlos a “hoteles de la ciudad capital para que tengan un sitio donde pernoctar”.

El balance oficial de víctimas reportado el martes era de 1.943 fallecidos y 10.571 heridos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de la semana pasada.

Por otra parte, se busca a poco más de 40.000 personas, según la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela.

Bart, el perro argentino que ayuda en las tareas de rescate en Venezuela. Foto: via REUTERS

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA con imágenes satelitales indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

Duelo nacional por siete días

El Gobierno de Venezuela declaró duelo por siete días por las víctimas de los terremotos, según informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy”, dijo en X.

“En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”, agregó.

“Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos”, detalla la comunicación.

La mandataria encargada dijo que ahora la prioridad para el Gobierno venezolano es proteger la vida de los sobrevivientes.

Terremotos en Venezuela. Foto: REUTERS

“Hoy nuestra prioridad es una sola: proteger la vida de quienes sobrevivieron, de las familias que hoy se encuentran en campamentos transitorios y de quienes aún necesitan un lugar seguro”, dijo en su mensaje.

“Estamos desplegados en todos los niveles de Gobierno para brindar protección, atención y la certeza de que, juntos, vamos a salir adelante”, aseguró.