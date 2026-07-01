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Milei asistió a los festejos por el Día de la Independencia de EEUU en la Embajada y puso en duda su viaje: ¿se verá con Trump?

Tras la salida de Manuel Adorni y en plena jornada de jura de Diego Santilli, el presidente visitó la residencia del embajador Peter Lamelas en Buenos Aires para conmemorar el aniversario de los Estados Unidos. Mientras tanto, desde Casa Rosada ponen en duda el viaje del mandatario a Washington programado para el 4 de julio.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Javier Milei y Peter Lamelas
Javier Milei y Peter Lamelas Foto: Prensa Gobierno
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En una jornada marcada por el fuerte reordenamiento interno en el Gabinete, Javier Milei asistió a la residencia de Peter Lamelas. embajador de los Estados Unidos en Argentina, para participar de los festejos por el aniversario de la Día de la Independencia norteamericana. La visita del presidente se configuró como un gesto diplomático inédito, debido a que ningún mandatario argentino había concurrido anteriormente a una ceremonia de estas características en la sede diplomática.

Acompañado por una comitiva de autoridades nacionales, Milei arribó a la residencia a las 19:25 con el objetivo explícito de ratificar el compromiso estratégico y la estrecha alianza geopolítica que mantiene su administración con Estados Unidos. Durante el evento formal en el que estuvo presente el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, junto a su esposa Belén Ludueña, se entonaron las estrofas de las canciones patrias de ambas naciones, seguido por un discurso de Lamelas y un posterior espectáculo musical.

La sorpresiva aparición pública del presidente en la embajada se dio en un contexto donde el Gobierno puso en duda su viaje a territorio norteamericano previsto para el próximo sábado 4 de julio. La agenda original contemplaba la asistencia de Milei a los festejos por el 250° Día de la Independencia de los Estados Unidos junto a Donald Trump, una celebración orquestada por el referente republicano que incluirá un discurso central en la Explanada Nacional de Washington. Pese a la invitación y los lazos entre ambos, fuentes oficiales aseguraron a TN que la participación del libertario se encuentra bajo análisis y pendiente de confirmación.

Javier Milei y Peter Lamelas
Javier Milei y Peter Lamelas Foto: Prensa Gobierno

De suspenderse de manera definitiva, este viaje habría significado la 18° visita de Milei a los Estados Unidos desde el inicio de su mandato presidencial. La cautela en torno a la agenda internacional coincide con la reciente decisión del mandatario de ausentarse de la cumbre de líderes del Mercosur celebrada en Asunción, Paraguay, este martes 30 de junio. Desde el entorno presidencial explicaron que los motivos de aquella baja respondieron a su decisión de abocarse de lleno a la gestión doméstica y liderar los preparativos para la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

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El escenario político en Balcarce 50 se vio fuertemente sacudido en las últimas horas tras la salida de Manuel Adorni del Gobierno producida en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El ascenso de Santilli busca cerrar un capítulo de tensiones internas.

Con esta reestructuración de la mesa chica y el esquema ministerial unificado bajo la Jefatura de Gabinete, las autoridades nacionales apuestan a inaugurar una nueva etapa en la gestión de Gobierno. El objetivo prioritario trazado por el Ejecutivo para los próximos días será reactivar el tratamiento y la discusión de sus principales proyectos de ley dentro del Congreso.

Javier MileiGobierno
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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