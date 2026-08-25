Desde 1903 hasta la actualidad, el histórico pueblo que revive su historia en cada esquina: dónde queda y cómo llegar desde Buenos Aires

Pueblo Liebig, Entre Ríos. Foto: Instagram/turismopuebloliebig

Hay destinos que se destacan por sus paisajes y otros que sorprenden por la historia que esconden detrás de cada calle. El pueblito Liebig, en el departamento Colón, reúne ambas características: conserva la impronta de una antigua comunidad industrial y, al mismo tiempo, ofrece un entorno natural junto al río Uruguay.

La localidad entrerriana comenzó a tomar forma a principios del siglo XX alrededor de una enorme planta dedicada a la producción de alimentos. En 1903, la empresa Liebig’s Extract of Meat Company puso en funcionamiento allí un frigorífico que durante décadas se convirtió en el principal motor económico de la zona.

La fábrica no solo generó puestos de trabajo. También fue responsable de buena parte de la planificación del pueblo: construyó viviendas para sus empleados, edificaciones destinadas a diferentes servicios y sectores diferenciados según las funciones que cumplían sus trabajadores.

Un recorrido por la historia del antiguo frigorífico

Caminar por Liebig permite encontrar construcciones que todavía conservan la organización original de aquella comunidad obrera. Las casas de ladrillo, los antiguos edificios industriales, los galpones y la conocida manga por la que ingresaba el ganado son algunos de los elementos que sobreviven de aquel período.

Uno de los puntos más interesantes para conocer este pasado es el antiguo complejo fabril. Allí se realizan recorridos guiados durante los fines de semana, que permiten observar parte de las instalaciones y conocer detalles sobre el funcionamiento de una fábrica que llegó a tener una enorme importancia dentro de la industria cárnica argentina.

Maquinarias, túneles y diferentes sectores del predio forman parte de una visita que ayuda a entender por qué la vida del pueblo estuvo durante tantos años vinculada directamente con el frigorífico.

Naturaleza y tranquilidad a orillas del río Uruguay

Aunque su pasado industrial es uno de sus principales atractivos, Liebig también ofrece un paisaje completamente diferente.

El río Uruguay permite disfrutar de jornadas al aire libre, con playas y espacios donde se pueden realizar actividades recreativas. Entre las opciones aparecen los paseos en kayak, las salidas hacia bancos de arena y las propuestas del Club de Pescadores.

Por sus dimensiones y su ritmo tranquilo, es un destino que puede resultar especialmente atractivo para quienes buscan descansar lejos del movimiento de las grandes ciudades.

De esta manera, una visita puede combinar un paseo por construcciones centenarias con algunas horas de descanso frente al río, sin necesidad de recorrer grandes distancias entre una actividad y otra.

Cómo viajar desde Buenos Aires hasta Liebig

Para quienes parten desde Buenos Aires, el viaje en auto puede realizarse por la Ruta Nacional 14, luego de atravesar el complejo Zárate-Brazo Largo. La distancia es de alrededor de 330 kilómetros y el trayecto puede llevar unas cuatro horas, aunque el tiempo final depende del tránsito y las condiciones de la ruta.

También existe la posibilidad de viajar en micro hasta Colón y completar desde allí el trayecto hasta Pueblo Liebig. La localidad se encuentra a unos 10 kilómetros de esa ciudad, por lo que el último tramo puede hacerse en taxi, remis o mediante transporte local.

Así, Pueblo Liebig se presenta como una alternativa para quienes quieren conocer un rincón diferente de Entre Ríos: un lugar donde la historia de una antigua industria convive con el paisaje del río Uruguay y una vida tranquila, alejada de las grandes ciudades.