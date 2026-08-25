Dónde comer barato durante la Fiesta del Salame Quintero: las mejores opciones para visitar en Mercedes

Fiesta del Salame Quintero Foto: Turismo Meredes

Mercedes se prepara para recibir a miles de visitantes durante la 51ª Fiesta Nacional del Salame Quintero, que se realizará del próximo viernes 11 al domingo 13 de septiembre. El tradicional evento tendrá como escenario el Parque Municipal Independencia y reunirá a productores, artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas de la región.

Además de recorrer la fiesta y probar los productos típicos, quienes viajen a Mercedes podrán conocer algunos de los restaurantes y bares más tradicionales de la ciudad y sus alrededores. Entre las alternativas aparecen opciones con cocina casera, platos abundantes y propuestas ideales para una escapada gastronómica.

Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

Don Nito: menú tradicional y precios accesibles para una escapada gastronómica

Una de las opciones para comer en las afueras de Mercedes es Don Nito, un restaurante rural ubicado a pocos metros de la Ruta 41, en una entrada cercana a la fábrica de fiambres Di Pieri.

El lugar fue inaugurado en junio de 2022 por Carlos Eugenio Bezzola, quien decidió recuperar la antigua casa de su padre, don Nito, y darle su nombre al restaurante. Él mismo está a cargo de la cocina, mientras que su esposa, Karina, se ocupa de la atención al público.

Don Nito, restaurante en Mercedes. Foto: Instagram/don.nito.mercedes

La propuesta gastronómica es sencilla y sin demasiadas improvisaciones, con guisos, platos abundantes y postres clásicos, una alternativa para quienes buscan una comida tradicional durante su visita a Mercedes.

Don Nito está abierto sábados y domingos de 12 a 15 horas y solo con reserva al número 2324520589. Está ubicado en Calle 150 y 125, Cuartel VIII.

La Fonda: el clásico de Mercedes para comer abundante y a buen precio

Otra alternativa es La Fonda, un clásico restaurante ubicado en la esquina de Avenida 29 y calle 38. El espacio conserva el estilo tradicional de los bodegones, con manteles a cuadros, paredes de ladrillo visto y pisos de madera.

Su especialidad es la cocina marinera, aunque el menú también incluye pastas, carnes y algunos platos de cocina peruana. Además, cuenta con propuestas más modernas, como diferentes sarteneados y ensaladas.

La Fonda, restaurante en Mercedes. Foto: Instagram/lafondademercedes

La Fonda abre de martes a sábados de 20 a 23:30 horas, y también sábados y domingos de 12 a 15 horas, y se puede reservar al número 02324428305. Es una opción para quienes buscan un lugar clásico y una propuesta variada durante la Fiesta del Salame Quintero.

Lo de Curly: platos caseros, minutas y atención familiar en Mercedes

En la localidad de Altamira, frente a la ex fábrica de ladrillos Corinema, se encuentra Lo de Curly, el bar de Juan Carlos Cámpora, conocido como Curly.

El establecimiento abrió sus puertas en 2009 y tiene entre sus principales propuestas las picadas con salame y queso, pizzas y empanadas, una combinación especialmente atractiva para quienes visiten una ciudad reconocida por su producción de salame.

Lo de Curly, restaurante en Mercedes. Foto: Instagram/lodecurly

Uno de los detalles particulares del lugar es que permite llevar el propio vino sin pagar descorche. Además, ofrece la posibilidad de alquilar un chulengo para que los visitantes puedan preparar su propio asado mientras el bar se ocupa de las bebidas.

Lo de Curly está abierto los viernes desde las 18 horas, mientras que los sábados y domingos desde el mediodía. Se reserva al número 2324472292.

Guía rápida de la Fiesta del Salame Quintero: fechas, horarios y cómo llegar a Mercedes desde CABA

Cuándo : del viernes 11 al domingo 13 de septiembre de 2026.

Dónde : Parque Municipal Independencia de Mercedes.

Qué habrá: salame quintero, gastronomía regional, artesanos, actividades familiares y shows musicales, con Los Palmeras como uno de los principales artistas.

Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

¿Cómo llegar? Mercedes está ubicada a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. En auto, el viaje puede demandar alrededor de una hora y media, aunque el tiempo depende de las condiciones del tránsito.

La ruta más habitual consiste en tomar el Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) y luego continuar por la Ruta Nacional 5, que conduce directamente hacia Mercedes.

También existen alternativas de transporte público, como el tren de la línea Sarmiento con combinación hacia Mercedes, además de servicios de ómnibus que parten desde la Terminal de Retiro.

Así, quienes quieran aprovechar la Fiesta Nacional del Salame Quintero no solo podrán recorrer el evento y probar uno de los productos más representativos de la ciudad, sino también conocer distintas propuestas gastronómicas de Mercedes y sus alrededores.