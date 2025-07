Opens in new window

Petro anuncia que hará nuevos cambios en su gabinete para el último año de Gobierno

Bogotá, 15 jul (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este martes que hará cambios en su gabinete para el último año de su mandato porque considera que hay ministros que ni siquiera saben cuál es su programa de Gobierno, a lo que atribuye la mala gestión en algunas carteras.

Petro, que el próximo 7 de agosto cumplirá tres años en la Presidencia, ha rotado a más de 50 ministros en su gabinete y hoy dijo que algunas de sus políticas no se han llevado a buen término porque tiene el problema de "la oposición interna, nuestra".

Eso se debe, según el mandatario, "a que ministros y ministras han pasado por aquí sin saber cuál es el programa de gobierno. Y siguen existiendo. Y yo no puedo tener mi último año con gente que no sepa el programa de Gobierno y no lo aplique", afirmó.

"Entonces, anuncio que voy a hacer cambios, radicales, porque no parece que los cambios que yo he hecho en estos tres años, que son hartos, me critican (hayan funcionado), pero es que no encuentro el gabinete que cumpla el programa de Gobierno", manifestó sin dar detalles de cuándo o a cuáles ministros relevará.

Según Petro, "el Gobierno no puede permitir que se burle al pueblo" que al elegirlo como presidente "ordenó unas cosas" pero "el gabinete está haciendo lo contrario. Y el gabinete último del 'Gobierno del Cambio' no puede hacer eso".

El mandatario subrayó que el programa de Gobierno es el que decida el pueblo y no el Plan Nacional de Desarrollo presentado por su Administración y aprobado por el Congreso, pero que en su opinión, "lo pervirtieron" al meterle "caprichos" de legisladores. EFE

