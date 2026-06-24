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El dólar volvió a subir y y tocó su nivel más alto en lo que va del año

El mercado proyecta que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.483,5 a fines de junio y que lo hará a $1.653 para el cierre del año. En total, se operaron unos u$s1.385 millones en la jornada.

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Resumen económico en Argentina. Foto: Reuters
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El dólar volvió a subir en el segmento mayorista y tocó su nivel más alto en lo que va del año. El principal tipo de cambio de referencia para el mercado ya acumula una suba superior al 5% en lo que va de junio.

Este miércoles, el tipo de cambio mayorista subió $7,5 a $1.479 para la venta, su nivel más alto desde el 3 de noviembre de 2025, cuando alcanzó los $1.482.

Así, su cotización se sostuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias (hoy en $1.797,67), con una brecha del 21,5%. En el segmento de contado se superaron los u$s648 millones.

El dólar volvió a subir y y tocó su nivel más alto en lo que va del año. Foto: NA

El mayorista se consolidó a los niveles mostrados previo a enero del corriente año y, además, reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

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El mercado proyecta que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.483,5 a fines de junio y que lo hará a $1.653 para el cierre del año. En total, se operaron unos u$s1.385 millones en la jornada.

Qué paso con el dólar minorista

Por su parte, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) trepó $5 a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, lo que llevó al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.943,5.

A su vez, en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio se ubicó a $1.496,01.

En paralelo, el BCRA extendió su racha compradora, aunque a un ritmo más moderado.

El pasado lunes, la autoridad monetaria adquirió u$s50 millones. El martes, la intervención fue de apenas u$s20 millones, el menor monto diario desde el 3 de marzo. La señal fue relevante porque confirmó la desaceleración del ritmo de acumulación.

En lo que va de la semana, el BCRA compró u$s70 millones. De esta manera, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s10.903 millones.

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