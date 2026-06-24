Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Ecos de la guerra en Medio Oriente: malestar social y crisis económica en Irán pese al cese de sanciones

Pese a que el acuerdo suspende las sanciones impuestas contra la República Islámica, la situación es muy compleja y genera un malestar social importante.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Calles de Irán tras el alto el fuego con EEUU.
Calles de Irán tras el alto el fuego con EEUU. Foto: via REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El memorando en busca de una paz duradera en Medio Oriente no parece aliviar el malestar social y la crisis económica que atraviesa Irán.

La República Islámica tiene daños que ascienden a unos 229.000 millones de euros, por lo que parece innegociable la creación del fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de la economía iraní.

Aeropuerto de Teherán, Irán. Foto: Iran Traveling Center.
Irán suspende todos sus vuelos por temor a represalias de Israel. Foto: Iran Traveling Center.

Además, según el ministro de Economía y Finanzas iraní, Seyed Ali Madanizadeh, el Gobierno se ha visto obligado a solicitar al Banco Central préstamos adicionales por valor de miles de millones, además del déficit presupuestario ya existente, para cubrir los gastos derivados de la guerra. Esto hará crecer considerablemente la inflación en los próximos meses, en un nuevo problema para los ciudadanos iraníes.

Pese a que las sanciones se evaporarían, motivo por el cual la economía iraní no podía levantar, los ciudadanos pretenden un cambio: alrededor del 60% de los encuestados dice no poder soportar más la presión económica. Al mismo tiempo, alrededor del 80% tiene la sensación de recibir un trato injusto.

Contenido Recomendado

Irán rechazó inspecciones del OIEA en instalaciones nucleares atacadas y elevó la tensión con Estados Unidos

Irán rechazó inspecciones del OIEA en instalaciones nucleares atacadas y elevó la tensión con Estados Unidos

Irán negó los dichos de Trump y aseguró que no permitirá el ingreso de inspectores nucleares de la ONU

Irán negó los dichos de Trump y aseguró que no permitirá el ingreso de inspectores nucleares de la ONU
Masoud Pezeshkian, presidente de Irán.
Masoud Pezeshkian, presidente de Irán. Foto: REUTERS

Ante esto, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, no hizo oídos sordos a los reclamos populares y alertó por posibles protestas que escalen en todo el país: “No podemos satisfacer adecuadamente las necesidades de la población de esta manera. El descontento podría volver a trasladarse a las calles”.

La inspección nuclear, un punto que podría ser clave para el acuerdo

La disputa en torno al programa nuclear iraní volvió a escalar este miércoles, luego de que Teherán descartara la posibilidad de permitir inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en las instalaciones nucleares que fueron alcanzadas durante los recientes ataques en Oriente Medio. La decisión representa un nuevo obstáculo para los esfuerzos diplomáticos que buscan consolidar el acuerdo marco alcanzado entre Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto regional.

Enriquecimiento de uranio en una central nuclear de Irán. Foto: Archivo Reuters/Caren Firouz
Enriquecimiento de uranio en una central nuclear de Irán. Foto: Archivo Reuters/Caren Firouz

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Garibabadi, fue categórico al afirmar que no existe ningún plan para autorizar el acceso de los inspectores internacionales a los complejos afectados. A través de una publicación en la red social X, el funcionario desmintió además que se hubiera producido una reunión con el director general del OIEA, Rafael Grossi, durante los encuentros celebrados en Suiza.

Las declaraciones llegan en un momento de especial sensibilidad, ya que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el propio Grossi habían manifestado en los últimos días su expectativa de que las verificaciones internacionales pudieran comenzar en breve. Sin embargo, Teherán dejó claro que cualquier discusión sobre inspecciones deberá formar parte de una negociación más amplia.

IránCrisis económicaMedio Oriente
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Pánico y desesperación en Venezuela:las fotos y videos más impactantes de los terremotos que sacudieron el país

    Pánico y desesperación en Venezuela: las fotos y videos más impactantes de los terremotos que sacudieron el país

  2. Dos terremotos de 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela:derrumbaron edificios y hasta se sintieron en Colombia

    Dos terremotos de 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela: derrumbaron edificios y hasta se sintieron en Colombia

  3. La diminuta isla de Venezuela que vale miles de kilómetros de mar y podría reconfigurar el mapa del Caribe

    La diminuta isla de Venezuela que vale miles de kilómetros de mar y podría reconfigurar el mapa del Caribe

  4. Noruega construye un túnel submarino a 392 metros de profundidad:será el más largo del mundo y unirá el país sin ferris

    Noruega construye un túnel submarino a 392 metros de profundidad: será el más largo del mundo y unirá el país sin ferris

  5. Tragedia en Brasil:qué declararon los hombres que lanzaron sin cuerdas a una mujer en un salto de bungee jumping

    Tragedia en Brasil: qué declararon los hombres que lanzaron sin cuerdas a una mujer en un salto de bungee jumping
Lo último
También podría interesarte
Política

Más de 8 mil estudiantes prometieron lealtad a la Bandera en Merlo

Más de 8 mil estudiantes prometieron lealtad a la Bandera en Merlo

Lejos del armado político y de las negociaciones en el Congreso:así será el rol del nuevo vocero Adrián Ravier en el Gobierno

Milei y Flávio Bolsonaro, juntos en Argentina:la reunión clave en la antesala de las elecciones en Brasil

En medio de un fuerte debate, el oficialismo logró aprobar en Diputados el proyecto que autoriza un plan de pago a holdouts

Economía

El dólar volvió a subir y y tocó su nivel más alto en lo que va del año

El dólar volvió a subir y y tocó su nivel más alto en lo que va del año

El Gobierno aumentó la tasa de seguridad aérea:cómo impacta en el precio de los pasajes de avión en Argentina

Aumentó la tasa de seguridad aeroportuaria y viajar en avión saldrá más caro:el decreto del Gobierno en el Boletín Oficial

De cuánto será el saldo negativo de la SUBE en julio 2026:montos para colectivos, subtes y trenes

Internacionales

Pánico y desesperación en Venezuela:las fotos y videos más impactantes de los terremotos que sacudieron el país

Pánico y desesperación en Venezuela: las fotos y videos más impactantes de los terremotos que sacudieron el país

Dos terremotos de 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela:derrumbaron edificios y hasta se sintieron en Colombia

Ecos de la guerra en Medio Oriente:malestar social y crisis económica en Irán pese al cese de sanciones

El coloso de la ingeniería china:un “topo gigante” de 500 toneladas que busca riquezas ocultas bajo tierra