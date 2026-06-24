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De cuánto será el saldo negativo de la SUBE en julio 2026: montos para colectivos, subtes y trenes

El saldo negativo de la SUBE cambia de acuerdo al medio de transporte que se toma. Para muchos pasajeros es un “monto extra” clave para continuar viajando en su día a día aunque se queden sin crédito en la tarjeta.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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El saldo negativo de la tarjeta SUBE mantiene sus montos en julio 2026.
El saldo negativo de la tarjeta SUBE mantiene sus montos en julio 2026. Foto: argentina.gob.ar
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A pocos días de comenzar julio y luego de los cambios anunciados sobre la tarjeta SUBE para personas con discapacidad, muchos usuarios se consultan sobre el límite de saldo negativo que les permite continuar con sus viajes en transporte público dentro del en el Área Metropolitana de Buenos Aires antes de realizar su siguiente recarga.

El saldo negativo de la tarjeta SUBE en julio 2026 ese mantiene de la siguiente manera para cada medio de transporte:

El monto está fijado en -$1.200 para:

  • Colectivos
  • Subtes
  • Transporte Fluvial (sólo en el pago de pasajes en boletería para el uso de lanchas)

El importe es de -$650 para:

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  • Mitre
  • Sarmiento
  • Roca
  • San Martín
  • Belgrano Norte y Sur
  • Del Valle de Neuquén
  • Lanchas del Delta

(La línea del tren Urquiza conserva el saldo de emergencia en $-480, que se actualizará cuando finalicen el recambio tecnológico en sus molinetes)

Tarjeta SUBE en julio 2026: cómo varían los saldos negativos en colectivos, subtes y otros medios de transporte

  • Colectivos en todo el país: hasta $1.200
  • Subtes de la Ciudad de Buenos Aires: hasta $1.200
  • Lanchas del Delta y trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Del Valle de Neuquén: hasta $650
  • Línea Urquiza: $480 (mientras se modernizan los molinetes)

Además, el saldo máximo que se puede tener en la tarjeta es de $40.000. Este monto puede cargarse a través de la app SUBE, en colectivos con el sistema “Carga a Bordo” o en terminales automáticas.

Saldo negativo de la SUBE. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Cuánto aumentará el transporte en julio 2026

Los pasajeros que utilizan los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán afrontar una serie de aumentos en las tarifas a partir del próximo 1° de julio. Esta actualización afectará directamente a las líneas de jurisdicción provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el esquema de incrementos mensuales indexados.

El ajuste se define mediante una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires, informado oficialmente por el INDEC, sumando un adicional del 2%. Debido a que la inflación de mayo en dicha región se ubicó en un 2,3%, el incremento previsto para el séptimo mes del año será del 4,3%. De este modo, los boletos vuelven a subir y siguen acumulando subas por encima de la inflación mensual, impactando en el bolsillo de los usuarios que se trasladan diariamente entre la Ciudad y el conurbano.

Nuevas tarifas con y sin tarjeta SUBE

El valor del boleto dependerá de la distancia del recorrido y, fundamentalmente, de tener la tarjeta SUBE debidamente registrada ante el sistema nominalizado. Las tarifas para quienes cuenten con el plástico registrado serán las siguientes:

  • 0 a 3 km: $1.153,63
  • 3 a 6 km: $1.271,81
  • 6 a 12 km: $1.419,77
  • 12 a 27 km: $1.702,67
  • Más de 27 km: $1.980,87

Por el contrario, para aquellos pasajeros que viajen con una tarjeta SUBE sin registrar, el costo del pasaje se duplicará de forma penalizada, quedando fijado en los siguientes montos:

  • 0 a 3 km: $2.307,27
  • 3 a 6 km: $2.543,62
  • 6 a 12 km: $2.839,54
  • 12 a 27 km: $3.405,35
  • Más de 27 km: $3.961,76

A diferencia de lo ocurrido en mayo, las autoridades de transporte bonaerenses y porteñas no aplicarán el esquema extraordinario que indexaba el precio del gasoil. Por lo tanto, el incremento de julio quedará estrictamente limitado a la fórmula habitual del IPC del INDEC más el recargo estipulado, exigiendo un mayor esfuerzo para millones de trabajadores.

SUBEColectivosSubtesTren
Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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