Fuerte sismo de magnitud 7,1 en Venezuela: sacudió las costas sudamericanas y hasta se sintió en Colombia

Sismos, terremotos. Foto: Unsplash

Un fuerte sismo sacudió este miércoles la zona norte de Venezuela y se sintió en varias regiones de Colombia, según reportes preliminares y testimonios difundidos en redes sociales. El movimiento telúrico fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,5, aunque más tarde fue ajustado a 7,1 por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento ocurrió a las 17:04 (hora de Colombia) y su epicentro se ubicó cerca de la costa de Maracay, en territorio venezolano.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, se trató de un sismo superficial, es decir, con una profundidad menor a 30 kilómetros. Este tipo de eventos suele sentirse con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro, debido a que la energía liberada llega con más fuerza a la superficie. Medios colombianos reportaron que el movimiento fue percibido en distintas ciudades del país, mientras que en Caracas también hubo reportes de fuerte sensación sísmica. Hasta ahora, no se han confirmado afectaciones de consideración en Colombia.

Terremotos. Foto: Unsplash

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es un país sísmicamente activo por su ubicación geológica. En su territorio interactúan varias placas tectónicas, entre ellas la de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe, lo que genera movimientos sísmicos frecuentes en buena parte del país. Aunque los sismos pueden ocurrir en diferentes regiones, gran parte de la actividad se concentra en la zona del Pacífico, en sectores de subducción y en el llamado Nido Sísmico de Bucaramanga.

Esa condición geológica hace que en Colombia se registren miles de sismos cada mes, aunque la mayoría no son perceptibles para la población. Uno de los puntos más activos del país es Los Santos, en Santander, una zona reconocida por concentrar buena parte de la sismicidad nacional. Por eso, expertos insisten desde hace años en la necesidad de fortalecer una cultura ciudadana de prevención, memoria y respuesta frente a estos fenómenos naturales.

¿Se pueden predecir los sismos?

Actualmente no existe una herramienta científica capaz de predecir con exactitud cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Aunque la ciencia ha avanzado en el estudio de las placas tectónicas y en la identificación de zonas de riesgo, los procesos que desencadenan un sismo siguen siendo demasiado complejos para anticiparlos con certeza.

Lo que sí existe son sistemas de alerta temprana, que no predicen el temblor, sino que detectan en tiempo real sus primeras señales. Estas tecnologías identifican las llamadas ondas P, que viajan más rápido y suelen ser menos destructivas que las ondas S, responsables del sacudón más fuerte. Gracias a esa diferencia, algunas personas pueden recibir una notificación segundos antes de sentir el sismo.

Esos segundos, aunque breves, pueden ser claves para evacuar, protegerse o activar protocolos de emergencia. Por eso, más que buscar una predicción imposible, el reto sigue siendo la preparación.