Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Fuerte sismo de magnitud 7,1 en Venezuela: sacudió las costas sudamericanas y hasta se sintió en Colombia

El evento ocurrió a las 17:04 (hora de Colombia) y su epicentro se ubicó cerca de la costa de Maracay, en territorio venezolano.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Sismos, terremotos.
Sismos, terremotos. Foto: Unsplash
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Un fuerte sismo sacudió este miércoles la zona norte de Venezuela y se sintió en varias regiones de Colombia, según reportes preliminares y testimonios difundidos en redes sociales. El movimiento telúrico fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,5, aunque más tarde fue ajustado a 7,1 por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento ocurrió a las 17:04 (hora de Colombia) y su epicentro se ubicó cerca de la costa de Maracay, en territorio venezolano.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, se trató de un sismo superficial, es decir, con una profundidad menor a 30 kilómetros. Este tipo de eventos suele sentirse con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro, debido a que la energía liberada llega con más fuerza a la superficie. Medios colombianos reportaron que el movimiento fue percibido en distintas ciudades del país, mientras que en Caracas también hubo reportes de fuerte sensación sísmica. Hasta ahora, no se han confirmado afectaciones de consideración en Colombia.

Terremotos. Foto: Unsplash
Terremotos. Foto: Unsplash

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es un país sísmicamente activo por su ubicación geológica. En su territorio interactúan varias placas tectónicas, entre ellas la de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe, lo que genera movimientos sísmicos frecuentes en buena parte del país. Aunque los sismos pueden ocurrir en diferentes regiones, gran parte de la actividad se concentra en la zona del Pacífico, en sectores de subducción y en el llamado Nido Sísmico de Bucaramanga.

Esa condición geológica hace que en Colombia se registren miles de sismos cada mes, aunque la mayoría no son perceptibles para la población. Uno de los puntos más activos del país es Los Santos, en Santander, una zona reconocida por concentrar buena parte de la sismicidad nacional. Por eso, expertos insisten desde hace años en la necesidad de fortalecer una cultura ciudadana de prevención, memoria y respuesta frente a estos fenómenos naturales.

Contenido Recomendado

Terremoto en La Rioja:aseguran que el temblor se sintió en Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan

Terremoto en La Rioja: aseguran que el temblor se sintió en Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan

Sismos en Argentina:cómo se clasifican, las zonas con mayores riesgos y los consejos de un experto

Sismos en Argentina: cómo se clasifican, las zonas con mayores riesgos y los consejos de un experto

¿Se pueden predecir los sismos?

Actualmente no existe una herramienta científica capaz de predecir con exactitud cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. Aunque la ciencia ha avanzado en el estudio de las placas tectónicas y en la identificación de zonas de riesgo, los procesos que desencadenan un sismo siguen siendo demasiado complejos para anticiparlos con certeza.

Lo que sí existe son sistemas de alerta temprana, que no predicen el temblor, sino que detectan en tiempo real sus primeras señales. Estas tecnologías identifican las llamadas ondas P, que viajan más rápido y suelen ser menos destructivas que las ondas S, responsables del sacudón más fuerte. Gracias a esa diferencia, algunas personas pueden recibir una notificación segundos antes de sentir el sismo.

Esos segundos, aunque breves, pueden ser claves para evacuar, protegerse o activar protocolos de emergencia. Por eso, más que buscar una predicción imposible, el reto sigue siendo la preparación.

SismoVenezuelaColombiaTerremoto
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Video impactante:una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping

    Video impactante: una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping

  2. Destroza amenazas en mar abierto:el imponente y moderno destructor de 7.800 toneladas que fabricó un país cercano a EE.UU.

    Destroza amenazas en mar abierto: el imponente y moderno destructor de 7.800 toneladas que fabricó un país cercano a EE.UU.

  3. El Senado de Estados Unidos votó por primera vez a favor de que Donald Trump detenga la guerra contra Irán

    El Senado de Estados Unidos votó por primera vez a favor de que Donald Trump detenga la guerra contra Irán

  4. Noruega construye un túnel submarino a 392 metros de profundidad:será el más largo del mundo y unirá el país sin ferris

    Noruega construye un túnel submarino a 392 metros de profundidad: será el más largo del mundo y unirá el país sin ferris

  5. Análisis | ¿Perdió Estados Unidos la guerra con Irán?

    Análisis | ¿Perdió Estados Unidos la guerra con Irán?
Lo último
También podría interesarte
Política

Lejos del armado político y de las negociaciones en el Congreso:así será el rol del nuevo vocero Adrián Ravier en el Gobierno

Lejos del armado político y de las negociaciones en el Congreso: así será el rol del nuevo vocero Adrián Ravier en el Gobierno

Milei y Flávio Bolsonaro, juntos en Argentina:la reunión clave en la antesala de las elecciones en Brasil

En medio de un fuerte debate, el oficialismo logró aprobar en Diputados el proyecto que autoriza un plan de pago a holdouts

Malvinas:isleños pidieron a Canadá que respalde la autodeterminación en la OEA y reavivan la disputa con Argentina

Economía

El Gobierno aumentó la tasa de seguridad aérea:cómo impacta en el precio de los pasajes de avión en Argentina

El Gobierno aumentó la tasa de seguridad aérea: cómo impacta en el precio de los pasajes de avión en Argentina

Aumentó la tasa de seguridad aeroportuaria y viajar en avión saldrá más caro:el decreto del Gobierno en el Boletín Oficial

De cuánto será el saldo negativo de la SUBE en julio 2026:montos para colectivos, subtes y trenes

Las prepagas aumentan hasta 2,3% en julio 2026:cuáles son los aumentos y cómo impactan en las cuotas

Internacionales

Abelardo de la Espriella es proclamado presidente electo de Colombia

Abelardo de la Espriella es proclamado presidente electo de Colombia

Fuerte sismo de magnitud 7,5 en Venezuela:sacudió las costas sudamericanas y hasta se sintió en Colombia

El puente colgante más impactante de Europa está en Suiza:tiene casi 500 metros, desafía al miedo y enamora a los turistas

Las fotos más impactantes de la ola de calor en Europa:alerta roja en varios países por temperaturas extremas arriba de los 40°C