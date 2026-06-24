Aumentó la tasa de seguridad aeroportuaria y viajar en avión saldrá más caro: el decreto del Gobierno en el Boletín Oficial

Aumentó la tasa de seguridad aeroportuaria en un 565%. Foto: NA

El Gobierno aumentó en un 565% la tasa de seguridad de la aviación en pesos y generará un impacto en el precio final de los pasajes aéreos para los vuelos de cabotaje que se emitan a partir de este sábado 27 de junio. La tasa, destinada al servicio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se mantenía fija desde enero del 2023 y el aumento se oficializó este miércoles a través de la resolución 565, publicada en el Boletín Oficial.

Aumentó la tasa destinada al servicio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que se mantenía fija desde enero del 2023. Foto: NA

¿De cuánto será la nueva tasa de seguridad aeroportuaria?

Vuelos de cabotaje: de $260 a $1725.

Destinos nacionales e internacionales: se mantiene en US$1,40.

De este modo, los pasajes de avión sufrirán un recargo monetario más elevado en el precio final que pagarán los pasajeros. La tasa de seguridad aeroportuaria se creó en el año 2006 por la Ley 26.102 con el objetivo de financiar el servicio público de seguridad de la aviación frente a “actos de interferencia ilícita” que presta la PSA.

“Resulta necesario actualizar el valor de la tasa atento al incremento significativo de los costos operativos necesarios para la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil, con el fin de preservar una razonable correspondencia entre el costo del servicio público efectivamente prestado y el tributo que lo financia, manteniendo así los principios de equilibrio y proporcionalidad”, afirmó el Ministerio de Seguridad.

La tasa de seguridad aeroportuaria en los vuelos de cabotaje pasó de $260 a $1725. Foto: Unsplash

¿Quiénes se encuentran excluidos del pago de la tasa de seguridad de aviación?

Los grupos de pasajeros que se encuentran exceptuados del pago de la Tasa de Seguridad de la Aviación son:

Los niños menores de 3 años en vuelos de cabotaje y los menores de 2 años para vuelos regionales e internacionales.

Diplomáticos.

Los pasajeros que se embarquen cumpliendo misiones específicas tales como militares, sanitarias, policiales o aduaneras con aeronaves de matrículas públicas.

Los pasajeros que realizan una escala y continúan el viaje en el mismo vuelo.

Paso a paso, cómo pagar pasajes en dólares y evitar los impuestos

Según destacó la influencer @InfoViajera en Instagram, se deben seguir ciertos pasos para que la aerolínea no cargue los tributos sobre el precio final del pasaje:

Hacer la compra desde el sitio web de la aerolínea Iberia de Estados Unidos. El gasto ingresará en la tarjeta en dólares. Después se debe pagar el saldo en dólares del resumen de la tarjeta con dólares. Esto se puede hacer online. En el resumen aparecerán facturados tanto el impuesto PAIS como la percepción de Ganancias y Bienes Personales, los cuales estarán incluidos dentro del saldo en pesos. Pero, solo se deben restar y dejar sin pagar ya que pasado el vencimiento el banco o la tarjeta los descuenta.

Cómo pagar en dólares los vuelos y así evitar impuestos. Foto: Unsplash

¿Qué impuestos se evitan pagando en dólares?

Vuelos regionales e internacionales

Tasa de Uso Aeroportuario (en la mayoría de las terminales, que tienen como concesionario a Aeropuertos Argentina 2000).

Tasa de Migraciones y Aduana (cobrada por la Dirección de Migraciones).

Tasa de Seguridad de Aviación (cobrada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PSA).

Tasa de Aviación (cobrada por la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC).

Impuesto País (con destino al Tesoro).

Percepción a cuenta de Ganancias.

En los vuelos regionales e internacionales hay seis recargos económicos. Foto: Aerolíneas Argentinas

Vuelos domésticos