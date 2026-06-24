Milei y Flávio Bolsonaro, juntos en Argentina: la reunión clave en la antesala de las elecciones en Brasil

El presidente de Argentina y el actual senador brasileño se reunirán en Buenos Aires. Foto: UOL Noticias

Flávio Bolsonaro viajará a Buenos Aires la próxima semana para participar de la conferencia anual de la Israel Allies Foundation, evento donde coincidirá el lunes 29 de junio con el presidente Javier Milei. Allí, el senador y principal candidato de la oposición brasileña para competir contra Lula da Silva mantendrá una reunión privada tras la expresa aprobación del mandatario argentino para reforzar su estrecha afinidad ideológica.

Mientras Brasil se encamina hacia las elecciones presidenciales a realizarse durante el mes de octubre de 2026, la política regional sumará un fuerte capítulo en Buenos Aires. El senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que viajará a la Argentina la semana que viene para participar de una conferencia organizada por la Israel Allies Foundation.

Flávio Bolsonaro habla sobre la salud de su padre, Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS

En ese marco, se concretará un encuentro de alto voltaje político con Javier Milei, con quien mantiene una afinidad ideológica y de quien ya recibió múltiples muestras de apoyo en su carrera hacia la presidencia. Fuentes del Gobierno argentino confirmaron a Infobae que ambos dirigentes coincidirán en este evento de escala internacional, que congregará a legisladores, diplomáticos y funcionarios de toda América Latina entre el 28 y el 30 de junio.

Desde el entorno del senador brasileño, explicaron que Bolsonaro solicitó formalmente una audiencia privada con Milei, quien accedió de inmediato. La cita tendrá lugar el lunes 29 de junio, único día de coincidencia posible, ya que al día siguiente, el presidente argentino partirá rumbo a Asunción para asistir a la Cumbre del Mercosur.

Los detalles de la Israel Allies Foundation, el evento donde coincidirán Milei y Flávio Bolsonaro

El foro comenzará el domingo 28 por la noche con una cena de bienvenida presidida por Leopoldo Martínez, director para América Latina de la fundación organizadora, que contará con la ponencia del canciller Pablo Quirno como orador principal. La jornada central se desarrollará el lunes con paneles enfocados en los Acuerdos de Isaac, destinados a fomentar la cooperación entre Israel y Latinoamérica con el aval de la propia gestión libertaria y el rol de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

La lista de expositores y asistentes destacados incluye figuras de peso institucional y comunitario como los embajadores Axel Wanish (Argentina en Israel), Eyal Sela (Israel en Argentina) y Peter Lamelas (Estados Unidos en Argentina). También participarán los diputados nacionales Sabrina Ajmechet y Alejandro Finocchiaro; los dirigentes comunitarios Mauro Berenstein (DAIA), Ariel Gelblung (Centro Simon Wiesenthal) y Osvaldo Armoza (AMIA); además de líderes parlamentarios continentales como Karla Gutiérrez (PARLACEN) y Tomás Zambrano (Honduras). El cierre de las exposiciones estará a cargo de Javier Milei, designado como el orador principal de la fecha.

Javier Milei y Jair Bolsonaro. Foto: EFE

La agenda de la delegación internacional concluirá el martes 30 con una visita oficial al Congreso, donde el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, oficiará de anfitrión principal, consolidando el perfil de su gestión tras haberse convertido recientemente en el primer titular de la Cámara baja en visitar el Parlamento israelí.

De esta manera, este encuentro en Buenos Aires profundizará el alineamiento de Milei con la familia Bolsonaro posicionándose de forma directa en la antesala de las elecciones presidenciales en Brasil, donde Lula aspira a un cuarto mandato. El presidente argentino y el candidato conservador ya habían expuesto públicamente su sintonía política mediante abrazos y palabras de aliento cruzadas durante la reciente asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile.