El coloso de la ingeniería china: un “topo gigante” de 500 toneladas que busca riquezas ocultas bajo tierra

Gangtie Jiliang, una perforadora vertical diseñada por la empresa estatal China Railway Construction Heavy Industry. Foto: South China Morning Post

En la última década, China aceleró el desarrollo de maquinaria capaz de operar en condiciones extremas para acceder a recursos minerales ubicados a profundidades hasta ahora consideradas inaccesibles. El avance dio lugar a una nueva generación de tuneladoras industriales que pueden trabajar bajo alta presión, temperaturas elevadas y roca ultradura, tres de los principales límites que históricamente condicionaron la minería profunda a nivel global.

Estos equipos, conocidos informalmente como “topos gigantes”, representan una evolución de las excavadoras modernas. A diferencia de los sistemas tradicionales, no solo perforan el suelo, sino que estabilizan el terreno en tiempo real y gestionan el material extraído de manera continua. Según análisis de National Geographic sobre megaconstrucciones, este tipo de tecnología marca un punto de inflexión en la manera en que la humanidad se relaciona con el subsuelo profundo, particularmente en la búsqueda de minerales estratégicos.

Qué es el “topo gigante” de China y cuál es su principal función bajo tierra

Uno de los desarrollos más ambiciosos en este campo es la Gangtie Jiliang, una perforadora vertical diseñada por la empresa estatal China Railway Construction Heavy Industry (CRCHI). Con un peso de 500 toneladas y un diámetro de 8,1 metros, este dispositivo puede excavar pozos de frente completo en roca dura a profundidades que superan el kilómetro. Su escala y capacidad técnica la convierten en una herramienta clave para abrir rutas hacia recursos minerales y científicos previamente inaccesibles bajo la corteza terrestre.

Con un peso de 500 toneladas y un diámetro de 8,1 metros, este dispositivo puede excavar pozos de frente completo. Foto: South China Morning Post

A diferencia de las tuneladoras horizontales clásicas, la Gangtie Jiliang opera de forma vertical y continua. El sistema tritura la roca, transporta los fragmentos hacia la superficie y, simultáneamente, refuerza las paredes del conducto mediante un revestimiento de hormigón. Este proceso integrado permite mantener la estabilidad estructural durante toda la perforación.

El jefe de diseño del proyecto, Ding Zhangfei, explicó al diario Science and Technology Daily que el objetivo central fue superar tres barreras históricas de la minería profunda: lograr un corte eficiente de la roca, asegurar la evacuación permanente del material y garantizar la solidez de las estructuras.

Perforaciones a más de 1.000 metros: cómo es el ambicioso plan tecnológico de China

El South China Morning Post destacó especialmente el sistema de extracción de escombros desde profundidades superiores a los 1.000 metros. La tecnología incorpora dispositivos de transporte vertical continuo que eliminan las interrupciones prolongadas durante las operaciones, un problema recurrente en métodos tradicionales. Esta innovación no solo agiliza el proceso de excavación, sino que también mejora las condiciones de seguridad en entornos altamente exigentes.

Gangtie Jiliang tiene un sistema de extracción de escombros desde profundidades superiores a los 1.000 metros. Foto: South China Morning Post

El desarrollo de la Gangtie Jiliang forma parte de una estrategia nacional más amplia orientada a explotar yacimientos minerales profundos, en particular hierro y otros insumos clave para la industria tecnológica y energética. Según El Economista, China apunta a reservas que podrían “duplicar” las conocidas en zonas más cercanas a la superficie, muchas de las cuales son cada vez más costosas o complejas de explotar.

Este impulso responde, además, a la necesidad de reducir la dependencia del país de las importaciones de materiales críticos, como las tierras raras, fundamentales para la fabricación de baterías, dispositivos electrónicos avanzados y tecnologías vinculadas a energías renovables. En este contexto, la perforación de gran alcance se consolida como una herramienta estratégica para garantizar el abastecimiento a largo plazo en sectores industriales sensibles.

Qué impacto global generará el nuevo “topo gigante” en la industria de la minería y excavación

Si los resultados de estas pruebas se consolidan a escala industrial, la Gangtie Jiliang podría redefinir el panorama de la minería global. Expertos anticipan que el desarrollo de estas máquinas impulsará una transición hacia explotaciones automatizadas ubicadas a más de 1.000 metros de profundidad, desplazando progresivamente los enfoques tradicionales.

Gangtie Jiliang forma parte de una amplia estrategia china orientada a explotar yacimientos minerales profundos. Foto: Unsplash

Más allá de su aplicación inmediata en la minería, la tecnología abre nuevas posibilidades en sectores como la energía geotérmica (donde el acceso a capas profundas de la Tierra es clave) y la construcción subterránea avanzada, incluyendo infraestructuras urbanas y logísticas.

En un escenario global marcado por la creciente demanda de recursos estratégicos, los “topos gigantes” chinos no solo representan un avance tecnológico, sino también una pieza central en la competencia geoeconómica por el acceso a los recursos del subsuelo profundo. Su desarrollo podría modificar la cadena global de suministro de minerales críticos y consolidar la posición de China en sectores industriales clave para el futuro energético y tecnológico.