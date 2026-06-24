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El Gobierno aumentó la tasa de seguridad aérea: cómo impacta en el precio de los pasajes de avión en Argentina

La medida, publicada en el Boletín Oficial, regirá desde el 27 de junio y se suma a recientes ajustes que encarecen los pasajes aéreos.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Incremento de más de un 500% en la Tasa de Seguridad de la Aviación.
Incremento de más de un 500% en la Tasa de Seguridad de la Aviación. Foto: Unsplash.
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El Gobierno nacional oficializó un fuerte incremento en la Tasa de Seguridad de la Aviación, un cargo que se aplica a los pasajeros que utilizan vuelos comerciales en la Argentina. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución 565/2026 y establece una actualización del 565% en el valor de la tasa destinada a financiar las actividades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La disposición, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, entrará en vigencia el próximo 27 de junio y tendrá un impacto directo en el precio final de los pasajes aéreos, especialmente en los vuelos de cabotaje.

El incremento en la Tasa de Seguridad de la Aviación

Con la nueva actualización, el cargo por pasajero en vuelos domésticos pasará de los actuales $260 a $1.725. Se trata de la primera modificación de esta tasa desde enero de 2023, período durante el cual el país atravesó una fuerte aceleración inflacionaria y un incremento sostenido de los costos operativos asociados a la seguridad aeroportuaria.

Incremento de más de un 500% en la Tasa de Seguridad de la Aviación. Foto: AeroErmo

En el caso de los vuelos regionales e internacionales, la tasa continuará fijada en US$1,40 por pasajero. Sin embargo, el tributo seguirá alcanzando a todos los viajeros que embarquen en vuelos regulares desde aeropuertos que integran el Sistema Nacional de Aeropuertos.

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Desde el Gobierno justificaron la medida por la necesidad de adecuar los ingresos destinados a la PSA al incremento de los costos de funcionamiento del organismo. Según se desprende de la resolución, el objetivo es “preservar una razonable correspondencia entre el costo del servicio efectivamente prestado y el tributo que lo financia”.

La Tasa de Seguridad de la Aviación fue creada en 2006 con el propósito de sostener las tareas de prevención y protección de la aviación civil frente a posibles actos de interferencia ilícita. La normativa ratifica que los sujetos alcanzados por este tributo son exclusivamente los pasajeros que embarquen en vuelos regulares de cabotaje, regionales e internacionales desde aeropuertos y aeródromos pertenecientes al sistema aeroportuario nacional.

El aumento llega en un contexto de encarecimiento general de los costos vinculados al transporte aéreo y se suma a otro ajuste reciente que impactó en el valor de los pasajes. En mayo, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) había dispuesto una suba de la tasa de seguridad aeroportuaria.

En aquella oportunidad, el incremento más significativo se registró también en los vuelos de cabotaje, donde el cargo pasó de $20 a $6.500 por pasajero. Para los vuelos regionales, la tasa aumentó de US$4,42 a US$5, mientras que en los servicios internacionales se elevó de US$8 a US$9.

Filas en el aeropuerto de Ezeiza. Foto: EFE
Incremento de más de un 500% en la Tasa de Seguridad de la Aviación.

La ANAC había argumentado entonces que los recursos adicionales serían destinados a fortalecer áreas estratégicas del sistema aeroportuario. Entre los objetivos señalados figuraban la mejora de la infraestructura, la modernización de equipamientos, la actualización de los sistemas de navegación aérea y el refuerzo del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, considerado un componente esencial para la seguridad operacional de los aeropuertos.

Con esta nueva actualización de la tasa que financia a la PSA, quienes estén planificando viajes para los próximos meses deberán contemplar un nuevo incremento en los costos asociados a volar dentro del país.

AumentoVuelosGobierno nacional
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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