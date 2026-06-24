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Lejos del armado político y de las negociaciones en el Congreso: así será el rol del nuevo vocero Adrián Ravier en el Gobierno

La decisión busca, en primera instancia, evitar que el nuevo vocero nazca con una función sobredimensionada.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Javier Milei y Adrián Ravier.
Javier Milei y Adrián Ravier. Foto: Cuenta de Twitter de Adrián Ravier
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Tras la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, el Gobierno delimita los alcances de sus funciones. El economista y legislador se integrará formalmente a las reuniones de Gabinete para manejar información de primera mano sobre la gestión y el rumbo económico, pero quedará estrictamente al margen de la mesa política que comanda Karina Milei y de las negociaciones legislativas con la oposición y bloques aliados.

El Gobierno nacional avanza en la definición minuciosa del rol que asumirá Adrián Ravier dentro de la nueva etapa de comunicación oficial. El economista y diputado pampeano participará activamente de las reuniones de Gabinete, pero en la Casa Rosada no planean sumarlo a la mesa política que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, cuyo objetivo central es ordenar el envío de reformas y trabajar en la sumatoria de votos en el Congreso.

Adrián Ravier junto a Javier Milei.
Adrián Ravier junto a Javier Milei. Foto: X

Desde Casa Rosada, buscan de manera deliberada que Ravier tenga una marcada presencia institucional, pero evitando que quede incorporado al núcleo de negociación parlamentaria. “No tiene nada que hacer ahí”, expresaron a TN desde Nación. La tajante frase apunta a trazar una frontera clara entre su rol estrictamente técnico como portavoz del presidente y las discusiones reservadas sobre estrategia legislativa, es decir, lo ven como una figura de comunicación institucional y no como un operador político.

De esta manera, la mesa política oficialista seguirá bajo la exclusiva conducción de Karina Milei; la participación de Eduardo “Lule” Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y otros funcionarios que intervienen de forma directa en la negociación parlamentaria y territorial.

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Adrián Ravier, Javier Milei y Juan Carlos de Pablo
El presidente frenó en seco a una persona del público que quiso hablar. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Ravier será incorporado al Gabinete con el objetivo de estar al tanto de la agenda diaria de gestión, los próximos anuncios económicos y las prioridades conceptuales que el Presidente busca comunicar. En el oficialismo confían en que su presencia en esas reuniones ministeriales le permitirá contar con información de primera mano para traducirla luego en mensajes públicos, conferencias de prensa y explicaciones pedagógicas sobre el rumbo del programa económico.

La decisión busca, en primera instancia, evitar que el nuevo vocero nazca con una función sobredimensionada. En paralelo, Ravier mantiene constantes reuniones en la Casa Rosada para terminar de delinear su esquema de trabajo logístico. Desde el inicio de la semana mantuvo encuentros con Adorni, Caputo y Fernández para calibrar el tono, el formato y los ejes centrales de lo que será su primera conferencia de prensa formal, que el Gobierno pretende concretar en los próximos días.

Nuevo cambio en el Gobierno de Javier Milei: Javier Lanari deja la Secretaría de Comunicación y Prensa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció hoy que Javier Lanari dejará de ser el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación. “Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos”, escribió Adorni en sus redes sociales.

En la misma línea, el jefe de Gabinete confirmó que prontamente informarán el nombre del sucesor de Lanari, quien trabajará a la par del flamante vocero, Adrián Ravier. Lanari se incorporó a la gestión de La Libertad Avanza (LLA) en diciembre de 2023 y su primer rol formal fue como subsecretario de Prensa y mano derecha del por entonces vocero presidencial Adorni.

También coordinaba la Sala de Periodistas de la Casa Rosada y era el canal directo de diálogo con los trabajadores de prensa. Asimismo, asumió la titularidad de la Secretaría cuando el vocero fue promovido a jefe de Gabinete.

Adrián RavierGobierno
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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