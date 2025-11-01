135-125. Los Bulls, cinco de cinco

En el United Center de Chicago, Josh Giddey rozó el triple doble con 32 puntos, diez rebotes y nueve asistencias y contó con el apoyo de un Nikola Vucevic de 26 puntos.

Chicago (EE.UU.), 31 oct (EFE).- Los Chicago Bulls prolongaron este viernes su inmejorable comienzo de temporada y sumaron, gracias a su 135-125 endosado a los New York Knicks, su quinta victoria de cinco en la NBA.

Ayo Dosunmu se lució saliendo del banquillo con 22 puntos (8 de 10 en tiros) y nueve asistencias.

El equipo de Billy Donovan lanzó con un 53 % de acierto en tiros de campo y 46 % desde el arco.

El encuentro, además que por la temporada regular, valía por la Copa de la NBA y se disputó en un inédito parqué gris con la escrita 'Chicago' y el logo de la copa en el centro.

Los Knicks de Mike Brown sufrieron su tercera derrota consecutiva, tras comenzar el año con dos triunfos.

El dominicano Karl Anthony Towns logró un doble doble de 22 puntos y diez rebotes, mientras que Jalen Brunson metió 29 puntos y Mikal Bridges, 26. EFE

