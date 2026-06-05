Murió el Indio Solari: las reacciones de los famosos, las repercusiones y los emotivos mensajes de despedida, minuto a minuto

La “última misa” ricotera para despedir al Indio Solari

Los fanáticos del Indio Solari convocaron a una “misa ricotera” a partir de este viernes las 18 en la Plaza de Mayo para despedir al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Los organizadores esperan una importante concurrencia de seguidores que planean acercarse con banderas, remeras y otros símbolos vinculados al universo “ricotero”.

Convocatoria a una misa ricotera por la muerte del Indio Solari. Foto: Instagram

La propuesta busca recrear el clima de las históricas “misas ricoteras”, nombre con el que fueron conocidos durante décadas los recitales del artista debido a la masiva convocatoria y al fuerte sentido de pertenencia que caracterizó a sus seguidores.

El encuentro se replicó en varias provincias del país: Mendoza, Córdoba y el Santa Fe, entre otras, también se sumaron a la “misa ricotera” para despedir al artista.