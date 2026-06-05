Murió el Indio Solari: las reacciones de los famosos, las repercusiones y los emotivos mensajes de despedida, minuto a minuto

Carlos Alberto “El Indio” Solari murió este viernes por la mañana en su casa de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. La noticia se conoció pasadas las 9 y causó conmoción y tristeza en los cientos de miles de fanáticos que lo seguían y en el mundo de la música y el arte en general. El icónico músico y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sufría de Parkinson, pero las causas de su fallecimiento no fueron aclaradas.
La “última misa” ricotera para despedir al Indio Solari
Los fanáticos del Indio Solari convocaron a una “misa ricotera” a partir de este viernes las 18 en la Plaza de Mayo para despedir al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Los organizadores esperan una importante concurrencia de seguidores que planean acercarse con banderas, remeras y otros símbolos vinculados al universo “ricotero”.
La propuesta busca recrear el clima de las históricas “misas ricoteras”, nombre con el que fueron conocidos durante décadas los recitales del artista debido a la masiva convocatoria y al fuerte sentido de pertenencia que caracterizó a sus seguidores.
El encuentro se replicó en varias provincias del país: Mendoza, Córdoba y el Santa Fe, entre otras, también se sumaron a la “misa ricotera” para despedir al artista.
El comunicado de la Fiscalía por la muerte del Indio Solari
La Fiscalía General de Morón determinó que el reconocido músico fue encontrado “en cercanías de una pileta interna” de la vivienda de Parque Leloir cerca de las 8:30, luego de que la cuidadora del artista arribara a la casa alrededor de las 8, horario en el que iniciaba habitualmente sus tareas.
Asimismo, se ordenó una autopsia médico legal con el objetivo de determinar las causas del fallecimiento.
Hasta el momento, la carátula del caso se mantiene como “Averiguación de causales de muerte”.
“A brillar mi amor”: el homenaje de la cuenta de Maradona
La cuenta oficial de Diego Maradona despidió al Indio Solari a través de una historia de Instagram.
“A brillar mi amor...”, fue la frase de los Redondos que utilizó la cuenta póstuma del Diez para rendir homenaje a uno de los artistas más importantes de la historia de nuestra música.
La reacción de Lali Espósito tras la muerte del Indio Solari a horas de su recital en RiverLa cantante despidió al ícono del rock nacional y sus fans especulan con un homenaje en sus recitales venideros que se realizarán este sábado 6 y domingo 7 de junio.
La última aparición pública del Indio Solari:cuáles fueron sus palabras antes de su muerteHace dos semanas el Indio realizó su último posteo en Instagram en un estudio de grabación.
De qué murió el Indio Solari:el músico había enfrentado durante años la enfermedad de ParkinsonEl histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció a los 77 años. Durante la última década había hablado públicamente sobre su lucha contra la enfermedad que lo llevó a retirarse definitivamente de los escenarios.
Murió El Indio Solari:cuándo fue el último recital del artista histórico del rock nacionalLa muerte del Indio Solari conmovió a la Argentina y tuvo una de las trayectorias más influyentes del rock nacional. Tras décadas de convocar multitudes con Los Redondos y como solista, el artista dejó una huella imborrable en la cultura popular.
La reacción de Mario Pergolini en vivo a la muerte del Indio Solari
Mientras realizaba una nota con Gonzalo Bonadeo, el dueño de Vorterix e histórico periodista vinculado al rock se enteró, a través de las redes sociales, de la triste noticia vinculada a nuestra música.