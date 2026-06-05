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Murió el Indio Solari: las reacciones de los famosos, las repercusiones y los emotivos mensajes de despedida, minuto a minuto

El músico y ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sufría de Parkinson, pero las causas de su fallecimiento no fueron aclaradas.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 12:44
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Indio Solari
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Carlos Alberto “El Indio” Solari murió este viernes por la mañana en su casa de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. La noticia se conoció pasadas las 9 y causó conmoción y tristeza en los cientos de miles de fanáticos que lo seguían y en el mundo de la música y el arte en general. El icónico músico y exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sufría de Parkinson, pero las causas de su fallecimiento no fueron aclaradas.

La “última misa” ricotera para despedir al Indio Solari

Los fanáticos del Indio Solari convocaron a una “misa ricotera” a partir de este viernes las 18 en la Plaza de Mayo para despedir al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Los organizadores esperan una importante concurrencia de seguidores que planean acercarse con banderas, remeras y otros símbolos vinculados al universo “ricotero”.

Convocatoria a una misa ricotera por la muerte del Indio Solari.
Convocatoria a una misa ricotera por la muerte del Indio Solari. Foto: Instagram

La propuesta busca recrear el clima de las históricas “misas ricoteras”, nombre con el que fueron conocidos durante décadas los recitales del artista debido a la masiva convocatoria y al fuerte sentido de pertenencia que caracterizó a sus seguidores.

El encuentro se replicó en varias provincias del país: Mendoza, Córdoba y el Santa Fe, entre otras, también se sumaron a la “misa ricotera” para despedir al artista.

Convocatoria a una misa ricotera por la muerte del Indio Solari en Mendoza.
Convocatoria a una misa ricotera por la muerte del Indio Solari en Mendoza. Foto: Instagram

El comunicado de la Fiscalía por la muerte del Indio Solari

La Fiscalía General de Morón determinó que el reconocido músico fue encontrado “en cercanías de una pileta interna” de la vivienda de Parque Leloir cerca de las 8:30, luego de que la cuidadora del artista arribara a la casa alrededor de las 8, horario en el que iniciaba habitualmente sus tareas.

Asimismo, se ordenó una autopsia médico legal con el objetivo de determinar las causas del fallecimiento.

Hasta el momento, la carátula del caso se mantiene como “Averiguación de causales de muerte”.

“A brillar mi amor”: el homenaje de la cuenta de Maradona

La cuenta oficial de Diego Maradona despidió al Indio Solari a través de una historia de Instagram.

“A brillar mi amor...”, fue la frase de los Redondos que utilizó la cuenta póstuma del Diez para rendir homenaje a uno de los artistas más importantes de la historia de nuestra música.

Posteo de la cuenta oficial de Maradona por la muerte del Indio Solari.
Posteo de la cuenta oficial de Maradona por la muerte del Indio Solari. Foto: Instagram

La reacción de Mario Pergolini en vivo a la muerte del Indio Solari

Mientras realizaba una nota con Gonzalo Bonadeo, el dueño de Vorterix e histórico periodista vinculado al rock se enteró, a través de las redes sociales, de la triste noticia vinculada a nuestra música.

La reacción de Mario Pergolini tras la muerte del Indio Solari.
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