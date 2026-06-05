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El Gobierno despidió al Indio Solari mediante un comunicado oficial: “Dejó una huella imborrable en la cultura argentina”

La Secretaría de Cultura de la Nación realizó un comunicado para despedir al Indio Solari, quien murió a los 77 años.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 15:26
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La Secretaría de Cultura de la Nación emitió un comunicado oficial.
La Secretaría de Cultura de la Nación emitió un comunicado oficial. Foto: Redes sociales oficiales del Gobierno y del Indio Solari
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A través de la Secretaría de Cultura de la Nación, el Gobierno emitió un pronunciamiento institucional para manifestar su pesar ante el fallecimiento de Carlos “El Indio” Solari a los 77 años. Las oficinas del Ejecutivo repasaron los hitos principales de la trayectoria del histórico artista del rock nacional mediante sus canales oficiales.

“Con profundo pesar, la Secretaría de Cultura de la Nación despide a Carlos “Indio” Solari y acompaña a sus seres queridos. El gran ícono de la música argentina falleció esta mañana”, arrancó el comunicado. El texto oficial recordó los orígenes del cantante y calificó su trayectoria en la música como un “fenómeno cultural sin precedentes dentro de la música argentina”.

murió el indio solari
El histórico artista murió a los 77 años. Foto: Cuenta de Twitter del Indio Solari

Además, la Secretaría de Cultura enumeró los títulos de los temas que consagraron al Indio dentro del olimpo de los compositores de Argentina. El listado de canciones incluyó himnos como Jijiji, Juguetes perdidos, La bestia pop, Motor psico y El pibe de los astilleros, Vencedores vencidos, Un ángel para tu soledad, Un poco de amor francés, Masacre en el puticlub, Vamos las bandas y Preso en mi ciudad.

Los funcionarios de la cartera dependiente del Poder Ejecutivo destacaron el vacío que provocó la muerte de la voz más convocante de los últimos tiempos en la música nacional. “Su obra, su mirada artística y una relación única con su público, dejaron una huella imborrable en la cultura argentina”, concluyó el comunicado.

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Axel Kicillof habló del Indio Solari tras su fallecimiento a los 77 años. El gobernador de la provincia de Buenos Aires realizó el acto de apertura del V Congreso de Políticas para la Igualdad, organizado por el ministerio de Mujeres y Diversidad, donde rindió homenaje al exlíder de Los Redondos, lo definió como una figura central de la identidad nacional y resolvió mantener un perfil de respeto absoluto hacia las decisiones de los familiares para los preparativos del último adiós.

El gobernador bonaerense rindió homenaje al exlíder de Los Redondos.

El jefe de Estado provincial modificó la apertura de las jornadas sobre políticas de igualdad organizadas por el Ministerio de Mujeres en el edificio de la Facultad de Psicología de la UNLP. El mandatario manifestó su profundo dolor ante el auditorio platense antes de avanzar con los temas específicos de la convocatoria institucional y dijo: “Hoy es un día tristísmo para miles, cientos de miles de ricoteros, entre los que me considero uno. Despedimos al Indio y la verdad es que despedimos a un artista, pero sobre todo a un héroe argentino”.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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