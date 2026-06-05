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El velatorio del Indio Solari no será en el Congreso: “No reúne las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, señaló que el Gobierno consultó al Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes pero el Palacio Legislativo no posee la “infraestructura, logística y seguridad necesarias”.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 16:55
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Murió el Indio Solari.
Murió el Indio Solari. Foto: REUTERS
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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este viernes que el velatorio del Indio Solari no será en el Congreso, debido a que “el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”.

“Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida”, expresó Menem en su cuenta de la red social X.

Y añadió: “Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes”.

“Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, sumó el funcionario.

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El tuit de Martín Menem sobre el velatorio del Indio Solari. Foto: Captura X

Y cerró: “Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado”.

La propuesta para el velatorio del Indio Solari

Diputados del bloque de Unión por la Patria elevaron una solicitud formal para ofrecer las instalaciones del Congreso a los familiares del Indio Solari con el objetivo de organizar un velatorio público. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, derivó el expediente a las oficinas del Ministerio de Seguridad para evaluar los riesgos logísticos de la movilización.

Los legisladores Germán Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau encabezaron la iniciativa parlamentaria mediante una nota oficial dirigida a las autoridades del cuerpo y consideraron que la sede del Congreso representa el espacio ideal para canalizar el dolor de las masas debido al enorme impacto del músico en la identidad nacional. “Ante la inmensa pérdida del Indio Solari, proponemos que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós”, indicaron.

En el documento, definieron al artista como “una pérdida inmensa para nuestro país, un emblema de la cultura popular argentina y uno de los máximos referentes de la historia de nuestro rock”. Además, los diputados sostuvieron que respetarán la intimidad del entorno del Indio ante cualquier decisión sobre el velatorio.

El último adiós al Indio Solari. Foto: Instagram @indiosolarioficial

Según pudo saber Canal 26, el presidente de la Cámara de Diputados remitió los pliegos de la propuesta a los encargados de la Dirección de Seguridad del Congreso y a los secretarios del Ministerio de Seguridad para aguardar las instrucciones directas del área dirigida por Alejandra Monteoliva, que finalmente fueron negativas.

Desde Casa Rosada consideran que los estadios de fútbol ofrecen mejores garantías operativas para contener a las multitudes. Monteoliva se encuentra en plena coordinación del análisis de los flujos de tránsito que demandaría la apertura de las puertas del Congreso y la cúpula de las fuerzas federales entregará su informe definitivo durante las próximas horas de este viernes 5 de junio para destrabar la respuesta formal hacia el bloque de Unión por la Patria.

Por su parte, la cuenta oficial del histórico cantante compartió un comunicado al respecto, asegurando que “la despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio”.

“Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se lo haremos saber”, indicaron.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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